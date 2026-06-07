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Tartarugas Ninja da vida real? NY investiga invasões misteriosas nos esgotos

Três episódios filmados em maio intrigam a internet e mobilizam a polícia e o Departamento de Proteção Ambiental da cidade

'Homens-Toupeira' invadem esgotos de Nova York (Reprodução/Redes Sociais)

'Homens-Toupeira' invadem esgotos de Nova York (Reprodução/Redes Sociais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de junho de 2026 às 13h45.

Aparentemente, Tartarugas Ninja existem — só que sem a aparência animalesca, os nunchakus e a intenção de combater o crime. Nos últimos dias, Nova York assistiu, intrigada, a uma série de invasões noturnas nos esgotos da cidade que renderam aos envolvidos apelidos como "homens-toupeira" e mobilizaram tanto a polícia quanto o Departamento de Proteção Ambiental (DEP) a abrir investigação formal.

O primeiro aparecimento

O primeiro episódio aconteceu na madrugada de 5 de maio, às 2h, no Queens. Três indivíduos equipados com botas impermeáveis até a cintura, macacões e lanternas removeram a tampa de um bueiro no meio da rua e desapareceram no subsolo. O último fechou a entrada por baixo enquanto carros reduziam a velocidade ao passar.

"Três caras aleatórios andando por aí com um terno estranho, abriram o esgoto e entraram como as Tartarugas Ninja", disse Aki Jakupovic, testemunha do episódio, à NBC New York. "Eles entraram lá, fecharam a tampa, como se nunca tivessem estado ali."

O caso ficou em banho-maria por três semanas, até a noite de 28 de maio, quando dois grupos distintos repetiram a façanha no Brooklyn.

Caso se repete no Brooklyn

O primeiro grupo desceu por um bueiro no cruzamento da Hayward Street com a Bedford Avenue, em Williamsburg, por volta da 1h. Saíram às 3h40 e partiram em um veículo.

O segundo entrou no esgoto em Gravesend, na Avenida McDonald, por volta das 23h — e ficou no subsolo por cerca de três horas. Ao emergir, os indivíduos foram filmados saindo do bueiro e, em sequência, na calçada, tirando as roupas enlameadas antes de jogar os pertences em três carros que aguardavam nas proximidades.

O que eles estavam procurando?

A teoria mais aceita pelas autoridades é a de garimpagem: a busca por objetos de valor — moedas, joias, carteiras, sucata de metal — que acabam inadvertidamente nos 11.900 quilômetros de tubulações acessíveis pelos cerca de 5.000 bueiros da cidade.

A prática, segundo fontes policiais ouvidas pelo New York Post, é mais comum em outros países, mas Nova York tem seus próprios precedentes. Em 2015, um estagiário do DEP foi preso ao ser flagrado nos esgotos. No ano passado, três homens foram detidos no Brooklyn supostamente tentando encontrar ouro. E já em 1936, o New York Times noticiou que a polícia havia encontrado US$ 3.500 abandonados em um esgoto de Manhattan.

'Ilegal' e 'perigoso'

O NYPD informou ao Guardian que "não há ameaça à segurança pública no momento", mas confirmou que a divisão de inteligência investiga os casos.

O DEP, por sua vez, foi mais enfático. "Entrar no sistema de esgoto é ilegal e extremamente perigoso", afirmou o porta-voz Rob Wolejsza. "Os sistemas podem conter gases nocivos e potencialmente mortais, superfícies instáveis, risco de inundação e espaços confinados."

A agência inspecionou todos os locais e afirma que a infraestrutura permanece íntegra.

Esgoto de Nova York já foi explorado antes

A saga dos homens-toupeira não é exatamente uma novidade na história da cidade. O sociólogo Terry Williams passou duas décadas documentando pessoas que vivem em túneis, passagens secretas e ferrovias abandonadas sob as ruas nova-iorquinas — pesquisa que resultou no livro Life Underground: Encounters with People Below the Streets of New York (2024).

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