URGENTE: DM9 perde Grand Prix em Cannes após manipulação de case com IA

A organização do Cannes Lions retirou nesta sexta-feira, 27, o Grand Prix da categoria Creative Data Lions concedido à campanha Efficient Way to Pay, da DM9 para a Consul. A decisão foi tomada após a constatação de que o vídeo enviado para avaliação do júri utilizava conteúdo gerado e manipulado por inteligência artificial para simular eventos reais e resultados da campanha.

Segundo o festival, a manipulação violou as regras de representação factual exigidas para inscrição e comprometeu a integridade do processo de julgamento. A decisão foi tomada em conjunto com a agência e os auditores independentes do Cannes Lions, e resultou também na retirada de todos os prêmios associados à campanha.

Após uma revisão interna, a DM9 optou por retirar mais dois cases inscritos: Plastic Blood, criado para a OKA Biotech, e Gold = Death, feito para a Urihi Yanomami. De acordo com o festival, todas as partes envolvidas reconheceram que os trabalhos não atendiam ao nível de legitimidade necessário. Os prêmios dessas campanhas também serão anulados.

Como resposta ao caso, o Cannes Lions anunciou novas medidas para reforçar os critérios de avaliação diante do uso crescente de conteúdo sintético e IA generativa. Entre as iniciativas, estão:

um novo Código de Conduta a ser assinado por todas as organizações participantes;

a obrigatoriedade de declarar o uso de IA nas peças inscritas;

o uso de ferramentas de detecção de conteúdo manipulado;

e a criação de um comitê de revisão formado por especialistas em IA, ética e integridade de conteúdo.

As medidas serão acompanhadas por procedimentos formais de fiscalização, que podem incluir desclassificação, divulgação pública e retirada de prêmios.

O festival ainda afirma que as mudanças visam preservar a transparência e a credibilidade das premiações.

DM9 afasta Ícaro Doria

Após o escândalo, a DM9 anunciou o afastamento do Chief Creative Officer (CCO) e copresidente Ícaro Doria. Em nota a agência afirmou que “a decisão foi tomada em comum acordo e encerra um ciclo iniciado em 2022, marcado por conquistas criativas relevantes e a consolidação de uma nova fase da DM9 no mercado brasileiro.”

O caso DM9-Consul

A campanha Efficient Way to Pay, criada pela DM9 para a Consul, venceu o Grand Prix na categoria Creative Data no Cannes Lions 2025, mas passou a ser questionada após denúncias de que o videocase enviado ao festival usava conteúdo manipulado por inteligência artificial.

A peça apresentava dados de impacto do projeto, que envolvia a troca de eletrodomésticos antigos por novos, pagos com a economia na conta de luz. No entanto, inconsistências foram apontadas em trechos do material, como o uso indevido de uma fala de uma senadora americana e a adulteração de uma reportagem da CNN Brasil.

As denúncias geraram dúvidas sobre a execução da campanha, a veracidade dos resultados apresentados e a ausência de registros públicos sobre a iniciativa antes da premiação. O caso ganhou repercussão durante o festival, que já discutia amplamente os impactos da IA na publicidade.

A Consul, pertencente à multinacional Whirlpool, inicialmente atribuiu a responsabilidade à agência. Questionada sobre o projeto, divulgou novo posicionamento, afirmando "não tolerar manipulação ou disseminação de informações falsas e que toma as medidas cabíveis". Até o momento, não esclareceu os detalhes da ação.

Em nota publicada na última terça-feira, 24, a DM9 reconheceu “uma série de falhas na produção e no envio do videocase”. A agência também anunciou a criação de um Comitê de Ética em Inteligência Artificial, com o objetivo de estabelecer diretrizes, promover debates e fomentar o uso responsável da tecnologia.

em atualização