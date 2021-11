Habib's vai vender esfirra por 1 centavo na Black Friday 2021

O Grupo Habib's, dono também das marcas Ragazzo e a rede de churrascarias Tendall Grill, vai oferecer inúmeras ofertas na Black Friday deste ano, com destaque para esfirras vendidas a 1 centavo.

Com cupons especiais e em parceria com as marcas iFood, Elo, Via e PicPay, o grupo quer atuar em diferentes plataformas e alcançar todos os gostos.

Cupons exclusivos para participantes dos clubes de fidelidade Habibers e Replay serão disponibilizados pela rede. Com ofertas como Bib’sfihas de Carne por R$ 1,49, Beirute Tradicional por R$ 16,90 e até 10 Minicoxinhas de Frango por R$ 4,90. O programa de pontos também continua ativo no período: a cada R$ 1,00 gasto em qualquer um dos canais de venda, o cliente ganha um ponto para descontos ou trocas por itens do cardápio da loja.

Os clientes Habib’s e Ragazzo poderão aproveitar de cupons exclusivos no Drive-Thru dos restaurantes. De 19 a 29 de novembro, consumidores que optarem pelo pagamento via Sem Parar terão ofertas de 10 Bib’sfihas de Carne por R$14,90 e 15 Coxinhas de Frango por R$19,90.

Com iFood, a rede disponibilizará itens do cardápio do Habib’s e Ragazzo – como bib'sfihas, batatas fritas, esfihas de chocolate, coxinhas especiais, clássicas ou minicoxinhas — entre R$ 0,99 e R$ 7,99 durante o mês de novembro.

Já na parceria com Elo, todos os clientes que fizerem pedidos pelo App Habib’s, Ragazzo ou site com cartão de crédito Elo a partir de 1 de novembro, poderão escolher combos com 6 Bib’sfihas Clássicas ou 6 Coxinhas Clássicas Ragazzo por apenas seis centavos. Sim, R$ 0,06 — além de outros itens no cardápio com mais de 50% de desconto.

Na parceria do grupo com a Via, cada compra nos aplicativos do Ponto ou das Casas Bahia, o consumidor receberá um código promocional ao final da compra com 40 pontos – o que equivale a itens gratuitos do menu – que podem ser utilizados somente nos aplicativos de fidelidade de Habib’s e Ragazzo, em pedidos para retirada nos restaurantes ou delivery.

Além de ofertas especiais, clientes Habib’s, Ragazzo e Tendall terão promoções específicas ao realizarem pagamento com o app PicPay, com ofertas desde rodízios a R$ 9,90, até descontos que chegam a quase 60%. A ação é exclusiva no pagamento via QR Code para compras feitas no salão, drive e viagem.