Tartarugas Ninja da vida real? NY investiga invasões misteriosas nos esgotos

Aparentemente, Tartarugas Ninja existem — só que sem a aparência animalesca, os nunchakus e a intenção de combater o crime. Nos últimos dias, Nova York assistiu, intrigada, a uma série de invasões noturnas nos esgotos da cidade que renderam aos envolvidos apelidos como "homens-toupeira" e mobilizaram tanto a polícia quanto o Departamento de Proteção Ambiental (DEP) a abrir investigação formal.

O primeiro aparecimento

O primeiro episódio aconteceu na madrugada de 5 de maio, às 2h, no Queens. Três indivíduos equipados com botas impermeáveis até a cintura, macacões e lanternas removeram a tampa de um bueiro no meio da rua e desapareceram no subsolo. O último fechou a entrada por baixo enquanto carros reduziam a velocidade ao passar.

BREAKING BIZARRE SIGHTINGS OF HUMANS POPPING IN AND OUT OF NEW YORK CITY VAST SUBTERRANEAN, SEWER SYSTEMS 🦎 Reptilians? Mole people? Crocodile catchers? Mario brothers? A series of bizarre sightings of people popping in and out of New York City’s vast subterranean sewer system… pic.twitter.com/L8PLye9Guq — SANTINO (@TheRealSantino) June 4, 2026

"Três caras aleatórios andando por aí com um terno estranho, abriram o esgoto e entraram como as Tartarugas Ninja", disse Aki Jakupovic, testemunha do episódio, à NBC New York. "Eles entraram lá, fecharam a tampa, como se nunca tivessem estado ali."

O caso ficou em banho-maria por três semanas, até a noite de 28 de maio, quando dois grupos distintos repetiram a façanha no Brooklyn.

Caso se repete no Brooklyn

O primeiro grupo desceu por um bueiro no cruzamento da Hayward Street com a Bedford Avenue, em Williamsburg, por volta da 1h. Saíram às 3h40 e partiram em um veículo.

Williamsburg Brooklyn NY. It appears 6 or 7 more individuals was spotted coming out of a different manhole . It appears the men all had tools on them as well . We have a real problem on our hands. pic.twitter.com/TTmvTaBgT8 — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 31, 2026

O segundo entrou no esgoto em Gravesend, na Avenida McDonald, por volta das 23h — e ficou no subsolo por cerca de três horas. Ao emergir, os indivíduos foram filmados saindo do bueiro e, em sequência, na calçada, tirando as roupas enlameadas antes de jogar os pertences em três carros que aguardavam nas proximidades.

I just received exclusive video of the incident that occurred on McDonald Avenue and Avenue S in Brooklyn New York. It appears about 10 unknown individuals opened up a manhole in Brooklyn NY and went into the manhole. It appears they stayed down there for about 2 hours. One… https://t.co/JOA8vqzKFM pic.twitter.com/cAcnGhyyEN — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) May 29, 2026

🚨 SHOCKING FOOTAGE - BREAKING STORY IN FLATBUSH: A bizarre and developing situation is unfolding on McDonald Avenue between Kings Highway and Avenue S, near Kosher Corner Supermarket. Video shows approximately six individuals emerging from a manhole at around 2:00 a.m. after… pic.twitter.com/afm3L7Vfe8 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 29, 2026

O que eles estavam procurando?

A teoria mais aceita pelas autoridades é a de garimpagem: a busca por objetos de valor — moedas, joias, carteiras, sucata de metal — que acabam inadvertidamente nos 11.900 quilômetros de tubulações acessíveis pelos cerca de 5.000 bueiros da cidade.

A prática, segundo fontes policiais ouvidas pelo New York Post, é mais comum em outros países, mas Nova York tem seus próprios precedentes. Em 2015, um estagiário do DEP foi preso ao ser flagrado nos esgotos. No ano passado, três homens foram detidos no Brooklyn supostamente tentando encontrar ouro. E já em 1936, o New York Times noticiou que a polícia havia encontrado US$ 3.500 abandonados em um esgoto de Manhattan.

'Ilegal' e 'perigoso'

O NYPD informou ao Guardian que "não há ameaça à segurança pública no momento", mas confirmou que a divisão de inteligência investiga os casos.

O DEP, por sua vez, foi mais enfático. "Entrar no sistema de esgoto é ilegal e extremamente perigoso", afirmou o porta-voz Rob Wolejsza. "Os sistemas podem conter gases nocivos e potencialmente mortais, superfícies instáveis, risco de inundação e espaços confinados."

A agência inspecionou todos os locais e afirma que a infraestrutura permanece íntegra.

Esgoto de Nova York já foi explorado antes

A saga dos homens-toupeira não é exatamente uma novidade na história da cidade. O sociólogo Terry Williams passou duas décadas documentando pessoas que vivem em túneis, passagens secretas e ferrovias abandonadas sob as ruas nova-iorquinas — pesquisa que resultou no livro Life Underground: Encounters with People Below the Streets of New York (2024).