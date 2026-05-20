Esporte

O que é edema muscular, condição que deve deixar Neymar fora dos gramados até a Copa do Mundo?

Atacante foi escalado por Carlo Ancelotti para disputar o torneio mundial pela Seleção Brasileira

Neymar Jr: jogador foi convocado por Ancelotti para a atuar na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Neymar Jr: jogador foi convocado por Ancelotti para a atuar na Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20h48.

Última atualização em 20 de maio de 2026 às 21h02.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Mesmo convocado para a Copa do Mundo, Neymar Jr. deve permanecer sem atuar até o início do torneio por causa de um edema na panturrilha direita.

O problema físico identificado no atacante do Santos consiste em um acúmulo de líquido na musculatura, quadro associado a processos inflamatórios provocados por impacto ou estiramento muscular. Em atletas, a condição costuma aparecer após esforço intenso ou pancadas durante partidas.

Neymar relatou dores na região durante a partida do Santos contra o Coritiba, disputada no domingo, 17. O tratamento será realizado no CT Rei Pelé, com monitoramento da CBF. Segundo a equipe médica, o caso não gera preocupação para o longo prazo.

A tendência é que o atacante permaneça à disposição do Santos até 26 de maio, mas sem previsão de novos jogos oficiais antes do Mundial. Copa do Mundo 2026: 74% brasileiros aprovam a convocação da seleção brasileira feita por Ancelotti

O que é edema muscular?

O edema muscular ocorre quando há retenção anormal de líquidos ao redor do músculo afetado. No futebol, o quadro aparece com frequência por causa da exigência física constante e dos movimentos de explosão exigidos dos atletas.

A panturrilha costuma concentrar esse tipo de problema porque participa diretamente de acelerações, mudanças de direção e impulsão durante as partidas. Especialistas apontam que o termo edema, isoladamente, não determina a gravidade da lesão.

Entre as causas mais comuns do edema muscular no esporte estão:

  • excesso de esforço;
  • traumas e impactos;
  • execução inadequada de movimentos;
  • retorno precoce após lesões.
Os sintomas mais recorrentes incluem dor localizada, endurecimento muscular, perda de potência e dificuldade para acelerar durante corridas.

Nos quadros considerados mais intensos, o atleta também pode apresentar dificuldade para apoiar o pé no chão, limitação de movimentos, dor ao correr e presença de hematomas.

O tratamento varia conforme o grau da lesão e busca impedir que o inchaço provoque compressão nervosa ou agravamento do quadro clínico. O protocolo inclui repouso, suspensão temporária das atividades físicas, aplicação de gelo e fisioterapia em situações de dor persistente.

Quando o diagnóstico aponta apenas edema ou sobrecarga leve, o retorno costuma ocorrer em poucos dias. Já pequenas lesões musculares exigem um período maior de recuperação, que pode durar algumas semanas.

Veja a lista final dos jogadores da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoFutebolNeymar

Mais de Esporte

Neymar voltará a jogar no Santos após a Copa do Mundo?

Com guerras, Orkut e sem smartphone: como era o mundo na Copa de 2006

CBF abre venda de ingressos para amistosos entre Brasil e EUA por R$ 20; veja como comprar

Aos 38 anos, Djokovic chega a Roland Garros em busca do 25º Grand Slam

Mais na Exame

Brasil

Marqueteiro de Flávio Bolsonaro deixa campanha após caso 'Dark Horse'

Um conteúdo Esfera Brasil

5º Fórum Esfera: Alckmin e Caiado participam de evento às vésperas do período eleitoral

Minhas Finanças

Devedores poderão ter contas bloqueadas em até 2h; entenda projeto do CNJ

Pop

Coca Diet vs Coca Zero: a guerra dos refrigerentes sem açúcar que divide uma nação