100% feita por IA, nova campanha da Latam usa Veo 3 do Google; assista

A Latam e o Google lançaram uma campanha publicitária inteiramente criada por inteligência artificial (IA) para promover os destinos de neve no Chile. Todos os vídeos foram desenvolvidos com o Veo 3, ferramenta de geração de vídeo por IA generativa apresentada pelo Google em maio deste ano, durante o evento I/O 2025.

A Latam é a primeira cliente da gigante de tecnologia no Brasil a utilizar o Veo 3 em uma campanha. Os filmes fazem parte de uma ação digital voltada ao período de férias de inverno e foram produzidos diretamente a partir de prompts de texto.

A ação foi desenvolvida pelo time de performance da Latam em parceria com o Google. O objetivo foi aproveitar o aumento na demanda por viagens ao Chile e acelerar a criação de peças publicitárias com agilidade e escala.

O Veo 3 opera dentro da plataforma Vertex AI do Google Cloud, atualmente em fase de Private Preview. O modelo promete tornar a produção audiovisual mais eficiente ao permitir a criação de vídeos em alta definição a partir de simples descrições escritas.

Entre os recursos do sistema estão sincronia labial com áudio gerado por IA, efeitos sonoros, trilhas, transições de cena e simulações realistas de movimento, luz e sombra.

De 'cangurus de apoio emocional' a produtos como o Marisa Maiô, usuários têm explorado o Google Veo 3 para transformar ideias inusitadas em vídeos com som e resolução 4K.

De acordo com estudos realizados pelo próprio Google, empresas que adotam a IA para otimizar a agenda criativa podem alcançar até 75% de economia de tempo. A promessa de ganho de produtividade está no centro da proposta da ferramenta, que faz parte da estratégia da companhia para ampliar o uso de modelos generativos em escala comercial.

Os quatro vídeos criados pela Latam com o Veo 3 mostram diferentes perfis de viajantes incentivando o público a comprar passagens no site da companhia. A campanha vem sendo veiculada nas plataformas do Google e no YouTube por meio do Google Ads. O vídeo abaixo, lançado há 13 dias, já acumula mais de 2 milhões de visualizações.

Lançamento ocorre em meio a polêmica com IA

Com qualidade cinematográfica e capacidade de entender instruções complexas, o Veo 3 representa um avanço em relação a modelos anteriores, segundo o Google. A ferramenta foi lançada globalmente em maio e deve ser disponibilizada em etapas para clientes do Google Cloud no Brasil.

A nova campanha da Latam ocorre em um momento de intensas discussões na indústria publicitária sobre o uso ético e transparente da inteligência artificial. No Cannes Lions 2025, o maior festival de criatividade do setor, surgiram controvérsias envolvendo o uso de IA em campanhas premiadas.

Um dos casos mais emblemáticos foi o da agência DM9, que teve seu Grand Prix retirado após admitir o uso de conteúdo manipulado por IA em um vídeo de estudo de caso. A situação gerou investigações e discussões sobre a integridade criativa na era digital, conforme mostrou reportagem da EXAME.