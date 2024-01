Quanto rende o prêmio do BBB 24? Veja comparações com investimentos

A próxima edição do Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira, dia 8, e oferecerá um prêmio máximo de até R$ 3 milhões.

O Big Brother Brasil, um dos reality shows mais populares do Brasil, não é apenas um programa de entretenimento, mas também uma oportunidade única para os participantes competirem por um prêmio em dinheiro que pode mudar suas vidas.

A cada edição, a audiência fica ansiosa para descobrir quando e como esse prêmio milionário é conquistado pelos vencedores.

Quanto é o prêmio do BBB 24?

Assim como a edição de 2023, o prêmio será definido a depender do resultado de provas para os participantes, podendo chegar em até R$ 3 milhões.

Quanto rendem R$ 3 milhões em poupança?

Com um montante de R$ 3 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria de R$ 17.400,00, aproximadamente, considerando a taxa de rendimento de 0,58% registrada em janeiro de 2024. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

R$ 3 milhões na renda fixa rendem quanto por mês?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 3 milhões em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 11,75% gera um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 50.276,47, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Rendimento de R$ 3 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 3 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 371.172,13 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 30.931,01 por mês.

