De uniforme a ícone pop: Levi’s 501 celebra 153 anos com edição em técnica japonesa

Em 20 de maio de 1873, o imigrante bávaro Levi Strauss e o alfaiate Jacob Davis patentearam uma solução simples, mas revolucionária: aplicaram rebites de cobre em calças de lona grossa. A ideia era aumentar a durabilidade do uniforme de mineradores e trabalhadores ferroviários nos Estados Unidos. Mal sabiam eles que criavam ali o primeiro (e mais conhecido) jeans azul do mundo.

153 anos depois, o "macacão de cintura" utilitário já é consolidado como o maior fenômeno de uniformização cultural do planeta. Acompanhou a moda neste século e meio em diferentes tribos — de skatistas e motociclistas a artistas — e tornou-se uma das peças mais versáteis do guarda-roupa. A Levi's, pioneira na criação dessas calças, também evoluiu para ser reconhecida em todo o mundo.

Batizado pela empresa de 501 Day, a marca apresenta nesta quarta-feira, 20, uma coleção-cápsula que une a herança operária americana ao artesanato oriental do modelo 501. O lançamento traz uma calça e duas jaquetas Trucker customizadas com a técnica japonesa Sashiko, um estilo tradicional de bordado geométrico com fios brancos sobre o brim azul índigo.

"O 501 é a essência da Levi’s que nasceu como uma peça funcional e se transformou em um símbolo atemporal de autenticidade", afirma Karsten Koehler, General Manager da Levi’s Brasil. "No Brasil, vemos essa conexão de forma muito forte, com o jeans presente no dia a dia e na identidade de diferentes gerações."

No mercado nacional, as peças comemorativas com o bordado japonês Sashiko começam a ser comercializadas nesta semana em lojas selecionadas de São Paulo (Shops Jardins e Morumbi), Belo Horizonte e no e-commerce oficial da marca. O lançamento será acompanhado por ativações de customização e debates sobre a evolução do azul índigo na moda contemporânea.

Uma colcha de retalhos global

Mais do que a engenharia de tecidos, a relevância do 501 de corte reto (straight leg) e com fechamento por botões (button fly) é uma permanente transformação da moda na história.

Ao longo das décadas, o modelo foi adotado por diferentes "tribos" como símbolo de identidade. Era sinônimo de rebeldia para a juventude dos anos 1950, e chegou até a ser banido por diretores de escolas que viam na calça um código de insubordinação. Mais tarde, vestiu motociclistas negros do clube East Bay Dragons em Oakland na década de 1960.

Na década de 1970, pescadores e moradores de Kingston, na Jamaica, criaram um mercado de exportação informal de estilo baseado no modelo. Em 1982, em Tbilisi, na Geórgia, um jovem trocou a vaca de sua família por um único par de calças 501. Há também registros de um homem no Oregon que, após sofrer uma fratura na tíbia, proibiu a equipe médica do hospital de cortar sua calça para realizar o atendimento de emergência.

A partir dos anos 1990, o modelo também virou o uniforme de skatistas e artistas da pop art. Já até apareceu por baixo de trajes black tie em jantares na Casa Branca.

Hoje, o modelo (ou uma versão dele) é a peça básica que figura no guarda-roupa de quase todo mundo. E, sendo ela uma senhora de 153 anos, viu e passou por muitas mudanças.

O mercado exigiu ramificações técnicas do produto para se adaptar aos novos biotipos. O portfólio atual da marca divide-se entre as reedições históricas de algodão rígido e as variações contemporâneas, como o 501 Taper e o 501 Slim, que trazem uma leve afunilação na altura do tornozelo e pequenas porcentagens de elastano para priorizar o conforto no uso urbano.