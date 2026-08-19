Marketing

Rock in Rio: festival promete 8 mil horas de experiências de marcas e 1 milhão de brindes

Mais de 100 ativações reúnem marcas em experiências de música, tecnologia, gastronomia e entretenimento durante os sete dias de festival

Rock in Rio: tirolesa da Heineken estará novamente no festival (Divulgação)

Rock in Rio: tirolesa da Heineken estará novamente no festival (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 15h19.

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RIO DE JANEIRO — O Rock in Rio 2026 terá uma operação de marcas que soma 8 mil horas de experiências, mais de 100 ativações e cerca de 1 milhão de brindes distribuídos ao longo dos sete dias de festival, segundo dados compartilhados pela Rock World durante coletiva de imprensa no Rio de Janeiro.

A edição, que acontece em setembro, também reúne mais de 90 marcas entre patrocinadores, media partners, apoiadores e empresas com operações na Cidade do Rock. Fora do evento, a estratégia se estende para aproximadamente 400 produtos licenciados, que chegam a lojas, supermercados e outros pontos de venda pelo país.

O número de ativações, no entanto, não supera o recorde fa última edição do festival, realizada em 2024. Na ocasião, o Rock in Rio teve cerca de 85 marcas e mais de 130 ativações. As empresas investiram cerca de R$ 500 milhões em ativações e comunicação, segundo dados divulgados pelo próprio festival.

“Toda experiência que o público vai viver só é possível por meio dessa conexão entre marcas, ideias, criatividade e o próprio público. Vemos como as experiências ao vivo vêm crescendo dentro da comunicação das marcas, e acho que a Rock World foi pioneira nisso lá atrás”, diz Rodolfo Medina, vice-presidente de parcerias da Rock World.

O que esperar?

Em 2026, a programação inclui desde atrações musicais e brinquedos até serviços, gastronomia, tecnologia, mobilidade e experiências voltadas à criação de conteúdo.

Entre as estruturas mais tradicionais estão a Roda-Gigante Itaú, a Tirolesa Heineken, a Montanha-Russa iFood, o Megadownload TIM e o Superbet Discovery.

O aplicativo oficial do festival também terá papel nessa operação: os horários para algumas atrações poderão ser agendados por geolocalização quando o usuário estiver dentro da Cidade do Rock.

A Coca-Cola terá DJs em seu espaço; KitKat levará a experiência VIB, com programação musical, brindes e atividades; e a Heineken prepara uma ação interativa baseada na campanha “Fãs têm mais amigos”, que busca usar a música como ponto de partida para conectar pessoas.

A produção de conteúdo também aparece como parte importante desse modelo. C&A e Ipiranga terão experiências com Glambot, tecnologia que produz registros em vídeo com estética de tapete vermelho. O iFood, por sua vez, volta a mirar o público que acompanha os shows próximo às grades, com entregas especiais e outras ações ao longo do festival.

Marcas como parte da cenografia

Outra característica da edição de 2026 é o investimento na própria arquitetura das ativações. Segundo a Rock World, os espaços foram pensados para integrar o percurso do público pela Cidade do Rock.

A Natura terá uma estrutura assinada pelo arquiteto e designer Marko Brajovic, com fachada inspirada na natureza e materiais produzidos a partir de embalagens recicladas da marca. A Lagunitas terá um espaço inspirado em Santa Mônica, na Califórnia, com karaokê. A Superbet aposta em um cubo de LED com efeitos de som, fumaça e luz, enquanto Trident terá um ambiente voltado a registros e experiências musicais.

Há também ativações que trabalham com a própria memória do festival. No espaço da Cif, por exemplo, o público poderá repetir uma ação inspirada em um símbolo da primeira edição: sujar o tênis que remete ao modelo usado em 1985.

A estratégia também incorpora novas tecnologias. O Gemini estreia no festival com uma experiência baseada em inteligência artificial capaz de transportar os visitantes por diferentes edições do Rock in Rio e gerar imagens personalizadas.Tic Tac participa pela primeira vez com uma ativação em que o público poderá dançar e criar seu próprio mix de sabores.

Ao todo, oito marcas estreiam no festival em 2026, entre elas Axia Energia, Drogaria Venancio, CRMBonus, Piracanjuba e Philco. A Axia também participa de uma iniciativa de descarbonização que, segundo o festival, pretende compensar 100% da jornada do fã.

Licenciados

Para 2026, a C&A desenvolveu uma coleção de roupas com referências ao festival, enquanto Chilli Beans, Key Design, Gocase, Pierim e Kouda estão entre as marcas que lançaram produtos associados ao evento. A estratégia também aparece nas embalagens de produtos de consumo, como Coca-Cola, Heineken, KitKat, Trident e Piracanjuba.

A presença chega ainda à mobilidade. A Volkswagen terá no evento o novo T-Cross Rock in Rio, desenvolvido especialmente para a edição, enquanto a LATAM adesivou uma aeronave com a identidade do festival. A companhia também prepara um pocket show a bordo, transformando parte da viagem até o Rio em uma extensão da experiência do evento.

“Quando a gente olha para tudo o que os nossos parceiros estão criando para esta edição, são segmentos e propostas muito diferentes, mas todos encontraram a sua própria maneira de traduzir o Rock in Rio”, avalia Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World.

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