O que é edema muscular, condição que deve deixar Neymar fora dos gramados até a Copa do Mundo?

Neymar Jr: jogador foi convocado por Ancelotti para a atuar na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de maio de 2026 às 20h48.
Última atualização em 20 de maio de 2026 às 21h02.
Mesmo convocado para a Copa do Mundo, Neymar Jr. deve permanecer sem atuar até o início do torneio por causa de um edema na panturrilha direita.
O problema físico identificado no atacante do Santos consiste em um acúmulo de líquido na musculatura, quadro associado a processos inflamatórios provocados por impacto ou estiramento muscular. Em atletas, a condição costuma aparecer após esforço intenso ou pancadas durante partidas.
Neymar relatou dores na região durante a partida do Santos contra o Coritiba, disputada no domingo, 17. O tratamento será realizado no CT Rei Pelé, com monitoramento da CBF. Segundo a equipe médica, o caso não gera preocupação para o longo prazo.A tendência é que o atacante permaneça à disposição do Santos até 26 de maio, mas sem previsão de novos jogos oficiais antes do Mundial. Copa do Mundo 2026: 74% brasileiros aprovam a convocação da seleção brasileira feita por Ancelotti
O edema muscular ocorre quando há retenção anormal de líquidos ao redor do músculo afetado. No futebol, o quadro aparece com frequência por causa da exigência física constante e dos movimentos de explosão exigidos dos atletas.
A panturrilha costuma concentrar esse tipo de problema porque participa diretamente de acelerações, mudanças de direção e impulsão durante as partidas. Especialistas apontam que o termo edema, isoladamente, não determina a gravidade da lesão.
Entre as causas mais comuns do edema muscular no esporte estão:
Nos quadros considerados mais intensos, o atleta também pode apresentar dificuldade para apoiar o pé no chão, limitação de movimentos, dor ao correr e presença de hematomas.
O tratamento varia conforme o grau da lesão e busca impedir que o inchaço provoque compressão nervosa ou agravamento do quadro clínico. O protocolo inclui repouso, suspensão temporária das atividades físicas, aplicação de gelo e fisioterapia em situações de dor persistente.
Quando o diagnóstico aponta apenas edema ou sobrecarga leve, o retorno costuma ocorrer em poucos dias. Já pequenas lesões musculares exigem um período maior de recuperação, que pode durar algumas semanas.
Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);
Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);
Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);
Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)