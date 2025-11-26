Governo faz paródia dos 'Gracyovos' para falar do tarifaço de Trump; veja

Um dia após a campanha dos chamados 'Gracyovos' viralizar nas redes sociais, o Governo Federal pegou carona na conversa e publicou uma paródia do formato para falar do tarifaço aplicado ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O perfil oficial do Gov.br (@govbr) no Instagram, responsável pela comunicação da plataforma unificada de serviços digitais, divulgou na tarde desta terça-feira, 25, um vídeo que reproduz o conteúdo criado por Gracyanne Barbosa e revelado no mesmo dia como ação publicitária do Canva Brasil.

Com estética semelhante à usada pela influenciadora — incluindo imagens, ritmo, locução em off e construção visual — o vídeo adapta o formato para explicar o anúncio recente de retirada das tarifas de 40% aplicadas pelos EUA a produtos brasileiros, como carnes, castanhas e café, e cita as negociações que ainda continuam para outros itens.

“Ovo ou tarifa? Para nós o povo sempre vem primeiro. A soberania brasileira: um Brasil de casca grossa”, diz o locutor no começo do vídeo. “Os ovos, as carnes, as castanhas, o café, o cacau, o gengibre e o açaí livres do tarifaço. E não frite agora. Vamos continuar a negociar o fim da taxa de outros produtos exclusivos do Brasil.”

A publicação utiliza o trocadilho “GovOvos” e preserva o enquadramento visual que marcou a viralização da peça original, criada como parte da estratégia do Canva de produzir campanhas hiperlocalizadas e voltadas aos pequenos empreendedores. Como mostrou a EXAME, o Brasil é hoje o segundo maior mercado global da plataforma.

Em menos de 24 horas, o vídeo do Governo já ultrapassou 850 mil visualizações, 20 mil compartilhamentos e cerca de 3 mil comentários. Boa parte das reações destacaram a rapidez da resposta e o uso de uma linguagem alinhada à dinâmica das redes.

Entre as mensagens, usuários escreveram que a equipe “acertou na comunicação” e brincaram dizendo que “usaram o Canva também”. A conta oficial respondeu a um desses comentários afirmando que a execução levou “o tempo de fritar um ovo”.

Conexão com a estratégia original

A paródia foi publicada poucas horas depois de Gracyanne Barbosa esclarecer que a marca 'Gracyovos' não existia e que fazia parte de uma campanha do Canva Brasil criada para demonstrar possibilidades de desenvolvimento de identidades visuais na plataforma. O engajamento em torno da peça rapidamente virou um dos assuntos mais comentados nas redes. Em menos de duas horas, o post já somava mais de 1,6 milhão de visualizações.

O movimento ocorre em um ano em que o Canva intensificou suas ações de marketing no Brasil, apostando em formatos humorísticos e em figuras conhecidas da cultura pop. Recentemente, a plataforma lançou também uma série de esquetes com Xuxa Meneghel, que retomam episódios marcantes da carreira da apresentadora e referências que circulam entre seus fãs há décadas.