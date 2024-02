TRESemmé (Unilever) aposta em comércio conversacional em lançamento de nova linha

A Unilever é uma das maiores empresas multinacionais de bens de consumo do mundo, com mais de 400 marcas. Está presente no Brasil há mais de 90 anos e seus produtos podem ser encontrados em 100% dos lares brasileiros.

TRESemmé, marca da Unilever aprovada por nove em cada dez cabeleireiros, introduz no mercado brasileiro a aguardada linha Brilho Lamelar, um tratamento de salão com tendência internacional e fórmula profissional. Com tecnologia lamelar, que corrige as irregularidades na superfície dos fios e 7x mais brilho como consequência, oferece uma linha completa de produtos para lavagem, tratamento e finalização capilar, trazendo o desejado efeito gloss desde o primeiro uso.

A Unilever se uniu à agência Cadastra e à HYPR para divulgar o lançamento da nova linha Brilho Lamelar de TRESemmé. O desafio era construir uma jornada inovadora, sem atrito, e integrada aos ambientes frequentados por seus consumidores, sejam eles físicos ou digitais.

Para isso, a HYPR mapeou mais de 70 mil pontos físicos ideais para anunciar o produto digitalmente, como salões de beleza e lojas de cosméticos, direcionando parte do tráfego para canais transacionais tradicionais (varejistas parceiros) e parte do público para uma experiência conversacional.

Experiência do consumidor

A nova aposta da HYPR, focada em Customer Experience (CX) e em Experiência Conversacional, faz parte da divisão de varejo da empresa. Ela utiliza uma API da OpenAI alimentada com dados proprietários e conta com a expertise do time de ciência de dados da HYPR que treinou um modelo considerando as principais alavancas de valor para ofertar o lançamento de TRESemmé, como benefícios do produto, avaliações reais de consumidores e comparador de preço entre diferentes varejistas.

O que é comércio conversacional?

Conversational commerce, também chamado de c-commerce, é uma forma de relacionamento entre cliente e empresa que se dá por meio de conversas em tempo real, via mensagens e chat. O termo pode ser traduzido como “comércio de conversação” e diz respeito a diálogos com atendentes, chatbots (robôs de conversação) e/ou inteligência artificial (IA).

Seja buscando informações sobre produtos, conselhos para presentes, localização de uma loja, as pessoas conversam com empresas por uma ampla variedade de motivos.

Uma das principais vantagens é que o c-commerce está trazendo novos compradores online, acessando pessoas que são totalmente novas para as jornadas de compra das marcas.

Os consumidores do c-commerce

Pesquisas revelam que não só Millennials ou Zoomers, mas também muitos Baby Boomers, estão impulsionando o movimento. No Brasil, segundo o estudo “The Evolution of Ecommerce: Conversational Commerce by BCG”, 72% dos consumidores de c-commerce pretendem elevar seus gastos.

Outro relatório – o “The Conversational Messaging Era”, da Twilio –, aponta que 95% das pessoas confiariam mais em uma marca se a conversa com ela fosse mais fácil; e 80% gostariam que as empresas oferecessem recursos de comércio conversacional.

Experiência conversacional: durante a estratégia de lançamento da nova linha da TRESemmé, 29% das conversas iniciadas finalizaram com a intenção de compra do consumidor. A pesquisa revela ainda que 77% dos consumidores gostariam de usar comércio conversacional para obter ajuda na escolha de um produto ou serviço; e 58% usariam esses canais para comprar um produto ou serviço se tivessem essa opção.

“As conversas digitais fazem parte da vida das pessoas há muito tempo e seguem ganhando força como um canal valioso de relacionamento entre marcas e consumidores, atuando como um concierge que ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores”, explica João Buzolin, gerente de produtos da HYPR.

Esse caso é um exemplo de como as recentes inovações em ferramentas de IA generativa estão revolucionando a maneira como marcas interagem com consumidores, permitindo a criação de experiências mais personalizadas e envolventes.