Clube CMO encerra 2025 com 300 executivos reunidos em nove encontros

O Clube CMO encerrou o calendário de 2025 no início da semana em um encontro realizado no Lita, novo bar de vinhos da chef Tássia Magalhães com o sommelier Danyel Steinle, em Pinheiros (SP). O evento — o 9º encontro do ano — ocorreu em formato de happy hour e reuniu líderes de marketing de grandes empresas no Brasil, entre elas Puma, Claro, Amazon, TAG Heuer, Decathlon e Bacio di Latte.

Criado em 2022, o Clube CMO nasceu como uma joint venture entre EXAME e a agência Zmes com o objetivo de construir uma comunidade de alta gestão de marketing focada em aprendizado contínuo, troca qualificada e debates sobre o novo papel do CMO no país.

A proposta surgiu diante da transformação do marketing nos últimos anos, marcada pela necessidade de executivos atuarem além da comunicação, assumindo responsabilidades ligadas a performance, crescimento, dados, produto e impacto nos resultados do negócio — movimento detalhado recentemente pela EXAME na reportagem “De CMO a CEO”.

Desde então, o clube passou a promover encontros quase mensais, cada um dedicado a temas que moldam o mercado. Em 2025, estiveram na pauta assuntos como luxo, economia da influência, varejo e consumo, inteligência artificial, COP30 e sustentabilidade, e o avanço do mercado gamer.

Cada encontro contou com CMOs de diversos setores e também com convidados que ampliaram as discussões, como Alberto Serrentino, o streamer Gaules, as influenciadoras Mari Maria e Shantal, além de representantes de empresas relevantes em seus segmentos.

Ao longo do ano, o Clube CMO recebeu cerca de 300 CMOs e líderes de marketing, consolidando sua posição como um dos principais espaços de formação e debate do setor.

Segundo Pedro Valente, CEO da EXAME, nos últimos três anos, a iniciativa evoluiu para além de um ambiente de networking e se consolidou como uma plataforma de relacionamento e conteúdo estratégico para profissionais de marketing, apoiada por patrocinadores que contribuíram para viabilizar sua expansão.

“Criamos um espaço seguro de troca, onde os CMOs discutem tendências, impactos e responsabilidades que hoje fazem parte da agenda de qualquer executivo de crescimento. O Clube CMO se tornou um reflexo das transformações reais do mercado brasileiro”, diz Valente.

Em 2025, a iniciativa contou com o patrocínio de Uncover, Hypr, Spark e Resenha Digital, além do apoio institucional da ABA (Associação Brasileira de Anunciantes).

Para Marcelo Tripoli, CEO da Zmes, a iniciativa acompanha a mudança estrutural no papel do marketing. “O CMO de hoje influencia produto, experiência, dados, tecnologia e receita. O clube nasceu justamente para apoiar esse novo momento, conectando lideranças que estão desenhando o futuro da profissão no Brasil”, diz.

O CSO da EXAME, Rafael Davini, destaca ainda a vocação do clube para gerar conhecimento aplicável. “As discussões não ficam no campo teórico. Cada encontro traz aprendizados que refletem desafios concretos vividos pelas marcas. Isso fortalece a comunidade e agrega valor real aos participantes”, afirma.

Com o encerramento de 2025, EXAME e Zmes afirmam que já trabalham na agenda de 2026, que incluirá novos temas, mais convidados especiais e a ampliação da comunidade formada ao longo dos últimos anos.

“Estamos a todo vapor para entregar um 2026 ainda mais relevante. O objetivo é aprofundar as discussões e acompanhar as transformações de um mercado que muda a cada trimestre”, diz Ivan Padilla, editor-executivo da EXAME.

Segundo ele, o Clube CMO fecha o ano reforçando seu posicionamento como uma das principais iniciativas de formação, conexão e inteligência coletiva para executivos de marketing no Brasil. “O projeto segue ganhando amplitude e influência no setor", finaliza Padilla.

Como funciona o Clube CMO

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing das organizações. Sendo assim, podem participar CMOs, vice-presidentes e diretores que sejam insight-first, pessoas curiosas que buscam troca de conhecimento sobre o mercado publicitário. Os novos associados são selecionados pela diretoria da EXAME e da Zmes, além de um comitê executivo convidado.

Os associados participam de jantares de relacionamento, encontros de learning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO.