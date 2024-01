Ano da virada? Fundos de renda fixa iniciam 2024 com R$ 20 bi de captação líquida

Os fundos de investimentos de renda fixa iniciaram 2024 com uma captação explosiva. Apenas no primeiro dia útil do ano, eles tiveram uma entrada líquida de R$ 19,9 bilhões, segundo dados da Anbima. Com a entrada massiva neste início do ano, os resgates líquidos em 12 meses foram reduzidos para R$ 54 bilhões.

Os produtos de renda fixa foram o que sustentaram o início de ano positivo para a indústria de fundos.

Fundos de renda fixa de baixa duração foi o que puxou a captação no início do ano, com a entrada de R$ 14,8 bilhões. Fundos de renda fixa de duração livre captaram R$ 4,1 bilhões.

O saldo geral dos fundos foi de R$ 22 bilhões no primeiro dia de 2024. Os fundos estruturados (FIDCs e FIPs) captaram R$ 3,5 bilhões.

Resgates em ações e multimercados

Os fundos de ações e multimercados, que sofreram com os resgates em 2023, voltaram a ter pedidos de saques. Os resgates dos fundos de ações no primeiro dia do ano foi de R$ 1 bilhão e os de R$ 300 milhões dos multimercados.