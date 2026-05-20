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Quem morre no fim de ‘The Boys’? Série chegou ao fim com banho de sangue

Episódio final entrega violência, perdas definitivas e um cenário devastado para os sobreviventes

'The Boys': no total, 5 personagens morrem no episódio final da série (Amazon Prime Video/Reprodução)

'The Boys': no total, 5 personagens morrem no episódio final da série (Amazon Prime Video/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 20 de maio de 2026 às 21h26.

O último episódio de "The Boys" apostou tudo no caos. A despedida da série elimina personagens importantes e transforma o capítulo final em uma sequência de confrontos brutais, vinganças e sacrifícios. O desfecho fecha a história sem suavizar as consequências da guerra entre os supers e aqueles que tentaram derrubá-los.

Se você ainda não assistiu ao episódio final, cuidado! Nos parágrafos seguintes, vamos revelar quais personagens morreram na conclusão da série.

Oh Pai

Durante a invasão da Casa Branca liderada por Billy Bruto, Oh Pai morre após Leitinho usar um brinquedo sexual que tira qualquer reação do personagem. Segundos depois, a cabeça dele explode.

Profundo

Um dos personagens mais odiados da série, Profundo tenta escapar do caos dentro da Casa Branca, mas acaba encurralado por Luz Estrela. Os dois voam até uma praia e entram em combate longe das câmeras. A luta termina quando Annie, com seus poderes, arremessa o herói no mar. O que vem depois parece punição calculada. Criaturas marinhas cercam Profundo, gritando “Justiça para Ambrosius”, e, por fim, o matam.

The Deep, The Boys

Capitão Pátria

O confronto entre Billy Bruto e Capitão Pátria vira um espetáculo nacional e conta com a participação de Kimiko e Ryan. As câmeras, que antes transmitiam o discurso de Páscoa, passaram a transmitir o maior super-herói do país ser destruído. Kimiko usa o composto criado a partir dos experimentos com Soldier Boy e consegue neutralizar os poderes do super.

Bruto começa a espancá-lo, enquanto Capitão Pátria implora por sua vida. Mas nada funciona. Billy pega o pé de cabra e o enterra na cabeça do vilão. O golpe final arranca o escalpo do personagem enquanto o cérebro escorre pelo chão diante das câmeras.

Homelander, de The Boys

Terror

Depois da batalha, Billy volta para a cabana, tentando se agarrar ao pouco de humanidade que ainda restava. Ryan rejeita qualquer aproximação e diz que também enxerga Bruto como um monstro. Quando entra no quarto, Billy encontra Terror morto. O bulldog, que era praticamente a última conexão afetiva do personagem, aparece largado no chão. A cena destrói de vez qualquer freio moral que ainda existia nele e empurra Bruto para sua decisão mais extrema: usar o vírus contra todos os supers.

Billy Bruto

Com o vírus em mãos, Billy invade a torre da Vought decidido a exterminar os supers de uma vez por todas, usando o sistema de incêndio do prédio. Hughie tenta impedir o massacre e os dois entram em uma briga física.

Bruto protege o gatilho como um homem disposto a morrer junto com o próprio ódio. Só que, no instante final, ele olha para Hughie caído no chão e enxerga Lenny, seu irmão. Pela primeira vez em muito tempo, hesita.

Billy tira o dedo do botão. Hughie reage antes que ele possa mudar de ideia e atira, matando Bruto na hora. Depois de anos alimentando vingança, paranoia e violência, o líder dos "The Boys" termina morto pelo único amigo que ainda acreditava existir algo humano dentro dele.

Karl Urban (Billy Butcher)

Temporada final de 'The Boys' foi um sucesso

Segundo dados divulgados pelo The Hollywood Reporter, a temporada final alcançou cerca de 57 milhões de espectadores por episódio em escala global, considerando apenas cinco semanas de exibição. O desempenho colocou a produção entre as dez temporadas mais assistidas da história do Prime Video.

No Rotten Tomatoes, o último ano da série estreou com 95% de aprovação, com avaliações elogiando o tom político mais agressivo, a violência característica da produção e o peso dramático do encerramento.

A quinta temporada acompanhou a escalada final da guerra entre Billy Bruto, interpretado por Karl Urban, e o Capitão Pátria de Antony Starr. A trama também marcou o reencontro de nomes de Supernatural, com as participações de Jared Padalecki e Misha Collins ao lado de Jensen Ackles.

Todos os episódios da quinta e última temporada já estão disponíveis no Prime Video.

Acompanhe tudo sobre:SériesAmazon Prime Video

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