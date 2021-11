McDonald's vende Big Mac por 90 centavos na Black Friday 2021

O McDonalds's está com várias promoções na Black Friday deste ano, com destaque para lanches famosos da marca que serão vendidos a 90 centavos. Serão inúmeros descontos no app McDonald’s, iFood ou vantagens para quem paga com Mercado Pago.

Pagando com o app Mercado Pago através do Código QR Mercado Pago, será possível comprar clássicos da marca por preços bem mais baixos. De 23 a 26 de novembro, o Big Mac e o McChicken Bacon poderão ser comprados por apenas R$ 0,90 (noventa centavos). Já o Quarterão ou Cheddar McMelt vão custar R$ 1,90 (um real e noventa centavos).

Para aproveitar, é preciso realizar o pagamento pelo Código QR Mercado Pago via app do Mercado Pago, onde os descontos serão aplicados automaticamente.

Quem ainda não tem o App do Méqui, pode aproveitar a oportunidade para fazer o download, se cadastrando pela primeira vez e garantindo um cheeseburguer "na faixa", além de aproveitar uma série de cupons com bons descontos. Para os consumidores que desejam ficar por dentro da Méqui Friday, a dica é se cadastrar aqui para receber as ofertas da marca conforme forem disponibilizadas ao público.

Veja mais algumas sugestões para aproveitar a Méqui Friday

Ofertas disponíveis no aplicativo do Méqui:

● No dia 22/11 o McFlurry Kit Kat sai por R$ 3,99 na compra de qualquer McOferta;

● Nos dias 23/11 e 24/11 o McShake de Ovomaltine sai por R$ 3,99 na compra de qualquer McOferta; e

● No dia 25/11 a McFritas Pequena sai por R$ 1,90.

De 22 a 26 de novembro:

● McNuggets com 4 unidades por R$ 4,00;

● Chicken Jr. por R$ 4,90;

● McDuplo + Bebida 300 ml por R$ 10,90.

Para aproveitar as vantagens de Delivery, confira o que já está disponível no iFood até 30/11:

● 2 Cheeseburguer ou Chicken Jr. + Bebida com 35% de desconto;

● Big Mac, Cheddar, McChicken, Quarterão, Duplo Burguer Bacon, Duplo Barbecue, McChicken Bacon, McChicken Barbecue ou McChicken Cheddar com 39% de desconto;

● 46% de desconto na compra de duas unidades de Hambúrgueres, McChicken Jr., Cheeseburgers, McFiesta, McFritas Médias ou McNuggets com 6 unidades. O cliente pode escolher entre duas unidades do mesmo item ou variar entre as opções.

A marca também terá ofertas relâmpago a partir de R$ 0,99 no app do iFood ao longo da semana, então vale ficar de olho para garantir sobremesas, acompanhamentos e sanduíches com preços especiais.

Como pagar com o Código QR Mercado Pago

Para pagar com o Código QR Mercado Pago basta baixar o app Mercado Pago e criar uma conta de pagamento, de maneira prática e rápida pelo celular. Depois, cadastrar o seu cartão de crédito, ou colocar dinheiro em conta por Pix, ou transferência (TED) ou via boleto. Feito isso, é preciso abrir o leitor de Código QR no aplicativo e escanear o Código QR Mercado Pago disponível no ponto de venda físico.