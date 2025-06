Cannes: Brasil conquista 20 Leões no 1º dia e celebra homenagem a Washington Olivetto

CANNES - No primeiro dia do Cannes Lions 2025, o Brasil conquistou 20 Leões, incluindo um Grand Prix, três Ouros, seis Pratas e dez Bronzes.

Entre os destaques, a campanha “One Second Ads”, da Africa Creative para Budweiser, levou o Grand Prix e um Leão de Ouro na categoria Audio & Radio. Outros prêmios de Ouro foram para “Plastic Blood”, da DM9 para Oka Biotech, e “Corpo Preto”, da Artplan para Idomed e Instituto Yduqs.

A Africa Creative liderou o ranking nacional, seguida por agências como DM9, Artplan, VML e Grey, que também receberam prêmios nas categorias Audio & Radio, Print & Publishing, Health & Wellness e Outdoor.

O país não levou leões nas categorias Pharma Lions e Lions Health and United Nations GP for Good, também anunciados no primeiro dia.

Além do desempenho nas premiações, o Brasil é homenageado nesta edição como o primeiro “Creative Country of the Year” do festival. O reconhecimento destaca a diversidade dos cases brasileiros, a formação de profissionais e o impacto social e cultural da publicidade nacional. O país ocupa o terceiro lugar no ranking histórico de Leões conquistados, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido, com mais de 1,9 mil prêmios.

O Cannes Lions recebeu 26.900 inscrições em 2025, incluindo 2.736 do Brasil, a segunda maior delegação atrás dos Estados Unidos. Segundo o CEO do festival, Simon Cook, a América Latina teve crescimento de 16% nas inscrições. A participação brasileira reflete a força criativa do país, que tem investimentos publicitários projetados para crescer 7,9% em 2025, segundo a WARC.

Homenagem a Washington Olivetto

O primeiro dia do Cannes Lions 2025 levou as cores do Brasil à Croisette com uma homenagem ao publicitário Washington Olivetto, morto em 2024. Um trio elétrico, batizado de W do Brasil, percorreu a principal avenida de Cannes por mais de duas horas, entre o Palais des Festivals e o Hôtel Martinez, com apresentações de Simoninha, Jairzinho e Acadêmicos do Baixo Augusta.

A ação marcou os 50 anos da conquista do primeiro Leão de Ouro por um brasileiro, em 1975, na categoria filme. Os filhos de Olivetto, Antônia e Theo, participaram da homenagem sobre o trio, segurando uma bandeira com o rosto do pai.

A iniciativa foi organizada pela FilmBrazil e contou com apoio da Apro (Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais), ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Abap (Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário), além das agências Africa Creative, AlmapBBDO, Galeria, Lew’Lara\TBWA e WMcCann. A Globo e a produtora S de Samba também integraram a produção.

Ao longo da semana, o Brasil segue com showcases, palestras e ativações no pavilhão nacional, como parte da programação que celebra o país como o primeiro “Creative Country of the Year” da história do festival.

Confira todos os vencedores brasileiros do 1º dia de Lions:

Health & Wellness

Ouro: “Nigrum corpus” (Art direction), da Artplan para a Indomed

Bronze: “Her dome” (Use of technology), da DPZ para o Governo de SP

Bronze: “Nigrum corpus” (Illustration), da Artplan para a Indomed

Audio & Radio

Grand Prix: “One second ads”, da Africa Creative para Budweiser

Ouro: “One second ads”, da Africa Creative para Budweiser

Prata: “Fishermen storytellers”, da Africa Creative para Corona

Prata: “From hurt to hit”, da Africa Creative para Brahma

Print & Publishing

Ouro: “Plastic blood”, da DM9 para Oka Biotech

Prata: “The Shakespeare Bic”, da VML para Bic

Prata: “Gold=death”, da DM9 para Urihi Yanomami

Bronze: “Shot on Faber Castell”, da David para Faber Castell

Bronze: “Coupon rain”, da Gut para Mercado Livre

Bronze: “Scolarship in books”, da BETC Havas para Uniasselvi

Outdoor

Prata: “Speed cupons”, da Gut para Mercado Livre

Prata: “Sun reserve”, da Grey para Corona

Bronze: “The shining”, da VML (São Paulo + Nova York) para Coca-Cola

Bronze: “Touchboards discount”, da Africa Creative para Itaú Unibanco

Bronze: “Followers store”, da LePub para New Balance

Bronze: “Plastic blood”, da DM9 para Oka Biotech

Bronze: “Gold=death”, da DM9 para Urihi Yanomami

*A jornalista viajou a convite da Nomad

LEIA MAIS SOBRE CANNES LIONS 2025