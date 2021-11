KFC, Mc, BK, Habib's: a Black Friday das redes de fast-food

Algumas das principais redes de fast-food do país prepararam ações especiais e descontos exclusivos para a Black Friday, que acontece na próxima sexta-feira, 26 de novembro. Entre elas estão o Burger King, KFC e McDonald's, que vai vender lanches por 90 centavos. Já a Domino's Pizza, principal rede de pizzarias do mundo, terá promoções estendidas: até dia 29 de novembro o cardápio sairá pela metade do preço.

Confira abaixo as principais promoções das redes de fast-food nesta Black Friday.

Entre os dias 22 e 26 de novembro, os clientes da rede de fast-food que estiverem inscritos no Clube BK e comprarem qualquer combo com valor acima de 21,80 reais, ganharão automaticamente 220 pontos no programa de fidelidade do restaurante, quantidade que equivale a um Whopper grátis. O resgate estará disponível a partir do dia 27 de novembro até o dia 31 de dezembro e não é válido para o delivery.

A rede também deve compensar clientes que passarem pelos drive-thrus dos restaurantes. A promoção, chamada de "Tanque vazio, barriga cheia", oferece opções do cardápio a R$5,50 para os motoristas que passarem pelos corredores. A promoção está válida desde o dia 5 de novembro, e deve continuar até o final do mês.

O McDonald's está com promoções para quem compra pelo iFood, aplicativo da rede ou para compras feitas com o Mercado Pago, pelo QR Code. Até o dia 26 de novembro, será possível comprar clássicos da marca por preços bem mais baixos, com destaque para o Big Mac ou o McChicken Bacon, que poderão ser comprados por apenas R$ 0,90 cada (noventa centavos), e o Quarterão ou Cheddar McMelt por R$ 1,90 (um real e noventa centavos).

Para aproveitar, é preciso realizar o pagamento pelo Código QR Mercado Pago via app do Mercado Pago, onde os descontos serão aplicados automaticamente.

A Domino’s Pizza vai vender as pizzas médias, grandes e gigantes de todos os sabores pela metade do preço. As condições especiais serão válidas de 19 a 29 de novembro, para para as mais de 300 unidades físicas da rede em todo o país. Os pedidos podem ser feitos por WhatsApp, aplicativo da Domino's, site da marca ou telefone, e servem tanto para entrega como para retirada na loja.

Os clientes que fizerem pedidos pelo aplicativo de entregas Uber Eats poderão comprar o minibalde com oito tiras de frango por R$ 35,90, R$ 7,20 mais barato. Já para clientes do iFood, o combo Double Crunch (tradicional, bacon ou barbecue) + Coca-Cola custará apenas R$ 9,90, até o dia 30 de novembro.

Nos dois aplicativos de entregas, clientes poderão, entre os dias 22 a 25 de novembro (período conhecido como Black Week), pedir o sanduíche Kentucky de R$ 20,90, por R$ 9,90 pedindo pelo Uber Eats, e R$ 13,90 para compras pelo iFood. Já na sexta-feira, todas as lojas físicas da rede vão vender dois minibaldes de oito tirinhas e um balde de fritas, por apenas R$ 39,90.

A rede de restaurantes de frango frito terá lanches com descontos de até 50%. Alguns descontos serão exclusivos para o app do restaurante. Entre as ofertas estão o balde 2 em 1 + molho, por 14 reais e o balde 8 filés + 3 Sanduíches Pops que poderão ser da escolha do cliente + 3 molhos e 3 refil por 45 reais. Já no dia 26, outros preços passam a vigorar: o balde 2 em 1 + molho será vendido por 12 reais e o balde com 12 filés + 3 free refil será vendido por 36 reais.

O Grupo Habib's, dono também das marcas Ragazzo e a rede de churrascarias Tendall Grill, vai oferecer inúmeras ofertas na Black Friday deste ano, com destaque para esfirras vendidas a 1 centavo. Na lista de ações estão também condições especiais de compra para clientes que usarem iFood e Elo e também descontos no cardápio para os que comprarem produtos pelos aplicativos da Via (Casas Bahia ou Ponto Frio).

