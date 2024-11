Cinco tendências em publicidade e marketing, segundo Simon Cook, CEO do Cannes Lions

Simon Cook, CEO do Festival de Cannes Lions, esteve em São Paulo na última semana para uma série de reuniões e encontros com líderes do mercado publicitário e anunciantes. Um dos primeiros compromissos foi na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), na região central da capital, onde participou de um evento na última segunda-feira, 4, para compartilhar tendências da publicidade, identificadas a partir de uma análise da edição mais recente do festival, realizada em junho.

Durante sua carreira dentro do Lions, Cook tem sido fundamental para a criação e introdução de novas categorias de prêmios no festival. Sua liderança no Global CMO Growth Council — uma iniciativa que reúne líderes de marketing das principais marcas globais — reforça a importância do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions como um farol para o futuro e as inovações em publicidade e marketing.

Em sua apresentação para profissionais do mercado, alunos e professores, o ele compartilhou insights valiosos sobre tendências que devem moldar o futuro da criatividade e do marketing. Confira abaixo os cinco destaques do CEO do Festival de Cannes Lions:

1. Dare to differentiate (ouse diferenciar-se)

Esta tendência enfatiza a importância crucial da diferenciação em um mercado saturado de similaridades. Cook alertou sobre o perigo do que ele chamou de "age of average", onde elementos das marcas, como seus logotipos, começam a parecer muito semelhantes, pois as marcas imitam seus concorrentes. Ele encoraja as marcas a abraçarem características únicas e a se destacarem da concorrência.

Para exemplificar, ele citou a campanha “Introducing the new face of Stella Artois” da GUT Miami para Stella Artois, que ganhou três Leões de Ouro ao inovar na maneira como apresentaram a nova celebridade da campanha, o ex-jogador David Beckham. Ao invés de dar destaque para o ex-jogador, a campanha traz apenas a mão de Beckham segurando o produto, demonstrando como a autenticidade e a singularidade podem ser poderosas ferramentas de diferenciação.

2. Spark curiosity (desperte a curiosidade)

Provocar a curiosidade ajuda a despertar genuinamente o interesse do público. Simon Cook sugere que as marcas devem ir além de simplesmente comunicar o que interessa ao consumidor, focando em estratégias que estimulem a curiosidade.

Para ilustrar essa ideia, ele citou o case “Meet Marina Prieto”, criado pela David de Madrid para a JCDecaux, que ganhou o Grand Prix de Creative B2B. A campanha criou grande repercussão ao usar espaços publicitários não vendidos do metrô de Madrid para publicar as postagens de Instagram de uma senhora desconhecida, Marina Prieto, que até então tinha 28 seguidores e, ao final da campanha, chegou a 10 mil seguidores, provando que espaços publicitários do metrô são eficientes.

3. Embrace imperfection (abrace a imperfeição)

Esta proposta encoraja as marcas a abraçarem a autenticidade e as eventuais imperfeições, em vez de buscar uma perfeição artificial. Cook argumenta que as imperfeições podem tornar as campanhas mais humanas e relacionáveis. Um exemplo premiado na última edição é a campanha da Coca-Cola, “Thanks for Coke-Creating”, da VML São Paulo, Nova York, Kansas, Cidade do México e Joanesburgo, que celebrou, em peças de OOH, interpretações imperfeitas e diversas de seu icônico logotipo.

4. Commit to creativity (comprometa-se com a criatividade)

O CEO de Cannes Lions enfatizou a necessidade de um compromisso de toda a empresa com a criatividade, desde o topo da hierarquia até as equipes de base. Ele destacou o exemplo da Oreo, que implementou práticas como sessões regulares de compartilhamento de trabalhos criativos. Na Oreo, eles criaram as GATs (Growth Accelerated Teams), que são times de diferentes setores que se unem semanalmente para discutir inovações de business. Esta abordagem demonstra como o investimento contínuo em criatividade pode se tornar uma vantagem competitiva significativa. Em Cannes Lions, Oreo conquistou 22 Leões desde 2020.

5. Sell smarter (venda mais de forma inteligente)

A última tendência foca na evolução dos modelos de negócios e estratégias de venda. Cook reforçou a importância de se comunicar a qualidade do produto com persistência para reforçar esse atributo. Ele também citou Amy Lanzi, a presidente do júri de Creative Commerce Lions, que acredita que estamos deixando um paradigma focado em transações para um modelo de comércio mais dinâmico, centrado no ser humano e colaborativo.

Ele citou o exemplo da campanha “Cars To Work” da Publicis Conseil para a Renault, que levou o Grand Prix de Creative Commerce. A estratégia se baseia em uma solução inovadora de leasing que permite que pessoas em período de experiência possam adquirir um carro e iniciar o pagamento somente após a efetivação do emprego. Na França, pessoas em período de experiência não conseguem financiamento. Essa campanha demonstra como as marcas podem resolver problemas reais dos consumidores enquanto impulsionam seus negócios.

Estas cinco tendências apresentadas por Simon Cook são apontamentos valiosos para marcas que buscam se destacar em um cenário cada vez mais competitivo e em constante evolução. Ao adotar estas estratégias — ousando ser diferente, despertando curiosidade, abraçando imperfeições, comprometendo-se com a criatividade e vendendo mais de forma inteligente — as marcas podem criar conexões mais profundas com seus consumidores e alcançar resultados de negócios mais impactantes.