Campanha com Sabrina Sato e focas geradas por IA é aposta da Everest para aumentar vendas em até 20%

A inteligência artificial permitiu que a fabricante de purificadores de água Everest seguisse com uma campanha que, se feita de forma tradicional, poderia ser impossível.

No novo filme publicitário, focas interagem entre si e com a apresentadora Sabrina Sato, com uma narração que discute sustentabilidade e o valor da água fresca proporcionada pelos produtos da empresa.

O uso dos animais como protagonistas foi permitido graças ao uso de IA generativa, bancos de imagem e efeitos visuais e em 3D.

Assinada pela WMcCann, a campanha é mais um passo na jornada de rebranding da Everest, que projeta aumentar em até 20% o número de vendas dos seus purificadores após a estreia.

“Em 2024, temos o desafio de trazer como mensagem principal o benefício funcional do nosso produto, que além de purificar a água, a deixa “gelada à beça”, graças ao resfriamento por compressor, sem renunciar à responsabilidade ambiental”, Carlos Alexandre Rangel Guimarães, diretor executivo da Everest.

Principal desafio das campanhas da Everest

A escolha das focas como representante conversa com o desafio citado por Carlos: o objetivo principal da campanha é mostrar o valor do produto para o consumidor e o valor para o meio ambiente.

Com o mote “Foca no Purificador Everest – serviço de instalação grátis em todo o Brasil, água gelada à beça graças ao compressor, menos garrafas pet, mais Everest”, a campanha também brinca com a dualidade no sentido da palavra “foca”.

Como a Everest utilizou a IA para fazer a campanha?

O processo de criação da campanha, que contou com apoio de inteligência artificial, marcou um novo modo de criação para as empresas envolvidas.

Foram realizados diversos testes com animação para ilustrar os roteiros e apresentações da produtora Asteroide

Na fase de pré-produção, foi realizada uma pesquisa comportamental das focas e espécies do Ártico, com objetivo de buscar uma visão mais realista nas peças

As imagens em IA ficaram por conta da AiR , estúdio especializado em inteligência artificial.

Dirigidas por Guilherme Biglia, fundador e diretor criativo da Asteroide, as imagens geradas por IA foram alinhadas na base das cenas e, com o apoio de diversas ferramentas de animação, foi possível “dar vida” a uma foca interativa.

A campanha estreia hoje, e vai ao ar na TV, durante os horários vespertino e nobre, e nas redes sociais.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades