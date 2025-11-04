CMOs ganham protagonismo na agenda de sustentabilidade corporativa

Faltando poucos dias para a COP30, que será realizada em Belém do Pará, o Brasil volta ao centro das discussões sobre transição climática, descarbonização e novas economias. Enquanto governos negociam compromissos e metas, dentro das empresas cresce o debate sobre como liderar a transformação sustentável dos negócios.

No marketing, essa resposta ganha contornos estratégicos. No último encontro do Clube CMO, realizado pela EXAME em parceria com a agência Zmes, executivos do setor discutiram as oportunidades para que o CMO volte a ocupar um papel central nas decisões de sustentabilidade, unindo propósito e resultado financeiro sob uma mesma lógica de gestão.

“Tem que lucrar e regenerar ao mesmo tempo. Quando a sustentabilidade está dentro do negócio, ela já faz parte da governança, da política, da meta e dos KPIs. E isso muda o futuro”, disse Dilma Campos, fundadora e CEO da Nossa Praia, empresa de tecnologia voltada à agenda ESG, ao abrir o bate-papo que reuniu líderes de marketing de diferentes setores.

O encontro contou ainda com a participação de Taciana Abreu, diretora de Sustentabilidade da Riachuelo, e mediação de Juliana Pio, editora-assistente de Marketing da EXAME. Durante quase duas horas de conversa, as executivas defenderam que sustentabilidade e performance caminham juntas — e que o marketing precisa ir além das campanhas para atuar também nas decisões sobre produto, cadeia produtiva e reputação corporativa.

“O marketing tem um grande poder de influência, comportamento, informação e educação", afirmou Taciana Abreu. Quando entende que pode atuar junto ao time de sustentabilidade, independentemente da estrutura, contribui para organizar o negócio em torno da agenda ESG. Assim, conseguimos comunicar de forma legítima a transformação que estamos promovendo e, de certa forma, contribuir para salvar o mundo.”

A executiva explicou que essa integração já está em curso na Riachuelo, com iniciativas como o uso de algodão agroecológico, tingimento natural e rastreabilidade de costureiras. “Quando você olha duas camisetas, uma com storytelling de impacto e outra sem, são produtos parecidos, mas uma carrega uma história que o consumidor quer pagar para vestir."

Dilma reforçou que um dos desafios hoje é transformar discurso em prática, especialmente após o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) atualizar as regras para anúncios com apelos de sustentabilidade. A nova redação busca coibir o greenwashing.

Segundo a executiva, que também é Head de ESG do grupo B&Partners.co, o momento é de transição do storytelling para o history making. “A comunicação precisa deixar de apenas contar histórias e passar a criá-las de verdade. Se você diz que algo é sustentável, cadê o lastro? Onde eu vejo isso?”, disse.

Para as executivas, a comunicação deve atuar como guardiã da transparência, tanto interna quanto externamente. “A comunicação que acredita falar apenas para fora precisa retomar o endomarketing. Sem engajamento interno, não há transformação.”

“Green skills” e o novo perfil do CMO

A agenda ESG também vem redesenhando o perfil das lideranças de marketing. Dilma lembrou que dados do LinkedIn Hiring Rate e do Fórum Econômico Mundial já indicam um avanço expressivo na busca por executivos com green skills — as chamadas habilidades verdes, que envolvem desde o domínio de temas como transição energética e mudanças climáticas até a capacidade de traduzi-los em estratégia de negócio.

“O Pacto Global da ONU lançou o CMO Blueprint, um chamado para que os profissionais de marketing encontrem o equilíbrio entre lucro e regeneração”, afirmou Dilma Campos.

Impacto no negócio

Na prática, Taciana trouxe o exemplo de um projeto de transição energética na indústria da Riachuelo, que está migrando do gás natural para a biomassa. “Foi aprovado em modelo built to lease: o fornecedor constrói, e a empresa paga como se fosse a conta de gás por dez anos. No fim do contrato, o equipamento é entregue, e a diferença de custo gera resultado positivo”, explicou.

Segundo ela, essa equação só fecha porque o mercado evoluiu. “Com a regulação de carbono e o RenovaBio (Política Nacional de Biocombustíveis do Brasil) a conversa com o CFO muda. Agora temos financiamento, e o custo de não fazer também entrou na conta.”

As mudanças climáticas, por sua vez, já afetam diretamente o desempenho financeiro das empresas. “O que mais impactou nosso resultado este ano foi o inverno, quatro graus de diferença média”, disse a diretora de Sustentabilidade. “Precisamos destrinchar temperatura grau a grau. Quatro graus mudam o comportamento de consumo e o resultado de um negócio.”

Com a chegada dos novos padrões internacionais de reporte, o marketing precisará entender o risco climático sob a ótica financeira. “Estão vindo os novos cadernos do IFRS S1 e S2, que colocam o risco no centro e associam sustentabilidade ao risco financeiro”, explicou Taciana. “Vamos ter que mensurar financeiramente enchentes, secas e outros impactos.”

Green hushing

Dilma Campos chamou atenção para outro dilema: empresas que avançam em sustentabilidade, mas evitam comunicar por medo de polarização política, o chamado green hushing. “O movimento não está parado. Ele está sem ser comunicado. Mas, quando o cenário mudar, o custo de acelerar será alto para quem ficou parado”, afirmou.

Na visão da executiva, o marketing deve retomar seu papel de criador, não apenas de campanhas, mas de soluções. “As agências deveriam ajudar a criar produtos e novos modelos de negócio. Nosso papel é propor inovação que regenere e gere valor. Quem entender isso mais rápido vai construir uma carreira mais longeva.”

Dilma apresentou ainda o conceito de Business Model Regeneration, matriz que substitui o tradicional Business Model Canvas. “Não começa pela proposta de valor, mas pelo propósito de valor. E não se fala mais em ‘segmento de cliente’, e sim em stakeholders — colaboradores, investidores e o planeta.”

Medindo impacto e provando ROI

A mensuração do retorno das ações ESG, segundo Dilma, é múltipla e cada vez mais concreta. “Hoje já temos métricas de impacto social e ROI ambiental”, afirmou. “Empresas que se posicionam nesse território criativo da sustentabilidade vendem mais e constroem reputação duradoura.”

Como exemplo, ela citou o case da Piracanjuba, que estampou fotos de pessoas desaparecidas em embalagens de leite. “Foi uma ação sustentável e regenerativa. Vendeu mais, localizou 14 pessoas e ainda ajudou a reformar a sede das Mães da Sé. É vender para regenerar.”

