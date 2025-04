Maria Bethânia e Sabrina Sato estrelam campanha sobre frizz da Tresemmé

A Tresemmé, marca de cosméticos capilares da Unilever, lançou nesta quarta-feira, 23, sua nova campanha publicitária para promover o Sistema Selagem Profissional Frizz-Resistance, linha que promete reduzir o frizz por até 72 horas. A ação reúne, pela primeira vez, a cantora Maria Bethânia e a apresentadora Sabrina Sato em uma conversa sobre cuidados com o cabelo.

No vídeo principal da campanha, Bethânia e Sabrina discutem o tema do frizz a partir de perspectivas distintas. Enquanto a cantora é reconhecida por sua estética autêntica e fios livres, a apresentadora já falou abertamente sobre sua busca por fios mais alinhados. O encontro busca apresentar diferentes visões sobre o cabelo, sem impor uma transformação.

Antes do lançamento, a marca divulgou um teaser com a participação de Bethânia, o que gerou especulações sobre uma possível mudança em seu visual. A Tresemmé, no entanto, optou por uma abordagem diferente, trazendo a artista para falar sobre a relação pessoal com seus cabelos, sem uso dos produtos.

"Nos perguntaram como lançar uma campanha que fosse inesquecível. A resposta veio com uma pergunta: e se trouxéssemos uma pessoa que ninguém imaginaria ver em uma campanha anti-frizz? O encontro entre Bethânia e Sabrina não só entrega impacto — ele redefine o jogo", diz Beatriz Borges, cofundadora e diretora executiva da agência Out Of Office (OOO), responsável pela criação da campanha.

Segundo Bruna Lettiere, diretora de marketing de Tresemmé, a proposta é promover um diálogo com o público. “Nosso objetivo foi criar um diálogo autêntico e divertido sobre o frizz, sem deixar de destacar a tecnologia e performance da nova linha." Ela destaca que a marca busca atender consumidoras que querem cabelos sem frizz, sem deixar de considerar outras formas de expressão capilar.

A cantora Maria Bethânia participa pela primeira vez de uma campanha de produtos para cabelo. "Sempre tive orgulho do meu cabelo e acho bonito que cada pessoa possa decidir como quer usá-lo", diz, em nota. “Quando fui convidada para essa conversa com a Sabrina, que traz um olhar tão diferente do meu, me identifiquei de primeira.”

“Dividir essa experiência com a Maria Bethânia tornou tudo ainda mais marcante. Ela é um ícone nacional com uma trajetória única e possui uma relação tão genuína com seu cabelo”, afirma Sabrina Sato, que já representava a marca como embaixadora.

A nova linha conta com quatro produtos: shampoo, condicionador, máscara de tratamento e um spray de selagem impermeabilizante. Os itens incluem queratina hidrolisada e prometem reduzir o frizz desde o primeiro uso, proteger contra calor de até 230 °C e tornar os fios até 15 vezes mais impermeáveis.

Com a campanha, TRESemmé busca reforçar seu posicionamento como marca voltada a soluções de alta performance inspiradas no uso profissional e conectadas às conversas culturais contemporâneas sobre beleza e identidade.