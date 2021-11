Domino’s vende pizza com 50% de desconto na Black Friday 2021

A Domino’s Pizza, maior rede de pizzarias do mundo, está com promoção na Black Friday deste ano, com pizzas médias, grandes e gigantes de todos os sabores pela metade do preço.

As condições especiais serão válidas por 10 dias – de 19 a 29 de novembro – para para as mais de 300 unidades da rede em todo o país. Os pedidos podem ser feitos por whatsapp, aplicativo da Domino's, site da marca e telefone, tanto para entrega como para retirada na loja.

Quer dar um upgrade no seu currículo? Confira os cursos com descontos na Black Friday da EXAME Academy

A Domino’s está otimista para a Black Friday desse ano. Com o aumento no período de ofertas, a rede espera aumentar o número de pedidos em até 150% em relação ao ano anterior. Em 2020 foram vendidas, em média, 170 mil pizzas.

A Domino’s está crescendo no Brasil e quer dobrar de tamanho até 2025, com investimentos de R$ 250 milhões, chegando a 650 lojas no país.

Confira o cardápio com promoção

Especialidades

Bauru

Calabresa

Catuperoni

Frango com Requeijão

Margherita

Mussarela

Napolitana

Pão de alho

Pepperoni

Presunto

Todas as pizzas médias podem ser compradas R$ 30,45 na promoção. As grandes por R$ 35,45 e as gigantes por R$ 39,45.

Premium

3 Queijos

América

Frango com Barbecue

Calabresa Especial

Frango com Cream Cheese

Frango Grelhado

Portuguesa

Veggie

As pizzas Premium do tamanho médio custam R$ 33,45 . As grandes R$ 38,95 e as gigantes R$ 42,95.

Super Premium

4 Queijos

Búfala La Bianca

Corn & Bacon

Egg & Bcon

Meet & Bacon

Pepperrock

Extravaganzza

Os sabores Super Premium tem os seguintes valores: média R$ 36,45; grande R$ 42,45 e gigante R$ 46,95.