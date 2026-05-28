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Levi's, Bianca Dellafancy e a estética dos motoclubes queer para o Pride

A coleção Pride 2026 da marca revisita a cultura biker a partir de uma história que o movimento LGBTQIAPN+ conhece bem

Bianca Dellafancy na campanha "Seguimos Juntos na Estrada" da Levi's, com peças da coleção Pride 2026 (Divulgação)

Bianca Dellafancy na campanha "Seguimos Juntos na Estrada" da Levi's, com peças da coleção Pride 2026 (Divulgação)

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10h56.

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A estética dos motoclubes queer tem uma cronologia específica: resistência que virou símbolo e que mais tarde virou referência visual. É esse repertório que a Levi's aciona na campanha "Seguimos Juntos na Estrada", com Bianca Dellafancy como representante regional da iniciativa global da marca.

A coleção Pride 2026 é composta por jaquetas Trucker, camisetas e calças que reinterpretam a linguagem biker: couro, metal, denim trabalhado. O universo não é novo para a Levi's, cuja jaqueta Trucker virou símbolo de subcultura desde os anos 1960. Nesse contexto, os motoclubes LGBTQIAPN+ surgiram nas primeiras décadas do movimento, quando as estradas eram um dos poucos espaços onde a comunidade podia circular com alguma liberdade.

O filme da campanha foi ambientado numa oficina mecânica, com Bianca Dellafancy ajustando looks enquanto se prepara para pegar a estrada. Ferramentas, motores e couro dividem cena com as peças da coleção. A cena final é uma mensagem no celular: "E aí, tá pronta?". Bianca é drag queen, modelo e youtuber, e a escolha da marca por ela está centrada nessa narrativa de comunidade e pertencimento.

Além do vídeo, a ação inclui ativações em loja e conteúdos para redes sociais. A Levi's também mantém uma doação anual de US$ 100 mil para a Outright International, organização dedicada à defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+ globalmente. A Levi Strauss & Co. faturou US$ 6,3 bilhões em receita líquida em 2025 e está presente em cerca de 120 países, com aproximadamente 3.300 pontos de venda próprios ou shop-in-shops.

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