Lita: o novo bar de vinhos de Tássia Magalhães e Danyel Steinle em São Paulo

Voltado aos fermentados de uva, São Paulo ganha um novo destino gastronômico: o Lita, projeto do sommelier Danyel Steinle e da chef Tássia Magalhães, ambos à frente do Nelita e do Mag Market.

Ainda em soft opening, a casa com 44 lugares será um bar de vinhos com pequenas porções de pratos, ideais para compartilhar. Elaborada por Steinle, a seleção de vinhos reúne entre 400 e 500 rótulos do mundo todo, guardados em uma adega com capacidade para 685 garrafas.

A proposta é ousada: oferecer mais de 20 opções de taça, que mudam quinzenalmente ou mensalmente, incentivando o público a explorar novas regiões, produtores e estilos. Além dos clássicos da Borgonha e Champanhe, entram em cena nomes emergentes da Catalunha e de outras áreas menos exploradas, além de iniciativas como o compartilhamento de garrafas entre mesas e o inédito vermute em torneira.

“O trabalho de curadoria e pesquisa é constante. Queremos que o cliente tenha a confiança de que vai encontrar rótulos clássicos, mas também a surpresa de provar o novo”, diz Steinle.

Danyel Steinle: sommelier dos restaurantes Nelita e Lita. (Samuel Hideki/Divulgação)

No piso superior, com 21 lugares, o Lita reserva um espaço para encontros especiais como degustações às cegas, aulas, apresentações de produtores e discussões sobre tendências.

O menu criado por Tássia traz 14 pratos salgados e três sobremesas, todos preparados em uma cozinha aberta e renovados semanalmente. A ideia é que um casal peça de seis a sete pratos para compor a experiência.

“A cozinha não será coadjuvante. O Lita nasce como um local onde vinho e gastronomia caminham lado a lado, com uma expressiva carta de vinhos, mas sem que a comida perca o protagonismo”, diz Tássia.