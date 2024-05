Show da Madonna: os big numbers que dão a dimensão da grandiosidade da diva do pop

Neste sábado, dia 4 de maio, Madonna encerra a “The Celebration Tour” com chave de ouro. O show na praia de Copacabana promete ser histórico, reunindo cerca de 1,5 milhão de pessoas para comemorar o final da turnê de 40 anos de carreira da rainha do pop.

Apesar de gratuito, já sabemos que o megaevento está movimentando muito dinheiro. Juntando os investimentos da prefeitura com os do governo do estado do Rio de Janeiro e da iniciativa privada, o valor total chega nos R$ 60 milhões.

A expectativa da prefeitura é movimentar cerca de R$ 290 milhões na economia da cidade.

E para onde vai todo esse patrocínio?

Para começar, o palco de 812 metros quadrados será montado com 270 toneladas de equipamentos.

Com um pé-direito de 18 metros, a estrutura também terá três passarelas, sendo a central com 22 metros.

A base foi montada a 2,40 metros do chão e será equipada com 16 torres de som e 15 telões de LED .

Citando alguns dos números relacionados à segurança, estarão presentes:

3,2 mil agentes da Polícia Militar

1,5 mil policiais civis

1,13 mil agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal

E este é apenas um resumo dos principais pontos de preparação para o megaevento.

E Madonna não veio de mãos vazias

A cantora chegou ao Rio de Janeiro no dia 29 de abril, mas, no dia anterior, três aviões cargueiros pousaram na capital fluminense com:

270 toneladas de equipamentos para montar três academias

45 baús de roupas que serão utilizadas por ela e pelos dançarinos

Entre os itens do figurino da rainha do pop, destacam-se 40 luvas de boxe que serão utilizadas na coreografia.

Hóspede de honra no Copacabana Palace

Hospedada no hotel mais famoso do Rio de Janeiro, a cantora pop desfruta da Penthouse Suite Ocean View, a suíte com cobertura que é a mais cara do hotel.

Com vista para a praia onde acontecerá o show, o quarto conta com 104 metros quadrados e duas noites custam em torno de R$ 42 mil.

Madonna trouxe consigo uma equipe de 200 pessoas, para as quais foram reservados 90 quartos do Copacabana Palace .

Também foram reservados cinco salões para garantir os ensaios da cantora, dos músicos e dos bailarinos.

Também vieram com a cantora os filhos:

David Banda, de 18 anos e que irá cantar junto com ela o hit “Like a prayer”

Mercy James, de 18 anos e que tocará piano durante “Bad girl”

Stella e Estere Ciccone, de 11 anos que se apresentaram junto com a mãe durante “Vogue”

O show de encerramento da “The Celebration Tour” está previsto para ter início às 20h, com a cantora entrando no palco às 21h.

Quem não tiver oportunidade de ver Madonna ao vivo ainda poderá acompanhar apresentações pela TV Globo, pelo Multishow e pelo GloboPlay, que farão a transmissão ao vivo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube