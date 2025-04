Em meio à fusão com o IPG, OMG Brasil lança hub para acelerar entrega criativa

Em meio às expectativas sobre a possível fusão entre os grupos Omnicom e IPG, o Omnicom Media Group Brasil (OMG) anunciou o lançamento do StudioLabs, plataforma que integra três estúdios especializados em audiovisual, design e arte final. A proposta do novo hub é atender à demanda por entregas mais ágeis, integradas e voltadas à inovação.

A operação é liderada por Danilo Vizagre, CCO da Outpromo, uma das agências que compõem o OMG no país, ao lado de FlyWheel, Fuse, Global Shopper e da própria OMG BR. A divisão de mídia do Omnicom Group Inc. conta, no Brasil, com cerca de 400 profissionais e atende clientes como Amazon, Heineken, Kenvue, Mercedes-Benz, P&G, Reckitt e Seara.

De acordo com Vizagre, o StudioLabs foi concebido como uma plataforma transversal, conectando as necessidades e competências das agências do grupo em um modelo colaborativo. “A proposta é centralizar expertises em um núcleo de produção mais ágil, atendendo à demanda por processos mais integrados”, afirma.

Para Ricardo Franken, CEO do OMG Brasil, a criação do hub também tem como objetivo evitar a duplicação de especialistas em diferentes contas. Ou seja, em vez de distribuir os talentos entre os clientes, a estratégia foi centralizar essas competências na nova plataforma, que atende de forma horizontal todas as agências e operações personalizadas.

"Não se trata de uma ação pontual, mas de demandas comuns a todas as agências", explica Vizagre. "A equipe de vídeo, por exemplo, pode atender desde a L’Occitane, conta da OMG, até a Philips, atendida pela Global Shopper. A centralização também contribui para a eficiência de custos, ao concentrar a produção internamente. Conseguimos suprir essas demandas dentro de casa, o que naturalmente reduz os custos para os clientes", complementa.

De acordo com os executivos, o principal investimento foi em pessoas, com a contratação de 14 profissionais especializados e a reestruturação de lideranças já existentes. Também houve aporte em hardware, com a expansão de uma produtora interna, em operação desde a pandemia, equipada para a realização de fotos e vídeos. Embora os valores não sejam divulgados, afirmam que o investimento em estrutura e equipamentos foi "pequeno" e que parte dele já havia ocorrido durante a pandemia, quando adaptaram um auditório para eventos virtuais.

Cada frente criativa do StudioLabs contará com um responsável. Jenifer Dantas chega ao grupo para liderar o Studio de Audiovisual, com foco em narrativas que aliem performance e criatividade. A profissional tem 18 anos de experiência no setor e passagens por agências como BETC Havas, AlmapBBDO, WMcCann e Mutato.

O Studio de Design será comandado por Raphael Bicudo, que está no grupo há quatro anos. Sua missão é ampliar o uso de inovação e tendências, com destaque para o design 3D. Já a área de arte final continua sob a liderança de Renato Silva, que coordena o setor há oito anos.

Um dos principais destaques tecnológicos do Studio Labs é o Artbot, uma ferramenta proprietária do Omnicom que utiliza inteligência artificial para o desdobramento automático de materiais de campanha em diversos formatos, com camadas de DCO (Dynamic Creative Optimization) para testar e otimizar a performance na mídia. "Ele combina diferentes formatos, diferentes artes e chamadas, e realiza todo esse processo automaticamente", explica Franken.

O lançamento do novo hub marca um reposicionamento operacional do OMG Brasil ao reunir times especializados em uma estrutura comum, voltada para soluções criativas mais integradas. A plataforma busca acelerar a entrega de projetos ao conectar equipes e processos internos, eliminando silos tradicionais entre as disciplinas criativas.

Cada frente criativa do StudioLabs contará com um responsável (Divulgação)

Fusão entre Omnicom e IPG

A fusão entre Omnicom e IPG, recentemente aprovada pelos conselhos de ambas as empresas, tem gerado expectativas, mas os executivos brasileiros mantêm cautela. O CEO do OMG Brasil destacou que, embora a transação deva ser finalizada no segundo semestre de 2025, ainda não há detalhes sobre seu impacto específico nas operações brasileiras. “Enquanto a operação não for concluída, não temos visibilidade sobre os próximos passos”, afirmou.

A fusão resultará na criação do maior grupo de publicidade e comunicação do mundo, combinando robustas plataformas de dados e um grande volume de compra de mídia. O acordo, anunciado em dezembro de 2024, ainda precisa ser aprovado pelos órgãos reguladores e está previsto para ser finalizado no segundo semestre de 2025. Com isso, o novo grupo superará Publicis Groupe e WPP em receita.

Enquanto a fusão não se concretiza, o Omnicom Media Group Brasil segue operando normalmente, com o lançamento do Studio Labs como um passo estratégico para otimizar a produção criativa. A expectativa é que a novidade impulsione a capacidade do grupo de atender às demandas de um mercado digital em constante evolução, com a produção de um volume cada vez maior de conteúdo para diversas plataformas.

Campeã global em novos negócios

Segundo dados do Global New Business Barometer, da COMvergence, o OMG foi o grupo que mais conquistou novos negócios em mídia em 2024, somando US$ 7,7 bilhões em receitas. O grupo se destacou com ganhos como a conta global da Amazon, avaliada em US$ 1,2 bilhão, e a verba da Gap, de US$ 600 milhões.

A empresa também registrou um alto índice de retenção, com destaque para a manutenção da conta da Volkswagen, que representa mais da metade do total conquistado no ano. A taxa de retenção do grupo foi de 74%, mais que o dobro da média global de 32%.

Na segunda posição, a Publicis Media totalizou aproximadamente US$ 6,5 bilhões em novos negócios. A rede francesa conquistou contas como Hershey, nos Estados Unidos, Yum Brands e Nestlé, na China, além dos contratos globais com Spotify e Lego. O GroupM, do WPP, ficou em terceiro lugar no ranking, com US$ 4,5 bilhões. Entre os principais movimentos estão a retenção da conta global da Unilever e a conquista da verba de Johnson & Johnson.