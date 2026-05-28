Levi's, Bianca Dellafancy e a estética dos motoclubes queer para o Pride

A estética dos motoclubes queer tem uma cronologia específica: resistência que virou símbolo e que mais tarde virou referência visual. É esse repertório que a Levi's aciona na campanha "Seguimos Juntos na Estrada", com Bianca Dellafancy como representante regional da iniciativa global da marca.

A coleção Pride 2026 é composta por jaquetas Trucker, camisetas e calças que reinterpretam a linguagem biker: couro, metal, denim trabalhado. O universo não é novo para a Levi's, cuja jaqueta Trucker virou símbolo de subcultura desde os anos 1960. Nesse contexto, os motoclubes LGBTQIAPN+ surgiram nas primeiras décadas do movimento, quando as estradas eram um dos poucos espaços onde a comunidade podia circular com alguma liberdade.

O filme da campanha foi ambientado numa oficina mecânica, com Bianca Dellafancy ajustando looks enquanto se prepara para pegar a estrada. Ferramentas, motores e couro dividem cena com as peças da coleção. A cena final é uma mensagem no celular: "E aí, tá pronta?". Bianca é drag queen, modelo e youtuber, e a escolha da marca por ela está centrada nessa narrativa de comunidade e pertencimento.

Além do vídeo, a ação inclui ativações em loja e conteúdos para redes sociais. A Levi's também mantém uma doação anual de US$ 100 mil para a Outright International, organização dedicada à defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+ globalmente. A Levi Strauss & Co. faturou US$ 6,3 bilhões em receita líquida em 2025 e está presente em cerca de 120 países, com aproximadamente 3.300 pontos de venda próprios ou shop-in-shops.