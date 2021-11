Lanche de graça? Black Friday do Burger King terá Whopper grátis

O Burger King está com algumas promoções na Black Friday deste ano. O destaque fica para a possibilidade de ganhar um Whopper grátis.

Entre os dias 22 e 26 de novembro, os clientes da rede de fast-food que estiverem inscritos no Clube BK e comprarem qualquer combo com valor acima de 21,80 reais, ganharão automaticamente 220 pontos no programa de fidelidade do restaurante.

A pontuação equivale ao resgate de Whopper gratuito. O resgate estará disponível a partir do dia 27 de novembro até o dia 31 de dezembro. A oferta não é acumulativa e vale apenas para um CPF, e está disponível em todo território nacional. Os restaurantes disponíveis podem ser consultados no site da promoção. Pedidos por delivery não revertem pontos para o Clube BK. Para se cadastrar no programa de fidelidade é necessário instalar o aplicativo do Burger King.

Além da chance de ganhar um Whopper, o restaurante está com outras ofertas exclusivas. A rede irá oferecer promoções que são mais baratas que o preço cobrado pelo litro da gasolina.

A promoção, chamada de "Tanque vazio, barriga cheia", visa compensar o valor do combustível para quem frequenta o drive-thru. Assim, o BK passou a oferecer diversas opções do cardápio a 5,50 reais para os motoristas que passarem pelos corredores. A promoção está válida desde a última sexta-feira, 5, e deve continuar até o final do mês de novembro.