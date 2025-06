Estudantes brasileiros vencem competição global de criatividade em Cannes

CANNES - A Miami Ad School Brasil foi a única instituição brasileira premiada na edição de 2025 do Future Lions, concurso estudantil do Festival de Criatividade de Cannes Lions. A premiação, organizada pela agência AKQA em parceria com o Cannes Lions, é considerada uma das mais relevantes da categoria.

O projeto vencedor, chamado Noama Paddle, foi desenvolvido por cinco estudantes brasileiros em colaboração com o Greenpeace. Inspirada pela cultura Yanomami, a proposta utiliza uma tinta sensível ao mercúrio aplicada em remos para detectar contaminações em rios da Amazônia. A ferramenta busca alertar comunidades indígenas sobre riscos à saúde e denunciar crimes ambientais.

Além do prêmio principal, a rede internacional Miami Ad School foi reconhecida pela sétima vez como School of the Year, título concedido à instituição com maior impacto global na formação de novos criativos. A escola tem presença em 10 países e uma grade que combina tecnologia emergente, inteligência artificial e projetos baseados em briefings reais.

O Future Lions 2025 recebeu milhares de inscrições de escolas de todo o mundo, mas apenas 50 projetos chegaram à final e quatro foram premiados. Os vencedores foram anunciados em cerimônia oficial do festival, em Cannes, na França.

Segundo Paulo André Bione, diretor acadêmico da Miami Ad School Brasil, a premiação reforça a proposta da escola em formar criativos conectados com os problemas do mundo real.

"O futuro requer um criativo versátil, que combina a força de uma grande ideia com a força das novas tecnologias. E isso já acontece dentro das nossas salas de aula"

Projeto brasileiro destaca crise ambiental e inovação com propósito

A equipe formada por Breno Bonelli, Gabriel Lyra, Giulia Rebello, Marina Quadros e Yago Meneses foi orientada pelo professor Filipe Sanches. A proposta foi elogiada pela simplicidade da solução e pelo impacto direto nas comunidades afetadas por contaminações de mercúrio, muitas vezes causadas por garimpo ilegal.

O Future Lions, que chega à sua vigésima edição em 2025, é patrocinado pelo The Wall Street Journal e tem como foco premiar ideias que seriam inviáveis três anos atrás, com uso criativo da tecnologia para resolver desafios globais. Entre os temas dos vencedores deste ano estão proteção ambiental, inclusão tecnológica, diagnóstico precoce de doenças e dignidade no design.

*A jornalista viajou a convite da Nomad

