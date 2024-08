Out of Office anuncia Maria Prata como nova sócia e mira na expansão internacional

Na contramão das empresas que retornaram ao presencial no pós-pandemia, a Out of Office (OOO) já nasceu 100% remota e aposta em seu formato de trabalho – ‘fora do escritório’, como o próprio nome sugere – para seguir crescendo, inclusive fora do Brasil.

A agência criativa, fundada em 2020, registrou um aumento de 260% no faturamento no último ano com o início da expansão internacional, atraindo marcas como Unilever, Calvin Klein e Grendene Global, além de novos investidores. Agora, anuncia ao mercado a chegada da jornalista Maria Prata como sócia e membro do conselho consultivo.

Considerada uma das 500 pessoas mais influentes da moda mundial pela plataforma de mídia The Business of Fashion, Prata foi editora da revista Vogue e diretora de redação da Harper’s Bazaar. Na televisão, atuou como editora-chefe da Fashion TV Brasil (Turner/Time Warner), apresentadora e editora-executiva do programa Mundo S/A, na Globo News.

O ‘namoro’ com a OOO iniciou quando ela ainda era cliente. “Entendi que havia algo inovador ali. Catha, Bia e Thales têm uma capacidade incomum de identificar, absorver e se apropriar de tendências relevantes para o mercado de consumo”, diz a jornalista.

‘Catha, Bia e Thales’ são os fundadores da agência. Catharina Dieterich foi uma das criadoras do Steal The Look, portal de moda, beleza e decoração adquirido em 2021 pela varejista Magazine Luiza. Thales Ferreira e Beatriz Borges, por sua vez, atuaram como trend hunter (caçador de tendências) e gerente de marketing na marca Melissa.

Os três conheceram Prata por meio de indicação do publicitário Rony Rodrigues, cofundador da Magenta, e desde 2021 administram as redes sociais da jornalista. “Fiquei encantada com o trabalho desses jovens. Com foco, profissionalismo e, principalmente, ineditismo, construíram uma empresa que entende a publicidade sob uma perspectiva contemporânea, sempre com os olhos no amanhã”, afirma ela, que apelidou a OOO de ‘agência do Zeitgeist’.

Equipe de nativos digitais

O termo alemão Zeitgeist foi introduzido inicialmente pelo escritor Johann Gottfried von Herder para designar o que seria o ‘espírito do tempo’. Refere-se ao conjunto de ideias, crenças, comportamentos e influências que caracterizam o espírito de uma determinada época.

Prata atribui o conceito à habilidade dos fundadores em identificar macrotendências, assim como dos cerca de 30 colaboradores espalhados pelo mundo, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Los Angeles, Nova Iorque e Lisboa. A equipe é majoritariamente jovem, com menos de 30 anos, nativos digitais e heavy users de mídias sociais, sendo que 80% dos líderes atuam como criadores de conteúdo em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube.

“Nossa trajetória começou ainda no Steal The Look, quando marcas e personalidades, como a atriz Marina Ruy Barbosa, começaram a nos procurar por conta do nosso conhecimento em conteúdo e marketing digital. Além de publishers, passamos a realizar pesquisas de tendências e a desenvolver campanhas sob demanda”, lembra Dieterich.

Na prática, a OOO é uma agência de publicidade especializada em branding e posicionamento digital. Isso inclui uma série de serviços, como desenvolvimento de identidade visual, criação de campanhas 360º, estratégias de comunicação e gerenciamento de redes sociais. A empresa aposta no social listening (escuta social, em inglês) e em insights culturais para ajudar as marcas a criarem conexões profundas com suas audiências, tanto no ambiente físico quanto no digital.

“Desde o início, mantivemos o espírito provocador e a vontade de fazer diferente, antes de aderirmos a conclusões ou tendências já amplamente seguidas. Colocamos o conteúdo das redes sociais no centro da estratégia, e a base do nosso trabalho passa por uma pesquisa contínua, de ouvir e captar o sentimento diário”, complementa Borges.

Entre as marcas atendidas pela agência estão Arezzo, NK Store, Melissa, Renner, Adcos e os shoppings Iguatemi e Higienópolis, além de companhias internacionais como Vogue Eyewear, Farfetch e Karl Lagerfeld. “Começamos com empresas pequenas, majoritariamente de moda e beleza. Mas outros segmentos que desejavam construir algo em torno do lifestyle também passaram a nos procurar. Queremos expandir para novos mercados”, afirmam os sócios.

O valor do investimento aportado por Maria Prata na sociedade não foi revelado, e a OOO também não divulga seu faturamento. No entanto, os fundadores projetam um crescimento de 118% para 2024 em relação ao ano anterior, mesmo diante de forte concorrência.

Segundo levantamento do Cenp (Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário) e da Kantar Ibope Media, as agências de publicidade movimentaram R$ 57,5 bilhões em 2023. Entre as dez maiores compradoras de mídia estão Mediabrands, BETC Havas, Artplan, WMcCann, Essencemediacom, Galeria, Almap, Africa, Publicis Brasil e VMLY&R.

“As agências, grandes e pequenas, têm buscado se adaptar a mudanças significativas no mercado nos últimos anos, e a OOO já surge nesse contexto de transformação constante, durante a pandemia. O nome Out of Office não foi escolhido por acaso; ele reflete um novo mindset, um jeito diferente de trabalhar e ver a vida”, destaca a jornalista.

Expansão internacional

Em 2021, a empresa venceu uma concorrência da Unilever, disputada com agências já estabelecidas no mercado. A missão de transformar a Tresemmé Brasil, uma marca de beleza inicialmente focada na TV, em uma presença exclusiva no digital.

“Desenvolvemos um serviço chamado social shootings, que hoje também aplicamos a outros clientes, o qual consiste em campanhas menores e mais econômicas, utilizando assets modulares, elementos de conteúdo criados de maneira flexível. Uma série de fotos, por exemplo, pode ser dividida e reorganizada para criar muitas variações, otimizando o orçamento e gerando peças mais adequadas para o ambiente digital”, explica Dieterich.

As ações da campanha aumentaram em 1.965% o engajamento nos perfis da Tresemmé Brasil no Instagram e no TikTok. Em seis meses, mais de 120 milhões de mulheres foram impactadas e, entre abril de 2023 e maio de 2024, a marca obteve mais de um bilhão de impressões em ambas as redes sociais. O sucesso culminou na expansão da atuação da agência para o Reino Unido, Índia, Argentina e México.

“Hoje, cerca de 20% dos nossos projetos vêm do mercado internacional, mas nossa meta é aumentar esse número para 50%. Para isso, estamos ampliando nossas atividades, incluindo novas frentes de negócios, como pesquisa e produção audiovisual”, destaca Borges.

A própria chegada de Maria Prata se deu logo após a aquisição do Callaloo Studios, estúdio de design e produção audiovisual fundado por Robson Dalazen, agora sócio e diretor criativo da OOO. A expansão para uma agência mais integrada, que absorve o escopo de compra de mídia, também é vista como um dos vetores para o crescimento da empresa em 2024.