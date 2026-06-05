Senado dos EUA aprova pacote de US$ 70 bilhões para controle migratório de Trump

O governo de Donald Trump conquistou uma vitória crucial para sustentar um dos pilares mais polêmicos de sua plataforma política. Em uma votação marcada por debates, o Senado dos Estados Unidos aprovou um aporte massivo de 70 bilhões de dólares direcionado para fortalecer as operações de fiscalização e controle migratório no país.

O projeto de lei foi desenhado para blindar financeiramente o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) e a Patrulha da Fronteira durante o restante do mandato de Trump.

A aprovação ocorre após meses de paralisia legislativa e serve como uma demonstração de força do bloco governista no Congresso.

O texto agora segue para a Câmara dos Representantes. A expectativa da liderança republicana é analisar e votar a matéria já no início da próxima semana, para enviar o documento para a sanção presidencial sem grandes entraves.

Manobra orçamentária driblou resistência democrata

A liberação da verba ocorre após um período de forte turbulência institucional. No início deste ano, o Departamento de Segurança Interna (DHS) enfrentou uma paralisação parcial recorde (shutdown), quando a oposição democrata bateu o pé e se recusou a autorizar novos fundos para as políticas de imigração da Casa Branca.

Os democratas exigiam restrições severas a táticas consideradas agressivas, tais como a realização de batidas policiais em comunidades de imigrantes e o uso de máscaras e capuzes por agentes federais durante as capturas.

Para superar o bloqueio da minoria, os republicanos recorreram a um mecanismo legislativo especial conhecido como "reconciliação orçamentária".

O formato acelerado permite a aprovação de projetos financeiros por maioria simples, blindando a proposta contra táticas de obstrução dos democratas, desde que a bancada governista se mantenha totalmente unida.

Fissuras internas e maratona no plenário

Apesar do resultado favorável ao Planalto, a aprovação final exigiu uma maratona de votações que se estendeu pela madrugada. O processo expôs divisões profundas e divergências internas entre os próprios senadores republicanos em relação a outras propostas econômicas e sociais defendidas por Donald Trump.

Ao longo das discussões, dezenas de emendas foram apresentadas e votadas individualmente, evidenciando que, embora a bancada feche questão em torno do endurecimento das fronteiras, o consenso é muito mais frágil quando o assunto envolve a governança geral e os rumos da política interna americana.

(Com AFP)