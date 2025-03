Cannes Lions 2025: Brasil e Washington Olivetto serão homenageados no festival

O Cannes Lions anunciou que o Brasil será o primeiro país a receber o título de Creative Country of the Year. A premiação, criada para reconhecer países com histórico de compromisso e desempenho criativo consistente, destaca o Brasil pela sua contribuição contínua à criatividade e pelos resultados expressivos no festival ao longo dos anos.

A homenagem incluirá, entre 16 e 20 de junho, mostras criativas brasileiras, eventos comemorativos, palestras e ativações lideradas por brasileiros em diversos pontos de Cannes, na França. Entre as atrações está o retorno do FilmBrazil, que reunirá a comunidade brasileira e global para celebrar a criatividade do país.

Simon Cook, CEO do Cannes Lions, explica que o Creative Country of the Year irá homenagear países com sucesso consistente no festival. "Como uma comunidade global de mais de 90 países, buscamos reconhecer aqueles que têm demonstrado um compromisso contínuo com a criatividade como motor de crescimento econômico, oferecendo inspiração sem fronteiras por meio de sua liderança criativa.”

O desempenho do Brasil no Cannes Lions continua a superar o de países com mercados publicitários muito maiores. Dados da WARC indicam que o investimento publicitário brasileiro deve crescer 7,9%, atingindo R$ 93 bilhões em 2025.

Esse compromisso com a criatividade é também refletido na criação do Brasil Criativo, um conjunto de diretrizes da Política Nacional de Economia Criativa do Ministério da Cultura, que visa consolidar a economia criativa como um motor estratégico para o avanço social, econômico e cultural do país.

Marília Marton, secretária de cultura, economia criativa e indústria do Estado de São Paulo, destaca que a criatividade é essencial para a inovação e transformação, sendo fundamental para a busca de soluções, inspiração para mudanças e a construção de um futuro mais justo e sustentável.

"No Brasil, essa paixão pela criatividade é ainda mais poderosa, refletindo nossa diversidade cultural e a forma única de enfrentar desafios. O país, com sua capacidade de transformar adversidades em oportunidades, se tornou um terreno fértil para ideias ousadas e impactantes que moldam nossa identidade e influenciam o mundo”, complementa.

Homenagem a Washington Olivetto

O Cannes Lions 2025 também prestará uma homenagem especial a Washington Olivetto, falecido em 2024. Considerado um dos maiores nomes da publicidade brasileira, Olivetto foi o vencedor do primeiro Leão de Ouro do Brasil e conquistou mais de 50 prêmios ao longo de sua carreira.

Conhecido como o "Padrinho" da publicidade brasileira, teve grande influência na história da publicidade mundial. A homenagem reconhecerá seu legado e impacto na indústria, destacando sua contribuição para a criatividade no Brasil e globalmente.

A edição de 2025 do Cannes Lions oferecerá aos delegados brasileiros a oportunidade de presentear um colega brasileiro que nunca tenha participado do festival com um ingresso gratuito, permitindo que novos talentos experimentem o evento pela primeira vez.

Desde a conquista dos primeiros prêmios no Cannes Lions, em 1971, com dois Leões de Bronze para Cinema e um Leão de Prata para Televisão, o Brasil tem se destacado no festival. Em 1975, o país conquistou seu primeiro Leão de Ouro e, em 1993, o primeiro Grand Prix com a campanha ‘The Guarana Diet’, da Dm9 Publicidade para Guaraná Antarctica. Desde então, o Brasil acumulou mais de 1.900 prêmios, incluindo 20 Grand Prix.

O país também tem se destacado em júris do Cannes Lions. Em 1972, Alex Perissinoto foi o primeiro jurado brasileiro, e, em 1990, Christina Carvalho Pinto se tornou a primeira mulher brasileira a presidir um júri no festival. Atualmente, mais de 400 brasileiros já integraram júris da competição. Marcello Serpa foi responsável por trazer o primeiro Grand Prix para a América Latina e recebeu o Lion of St Mark em 2016.