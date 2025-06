Com Mari Maria e Shantal, Clube CMO debate como influenciadores têm gerado milhões em vendas

Influenciar, vender e empreender: o quarto encontro do Clube CMO reuniu duas das protagonistas mais relevantes dessa transformação, as influenciadoras e empresárias Mari Maria, fundadora da Mari Maria Makeup, e Shantal Verdelho, criadora da marca de joias Zion.

O evento, realizado na última quinta-feira, 29, no Rubaiyat, na zona sul de São Paulo, contou com a presença de líderes de marketing de empresas como Adidas, Mercado Livre, Puma e C&A. No bate-papo, mediado pelo jornalista Ivan Padilla, da Exame, Mari Maria e Shantal mostraram como os criadores de conteúdo deixaram de ser apenas rostos de campanhas publicitárias para se tornarem líderes de negócios que movimentam milhões de reais em vendas.

Mari Maria contou que começou sua trajetória produzindo vídeos de maquiagem no YouTube, incentivada pelo marido. Com a chegada de marcas interessadas em publicidade, decidiu lançar sua própria linha. “Investi na criação de um pincel, vendi no e-commerce e reinvesti os lucros”, afirmou. Segundo ela, em 2024, sua empresa cresceu mais de 300% em relação ao ano anterior.

Já Shantal relatou que criou a Zion em busca de estabilidade financeira, contando com a ajuda de familiares no processo. “Lancei a primeira coleção com baixo investimento e estrutura caseira. O sucesso inicial levou à expansão da marca para joias em ouro e pedras preciosas”, disse.

Conforme mostrou a Exame, o crescimento da Zion tem sido constante. O faturamento subiu 6% de 2023 para 2024, e a expectativa para 2025 é fechar o ano com 21,7 milhões de reais. O ticket médio da marca está em 2.300 reais.

As duas concordaram que o modelo tradicional de publicidade, baseado em posts isolados, está se tornando obsoleto. “Prefiro relações mais criativas e colaborativas, onde o criador tem espaço para cocriar”, afirmou Mari. Shantal completou: “A colaboração precisa fazer sentido para minha imagem e valores. Só aceito projetos em que possa contribuir de forma significativa”.

Mari citou como exemplo a collab com o Burger King, que resultou na venda de mais de 30 mil unidades de batons em menos de 24 horas. “Foi uma parceria inusitada, mas um sucesso. O processo envolveu aprendizado sobre sensorialidade, combinando fragrâncias alimentícias com maquiagem”, explicou.

As empresárias também destacaram a importância da escuta ativa dos seguidores no desenvolvimento de produtos. “Temos um fluxo constante de prints e mensagens dos seguidores. Esse feedback é analisado para identificar sugestões relevantes, como ajustes de preço ou características de produto”, disse Shantal. Mari completou: “Acompanho os comentários, junto com a equipe de marketing. Utilizamos as sugestões para aprimorar produtos, como a adição de sabor ao gloss”.

Sobre a relação com outras influenciadoras, Mari relatou que já comprou produtos de colegas e mantém uma relação de troca, mesmo com concorrentes diretas. “Compartilhamos feedbacks e experiências de compra”, contou.

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional também foi tema do debate. Mari afirmou que nunca expôs uma vida perfeita e, após se tornar mãe e empreendedora, passou a reduzir a exposição dos filhos. “Consulto meus filhos antes de envolvê-los em conteúdos. O foco hoje é mais profissional, voltado para autoestima e desenvolvimento das seguidoras”, afirmou.

O debate mostrou que o papel do influenciador evoluiu para além da criação de conteúdo, com foco em gestão de negócios, desenvolvimento de produtos e estratégias de marketing. “Inovação exige coragem para sair da zona de conforto e disposição para enfrentar riscos”, afirmou Mari. Shantal finalizou: “A autenticidade e o alinhamento com os valores pessoais são fundamentais para construir marcas sólidas”.

Como funciona o Clube CMO

O Clube CMO é destinado a líderes de marketing das organizações. Sendo assim, podem participar CMOs, vice-presidentes e diretores que sejam insight-first, pessoas curiosas que buscam troca de conhecimento sobre o mercado publicitário. Os novos associados são selecionados pela diretoria da EXAME e da Zmes, além de um comitê executivo convidado.

Os associados participam de jantares de relacionamento, encontros de learning com especialistas nos temas abordados. Os membros têm participação ativa no conteúdo da EXAME, por meio de podcast, matérias de cobertura dos eventos e coluna do Clube CMO. A iniciativa tem patrocínio da HYPR, Spark, Uncover, Oficina e Resenha Digital Clube, além de contar com apoio da Associação Brasileira de Anunciantes (ABA).