Clube CMO reúne Gaules e líderes de marketing para discutir estratégias no universo gamer

Com 142 milhões de jogadores e 98 milhões de fãs de e-sports, o Brasil já movimenta US$ 2,6 bilhões por ano nesse mercado, segundo dados da PGB Data Insights. Inserido em uma indústria global de US$ 188 bilhões, maior que cinema, televisão e música somados, o universo dos games se tornou um território estratégico para as marcas.

Como transformar essa audiência em conexão real foi o tema do 7º encontro do Clube CMO, realizado nesta terça-feira, 2, na Casa Osten, em São Paulo. A iniciativa da Exame em parceria com a agência Zmes reuniu executivos de marketing de empresas como Stellantis, Puma, Cruzeiro do Sul, Magazine Luiza, Barilla e Diageo, além de convidados como o streamer Alexandre Borba, o Gaules, fundador da G3X, e André Britto, CMO da Bauducco.

Ao abrir o debate, Gaules contou como sua relação com os jogos começou em 1999, quando uma lesão interrompeu sua tentativa de carreira no futebol. “Enquanto estava engessado, conheci o jogo Counter-Strike e percebi que podia continuar competindo no ambiente digital”, disse.

Nos anos seguintes, passou a disputar torneios internacionais, fundou uma agência de transmissão e organização de campeonatos e, em 2018, iniciou suas próprias lives. “Hoje qualquer pessoa com um computador, uma câmera e internet pode criar a sua própria emissora de TV”, afirmou. Seu canal soma mais de 720 milhões de horas assistidas, com audiência formada principalmente por jovens entre 18 e 35 anos.

“No Brasil, milhões de pessoas acompanham e-sports e mais de 140 milhões jogam algum tipo de game. Quando a marca entende esse alcance, percebe que não é um nicho”, disse Gaules

A Bauducco tem usado o universo dos games como porta de entrada para dialogar com o público jovem. Segundo Britto, 73,9% da população brasileira joga algum tipo de game e, dentro desse grupo, 80% apontam o jogo como principal forma de entretenimento. “Se eu quero penetrar entre os jovens, preciso estar onde a atenção está”, afirmou.

A estratégia da empresa tem sido atuar em torno do momento de consumo, em vez de se inserir diretamente dentro dos jogos. Em 2021, a marca identificou a popularização da palavra “biscoiteiro” nas redes sociais e passou a investir em ativações em eventos como o Brasil Game Show, onde patrocinou o palco de cosplay. Em 2024, ampliou a presença em experiências contínuas e no patrocínio de equipes de e-sports.

Esse movimento também levou ao lançamento de produtos alinhados ao comportamento desse público, como o BigCookie, criado para consumo rápido e prático. “O snack mais consumido durante os jogos é o biscoito. Criamos embalagens que facilitam a experiência, mas que também servem para qualquer consumidor que busca conveniência”, explicou Britto.

A empresa Gaules

O crescimento do universo dos games levou Gaulesa estruturar sua operação como negócio. “No começo, cada streamer respondia e-mail, negociava contrato e fazia a ação. Entendi que dava para transformar em empresa”, relatou.

Em sociedade com o grupo Omelete, criou uma estrutura com áreas de marketing, produto e comercial. Hoje, a operação é tratada como uma empresa de mídia e entretenimento. “Prefiro quando a marca chega com o desejo e cocriamos o formato. Assim, garantimos que faça sentido para o anunciante e para a comunidade”, afirmou.

O modelo consolidou o canal como referência global. Segundo Gaules, apenas sete canais de streaming no mundo atingem o patamar de horas assistidas do seu. “Nos tornamos o canal mais assistido do mundo em transmissões de e-sports e mantemos esse posto ano após ano”, disse.

André Britto, CMO da Bauducco, destacou no Clube CMO como a marca tem usado o universo dos games para se aproximar do público jovem (Eduardo Frazão)

O case do cookie dourado

Um dos principais movimentos recentes da Bauducco foi a promoção do cookie dourado, em parceria com a PlayStation e anunciada por Gaules na Gamescom. A mecânica reproduzia a lógica de uma caça ao tesouro: ao abrir o produto, consumidores poderiam encontrar cookies premiados.

“Poderíamos ter feito o formato clássico de mandar o código fiscal, mas escolhemos criar uma narrativa de busca, que conecta mais com o público”, explicou Britto. O resultado foi rápido. Em 48 horas, havia mais de 100 vídeos orgânicos no TikTok sobre a campanha, que, segundo ele, alcançaram 75 milhões de visualizações.

"Em dois meses, as vendas cresceram 30% e o market share subiu de 42% para 48%.“O mais importante foi que a venda continuou depois da promoção, mostrando que deixamos uma semente”, disse. A participação de jovens foi o dobro da média das ações anteriores.

O executivo destacou ainda o impacto humano da ação. O primeiro ganhador foi um menino que encontrou o cookie dourado na escola. “Ele abriu a embalagem diante dos colegas e depois participou de uma live com o Gaules. Esse tipo de história mostra a força da gamificação aplicada ao consumo físico”, contou.

KPIs e construção de marca

Para Britto, o principal indicador não está em vendas imediatas, mas na evolução da percepção da marca. “Desde que entramos nesse território, aumentamos em 40% o desejo da marca no público de 18 a 24 anos e em 11% no público de 25 a 34. E mantivemos estável entre os mais velhos, sem erosão da base”, disse.

Outro resultado foi a melhora no ranking das marcas mais amadas do Brasil. “No ano passado estávamos na posição 21. Hoje somos a 7ª marca mais amada e a 1ª em alimentos. Isso mostra que conseguimos mover uma marca de 65 anos para estar lado a lado com players como Netflix e Instagram”, afirmou. Segundo ele, esse processo exigiu paciência e consistência.

“A construção de marca não acontece de um dia para o outro. Marketing extrai valor, branding agrega valor. É preciso equilibrar os dois", disse Britto

O que não fazer

Gaules destacou erros comuns de empresas que tentam entrar nesse mercado. “Muitas vezes a marca quer testar e faz uma ação pontual. Isso não cria vínculo. O público acompanha hábitos no dia a dia e valoriza quem está de forma recorrente”, afirmou. Ele também alertou contra o equívoco de restringir produtos para gamers a categorias de tecnologia.

“O gamer consome qualquer coisa. Água é para gamer, biscoito é para gamer. A questão é falar com pessoas, não com estereótipos.”

Além do universo gamer, Gaules se consolidou transmitindo esportes tradicionais em linguagem digital. “Fui o primeiro streamer do mundo a transmitir a NBA. Também transmitimos Fórmula 1 e campeonatos de futebol. O diferencial é que não basta narrar: é preciso estar conectado a uma comunidade”, afirmou.

Ele destacou que formatos do gaming passaram a influenciar transmissões convencionais. “Antes queriam que narradores usassem terno, como na TV. Hoje é o contrário: o esporte tradicional adota elementos do game para falar com os jovens.”

Kings League

Um exemplo dessa convergência é a Kings League, torneio criado por Gerard Piqué com participação de Neymar. Gaules levou o time G3X FC para a competição, que reúne jogadores profissionais e membros da comunidade. “É quase um reality show, porque qualquer pessoa pode se inscrever e jogar. No Mundial no México, chegamos à final com mais de 400 mil pessoas assistindo simultaneamente”, disse.

Segundo ele, esse modelo combina competição, interação e transmissão em formato que atrai o público jovem. “É futebol, mas com a lógica de comunidade dos games. Isso amplia ainda mais as possibilidades para marcas.”

Qual o potencial dessa audiência e como nos comunicamos com ela

Segundo dados da Newzoo e da Kantar IBOPE Media, o mercado de games já se consolidou como mainstream no Brasil, com 142 milhões de jogadores, cerca de 74% da população, e 98 milhões de pessoas que acompanham ou assistem conteúdos de e-sports.

No panorama global, de acordo com a Newzoo e o estudo PGB 2024, o setor movimenta US$ 188 bilhões por ano, superando televisão, cinema e música somados. São 3,3 bilhões de jogadores em todo o mundo, ou 40% da população.

O Brasil ocupa a 10ª posição em receita, com US$ 2,6 bilhões, e 85% dos brasileiros com mais de 16 anos afirmam considerar os games como uma de suas principais formas de entretenimento.

A transmissão também é relevante. Dados da Newzoo, Statista e Streamlab, respectivamente, apontam receitas globais de US$ 1,8 bilhão e uma audiência de 532 milhões de pessoas. No Brasil, o setor gera US$ 223 milhões, com público de 25 milhões de pessoas, o terceiro maior do mundo. No consumo de conteúdo, gamers em todo o planeta assistem a mais de 8 bilhões de horas mensais em plataformas como YouTube Gaming e Twitch.

