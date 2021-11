Black Friday no KFC: lanches por R$9,90 e baldes pela metade do preço

Durante a Black Friday, a rede de fast-food KFC decidiu abaixar o preço de alguns dos principais produtos do cardápio, com destaque para o sanduíche de frango a R$9,90 e os famosos baldes com tirinhas de frango fritas pela metade do preço.

Quer dar um upgrade no seu currículo? Confira os cursos com descontos na Black Friday da EXAME Academy

Com preços menores do que o usual, a rede quer aproximar clientes frequentes, mas também aproveitar a data para atrair pessoas que ainda não conhecem os pratos do restaurante. Para isso, o delivery vai concentrar as principais promoções.

Os clientes que fizerem pedidos pelo aplicativo de entregas Uber Eats poderão comprar o minibalde com oito tiras de frango por R$ 35,90, R$ 7,20 mais barato. Já para clientes do iFood, o combo Double Crunch (tradicional, bacon ou barbecue) + Coca-Cola custará apenas R$ 9,90, até o dia 30 de novembro.

Nos dois aplicativos de entregas, clientes poderão, entre os dias 22 a 25 de novembro (período conhecido como Black Week), pedir o sanduíche Kentucky de R$ 20,90, por R$ 9,90 pedindo pelo Uber Eats, e R$ 13,90 para compras pelo iFood.

No próximo dia 26, sexta-feira da Black Friday, todas as lojas físicas da rede vão vender dois minibaldes de oito tirinhas e um balde de fritas, por apenas R$ 39,90.