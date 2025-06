Cannes Lions 2025: guia completo do maior festival de publicidade do mundo

Enquanto brasileiros ensaiam um inverno, a indústria da publicidade desembarca em massa na Riviera Francesa na próxima semana. Não só por status. Mas por troféus, parcerias e, claro, muito rosé.

Entre 16 e 20 de junho, o Cannes Lions 2025 celebra sua 71ª edição, reunindo cerca de 500 profissionais de marketing, criadores, executivos e celebridades.

O evento é uma combinação de premiação, feira de negócios e festival de tendências, com mais de 150 horas de debates, painéis e workshops. A seguir, confira as principais perguntas e respostas sobre o maior festival de publicidade do mundo.

O que é o Cannes Lions?

É o principal festival internacional de criatividade e premiação da publicidade, criado em 1953 com base no modelo do Festival de Cinema de Cannes. A realização do primeiro festival aconteceu em 1954, em Veneza, e depois passou por Monte Carlo antes de fixar residência em Cannes em 1984. Hoje, vai além da premiação: é um ponto de encontro da indústria, com painéis, festas e ativações de marca.

Quando e onde acontece?

O festival ocorre de 16 a 20 de junho de 2025, na cidade de Cannes, na França.

Quem participa do festival?

Profissionais de grandes grupos publicitários e agências independentes, marcas globais, influenciadores, jornalistas, executivos de tecnologia e mídia. Empresas como TikTok, Canva e Pinterest costumam montar espaços próprios. Desde 2024, o programa Lions Creators também atrai criadores de conteúdo com painéis e oportunidades de networking com CMOs.

Quais são as principais trilhas de conteúdo?

O Cannes Lions 2025 terá 5 trilhas de conteúdo, cada uma focada em temas essenciais para o futuro das indústrias criativas — desde tecnologias emergentes e processos criativos até impacto social e tendências de mercado:

Innovation Unwrapped (Inovação Revelada - foco em tecnologias emergentes e transformações futuras)

(Inovação Revelada - foco em tecnologias emergentes e transformações futuras) The Creativity Toolbox (Caixa de Ferramentas da Criatividade - processos e técnicas para excelência criativa)

(Caixa de Ferramentas da Criatividade - processos e técnicas para excelência criativa) Creative Impact (Impacto Criativo - demonstração do valor e eficácia da criatividade)

(Impacto Criativo - demonstração do valor e eficácia da criatividade) Talent and Cultures (Talentos e Culturas - práticas e profissionais que são referências criativas)

(Talentos e Culturas - práticas e profissionais que são referências criativas) Insights and Trends (Percepções e Tendências - desafios estratégicos, mudanças culturais e comportamento do consumidor)

Quem são os destaques da programação deste ano?

Entre os principais nomes confirmados estão Serena Williams, maior vencedora do Grand Slam e fundadora da Serena Ventures, e Jon M Chu, cineasta renomado por musicais como “Wicked” e “Em um bairro de Nova York”.

A programação também inclui líderes globais de marcas como Amazon, Nestlé, Unilever e Heineken, além de experts como Marc Pritchard, da P&G, e Tor Myhren, vice-presidente de marketing communications da Apple, nomeada Creative Marketer of the Year. Também estará presente Emmanuel Orssaud, diretor de marketing do Duolingo, desvendando a estratégia de social da marca ao lado da coruja Duo, na trilha Creative Impact. A agenda completa está disponível no site oficial do festival.

A sessão CMOs in the Spotlight, que acontece diariamente durante os cinco dias do festival, reunirá executivos de marcas globais. O brasileiro Leandro Barreto, CMO de beleza e bem-estar da Unilever, participa de um painel ao lado de executivos do Singapore Tourism Board e da SunCorp. Já Cecília Bottai, vice-presidente de marketing da Heineken Brasil, divide o palco com Arnaud Belloni, CMO da Renault, no último dia do evento.

Como o festival aborda temas atuais e culturais?

A edição de 2025 está mais conectada com a cultura pop e a Geração Z do que nunca. Um exemplo é o painel com Reese Witherspoon e a diretora de marketing da e.l.f. Beauty, que discutem como as marcas podem se conectar com a Geração Z, entendendo sua dualidade entre o mundo digital e real, além de abordar entretenimento, ativismo e autenticidade

O que é o título de Creative Country of the Year e por que o Brasil foi escolhido?

O Creative Country of the Year é um prêmio criado pelo Cannes Lions para reconhecer países que têm um desempenho criativo consistente e um compromisso forte com a inovação no festival. O Brasil foi o primeiro país escolhido para receber esse título por sua contribuição contínua à criatividade e pelos resultados expressivos ao longo dos anos.

Além disso, em 2025, o Cannes Lions fará uma homenagem especial a Washington Olivetto, um dos maiores nomes da publicidade brasileira, destacando seu legado e impacto na criatividade nacional e mundial.

Quais oportunidades de aprendizado o festival oferece?

Além dos talks e painéis, o festival oferece workshops práticos, como “Creative Assassin”, que ensina a transformar pitches em apresentações impactantes, e “Boom or Bust?”, que trata de como reagir criativamente a crises e rejeições. O objetivo é preparar profissionais para os desafios cotidianos do mercado criativo.

Quanto custa participar?

Os ingressos variam de 4.295 a 10.945 euros (cerca de R$ 27.340 a R$ 69.735). Isso sem contar passagem e hospedagem, que podem ultrapassar milhares de reais. Há descontos para grupos, estudantes e profissionais com menos de 30 anos.

Há apoio financeiro para quem não pode pagar?

Sim, o Cannes Lions 2025 oferece apoio financeiro para talentos que não podem arcar com os custos do festival por meio de programas de bolsas de estudo e passes gratuitos voltados para grupos sub-representados na indústria criativa.

Bolsas LIONS Scholarship: o programa oferece 10 bolsas totalmente financiadas para jovens talentos com até 30 anos, de diferentes países. São cinco vagas para a Brand Marketing Academy e cinco para a Creative Academy. As bolsas cobrem viagem, hospedagem, subsídio e o passe para o Young Lions Festival, que inclui acesso a aulas, mentorias e atividades práticas. As candidaturas para 2025 abriram em 3 de outubro de 2024 e encerraram em 5 de dezembro de 2024, com seleção feita por um júri internacional de profissionais renomados da área criativa.

Passe ERA (Equidade, Representação e Acessibilidade): além das bolsas, o festival ampliou o investimento para fornecer passes gratuitos no valor de 2 milhões de euros para talentos sub-representados e comunidades desfavorecidas, por meio do passe ERA. O objetivo é promover maior diversidade e inclusão, especialmente do Sul Global, garantindo acesso equitativo ao festival. As inscrições para o passe ERA também encerram em 5 de dezembro de 2025.

Concurso PerifaLions: outra iniciativa importante é o PerifaLions, que promove um concurso para jovens criativos periféricos, oferecendo viagem com todas as despesas pagas para o festival, bolsas de estudo, vagas de estágio e cursos preparatórios. O projeto busca dar visibilidade e oportunidades para talentos de periferias, com apoio de grandes agências e marcas como Uber.

Como é o dress code?

É o famoso casual arrumadinho. Vale apostar em roupas leves e confortáveis — a previsão é de sol a semana toda, com máximas de até 27 °C.

Como se preparar antes de ir?

Verifique a validade do passaporte, a necessidade de visto e possíveis exigências de entrada. Reserve voos e hospedagem com antecedência, leve carregadores portáteis, cartões de visita, adaptador de tomada europeu e ative o plano de celular internacional.

Como aproveitar ao máximo o Cannes Lions?

Para quem participa presencialmente, recomenda-se planejar a agenda com antecedência, escolhendo sessões e painéis mais relevantes para seu negócio ou interesse. O app do festival traz o mapa, os painéis e a programação completa.

Esteja presente e venha com um plano: confira a programação do Festival com antecedência e planeje sua semana. Quais sessões, painéis, visitas guiadas e cerimônias serão mais úteis e relevantes para você e sua empresa? Aproveite o Lions Daily News, disponível no Palais de Festivals, para se manter atualizado e participar de eventos noturnos para fazer networking e comemorar com outros delegados

Calibre sua criatividade: visite o Porão para dedicar um tempo aos trabalhos e participe das nossas sessões "Por Dentro da Sala do Júri". Anote as opiniões e sentimentos gerais sobre os trabalhos vencedores – como eles se comparam à sua própria análise? Sua equipe está alinhada com o restante da indústria criativa?

Seja uma esponja: não chegue querendo confirmar uma hipótese preconcebida. Vá com a mente aberta e encontre a lição em cada sessão. Faça anotações que você possa levar para sua equipe. Fique atento a tendências comuns, ferramentas populares e ideias inovadoras.

Não se esqueça de fazer um balanço: participar do Festival é o passo 1 – o passo 2 é fazer um balanço da sua equipe e usar o que você aprendeu para planejar o próximo ano de maior eficácia criativa

É importante também visitar exposições de trabalhos premiados e fazer networking nos eventos noturnos.

Quantas pessoas devem participar?

O festival não divulga números para 2025, mas em 2024 foram mais de 13 mil participantes.

O que mudou nas categorias de premiação?

O Cannes Lions 2025 tem 30 categorias dentro de 9 trilhas, além do Titanium Lions. Entre as mudanças:

A categoria Glass Lion foi ampliada: agora contempla inclusão além de gênero, incluindo raça, deficiência, sexualidade e desigualdades sociais;

foi ampliada: agora contempla inclusão além de gênero, incluindo raça, deficiência, sexualidade e desigualdades sociais; A antiga Social & Influencer Lions virou Social & Creator Lions , com cinco subcategorias voltadas a criadores de conteúdo;

virou , com cinco subcategorias voltadas a criadores de conteúdo; Design Lions e Creative Business Transformation Lions ganharam novas subdivisões;

e ganharam novas subdivisões; O festival adicionou a categoria Excellence in Image Description para premiar textos descritivos acessíveis;

para premiar textos descritivos acessíveis; Foi criado o subprêmio Long-Term Brand Platform, para estratégias criativas mantidas por no mínimo três anos.

Como os trabalhos são julgados?

Jurados são divididos entre quem seleciona os shortlists e quem escolhe os premiados. A lista está disponível no site oficial. Três categorias têm shortlist divulgado antes do festival:

Glass: The Lion for Change

Innovation

Titanium

Os trabalhos submetidos passam por um rigoroso processo de julgamento, com sessões ao vivo e debates entre jurados para definir os vencedores dos Lions, que são reconhecimentos de prestígio internacional na indústria criativa. O festival também oferece sessões exclusivas para acompanhar o processo de julgamento e entender os critérios que definem o que é premiado.

O que o vencedor ganha?

Um troféu em formato de leão e visibilidade no setor.

Ainda dá tempo de se inscrever para concorrer?

Não. As inscrições para 2025 terminaram em 10 de abril. Para 2026, a janela de inscrição começa normalmente em janeiro.

Há oportunidades para estudantes ou jovens profissionais?

Sim. Além de painéis e workshops, há encontros informais em rooftops, cafés e praias. O LinkedIn organiza sessões de networking e empresas como Havas e Understood.org promovem eventos voltados a profissionais neurodivergentes.

Por que o símbolo do Cannes Lions é um leão?

O símbolo do Cannes Lions é um leão porque representa criatividade, força e liderança — qualidades celebradas pelo festival. A inspiração veio do Festival de Cinema de Cannes e da Palma de Ouro, mas o leão foi escolhido por seu valor simbólico e por estar presente nos adornos da Praça São Marco, em Veneza, onde o festival teve sua primeira edição em 1954.