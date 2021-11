Popeyes: oferta deixa lanches com 50% de desconto na Black Friday

A rede de restaurantes de frango frito Popeyes está com várias promoções na Black Friday deste ano, com destaque para os lanches com descontos de até 50%. Alguns descontos serão exclusivos para o app do restaurante.

Quer dar um upgrade no seu currículo? Confira os cursos com descontos na Black Friday da EXAME Academy

Confira a lista de ofertas:

Balde 2 em 1 + molho por 14,00 reais

Balde 8 filés + 3 Sanduíches Pops que poderão ser da escolha do cliente + 3 molhos e 3 refil por 45,00 reais

Já no dia 26, as Chicken Fridays do aplicativo do Popeyes serão ativadas com novos preços:

Balde 2 em 1 + molho por 12,00 reais

Balde com 12 filés + 3 free refil 36,00 reais

"Seja no balcão ou no app da marca, os fãs de frango frito poderão adquirir promoções individuais, além de combos para compartilhar com toda a família, por um preço arrebatador”, explica Juliana Cury, diretora de marketing da BK Brasil, que comanda também o Burger King.

Ao se cadastrar no aplicativo do Popeyes, o cliente conseguirá adquirir os cupons das promoções, que poderão ser resgatados nas lojas de São Paulo São Paulo Capital, região Metropolitana, Interior Paulista e Rio de Janeiro.

O app é disponível para Android e está interligado a todo ecossistema digital da rede: site e totens de autoatendimento.