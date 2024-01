BBB 24 estreia com todas as cotas de patrocínio comercializadas e prova da Chevrolet

O Big Brother Brasil 2024, reality show da TV Globo, estreou nesta segunda-feira, 8, com todas as cotas de patrocínio comercializadas dois meses antes de o programa ir ao ar na telinha.

Ao menos 20 marcas estarão presentes no programa comandado por Tadeu Schmidt nas próximas semanas, a exemplo de Chevrolet, que patrocinou a primeira prova do Líder de resistência, com direito a um carro para o vencedor.

Errou quem achou que ia ter um Chevrolet na estreia do BBB. Serão três! Bora acelerar essa estreia com Tracker, Montana e Equinox. #ChevroletNoBBB #BBB24 pic.twitter.com/HxIWgqnWto — Chevrolet Brasil (@chevroletbrasil) January 9, 2024

Na nova edição, 26 brothers e sisters - o maior número de participantes da história do "BBB" - disputam o prêmio que pode chegar a 3 milhões de reais. Entre as novidades, estão ainda quadros de humor, com Luís Miranda e Marcos Veras, e um time de apresentadores que vai discutir e comentar os assuntos do programa no chamado 'Mesacast'.

No BBB 24, as cotas de patrocínio foram divididas nos seguintes formatos:

CIF, Ifood e Latam estreiam no BBB 24, enquanto Ademicon, Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, Mc Donald’s, Mercado Livre, Pantene, Rexona, Seara e Stone continuam no programa.

Além destas, também estão confirmadas marcas parceiras em visualizações e dinâmicas ao longo da edição, como Delícia e Nestlé no “Tá na mesa”; Oi no “Cine BBB”; Kwai no “Turbinada do Líder” e Electrolux no “Mercado”.

"O alto índice de renovações e a entrada de novas marcas patrocinadores do programa ressalta a relevância do BBB, tanto para o público quanto para as marcas, e a grande experiência da Globo em produzir realities de sucesso", diz a emissora, que não divulga valores nem qual pacote foi fechado por cada marca.

Na edição de 2023, os planos de patrocínio custavam entre 15 milhões de reais e 105 milhões de reais. O programa foi visto por mais de 150 milhões de pessoas e acumulou quase 60 milhões de tweets, com explosões de interação que fizeram as conversas nas redes sociais crescerem mais de 4.200% até três dias depois de uma ação. Nos perfis oficiais do programa, foram quase 4 bilhões de visualizações no Instagram e 64 bilhões no TikTok.

Ademicon renova patrocínio

A Ademicon, administradora independente de consórcio em créditos ativos, retorna ao BBB como uma das patrocinadoras do programa em 2024. A marca, que investiu mais de 20 milhões de reais, terá três ativações com o envolvimento dos brothers, além de mídia e ações de conteúdo em diferentes canais da Globo.

“Queremos contribuir para fortalecer e consolidar a marca nacionalmente além de aumentar o conhecimento e a visibilidade do produto consórcio. Ao participar do BBB, conseguimos atingir um público maior e mais jovem”, destaca Tatiana Schuchovsky Reichmann, CEO da Ademicon.

No ano passado, a marca alcançou aproximadamente 110 mil sessões em seu site durante as três ações de conteúdo no reality e conquistou 12 mil novos seguidores no seu perfil oficial no Instagram. De acordo com os números da Globo, as ações alcançaram mais de 51,7 milhões de pessoas, gerando mais de 130,7 milhões de impactos.

“No BBB exploraremos o consórcio como crédito e investimento, o que vem ao encontro da nossa campanha publicitária. Pretendemos explicar o funcionamento e as vantagens do produto e também ressaltar a importância dos consultores especialistas da Ademicon em toda a jornada do cliente”, explica Henrique Hegenberg, diretor de marketing da Ademicon.

Em dezembro, a companhia lançou sua campanha institucional para 2024, protagonizada pelo jornalista e apresentador Tadeu Schmidt, embaixador da empresa. Desenvolvida pela agência GPAC, ela conta com filmes de TV, conteúdo digital, materiais de OOH e spots para rádio, além de intervenções em aeroportos do Brasil. A iniciativa publicitária faz parte de um amplo projeto de investimento em marketing que tem como objetivo mostrar o consórcio não apenas como uma modalidade de crédito, mas também de investimento.

Döhler garante o roupão do líder

A Döhler também estará presente no BBB 24. A marca catarinense ficou responsável por todo o enxoval da casa, desde os lençóis, fronhas, edredons de cada um dos três quartos temáticos e o do líder, até toalhas de banho e de piscina, itens de cozinha e o famoso roupão do líder.

O processo criativo dos produtos começou em setembro do ano passado e foi desenvolvido em conjunto com a equipe de criação da Döhler. Ao todo, serão cerca de 1.400 itens produzidos pela empresa, sendo que parte desses itens estará disponível para venda em grandes lojas varejistas e também no e-commerce a partir de fevereiro.

"Estar no BBB 24 hoje é resultado, primeiro, da excelência têxtil da Döhler, mas também da construção de um projeto que consolida a marca como número 1 do mercado nacional com alcance e reconhecimento global em qualidade”, resume Marco Aurélio Braga, head de comunicação e marketing da Döhler.

Oi como parceira do Cine BBB

Na tentativa de aumentar a visibilidade da Oi Fibra, a Oi estreia como patrocinadora do BBB 24. A parceria prevê ativações de marca, reforçando a qualidade do produto dentro da sessão de cinema semanal, que deixará de ser privilégio somente do líder para ampliar o entretenimento dos confinados, dando a possibilidade de mais participantes assistirem ao conteúdo especial exibido na casa.

A parceria ainda vai oferecer ao público e aos brothers ações de conteúdo durante o reality show, que é assistido diariamente por cerca de 35 milhões de pessoas, segundo dados da última edição.

“O patrocínio do Cine BBB e a parceria com o programa vai ser uma grande oportunidade de a gente falar e apresentar os atributos do nosso principal produto, a Oi Fibra, que oferece uma experiência diferenciada na internet. Vamos fazer muitas ações para divertir os participantes durante os meses em que eles ficarem confinados e mostraremos que as pessoas vão poder ter nas suas casas a Fibra oficial do BBB”, afirma Lívia Marquez, diretora de comunicação e mídia da Oi.

Além do Cine BBB, a Oi também terá sua marca em uma das provas do líder, ajudando os participantes a brigarem pelo lugar mais disputado da casa.

Kwai reforça presença no entretenimento

O Kwai aposta no BBB para divulgar seu aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos. Ao longo do programa, o público poderá conferir diversos momentos da marca com os participantes, como nas ações de turbinada do líder e em uma das provas do líder.

“Essa nova parceria com o Big Brother Brasil reforça a presença da plataforma no entretenimento e abre novas possibilidades. O Kwai tem trabalhado cada vez mais para oferecer conteúdos especiais, diferenciados e de qualidade aos seus usuários, além de sempre buscar conquistar novos públicos para a comunidade do aplicativo”, comenta Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai no Brasil.

Electrolux pela 1ª vez no reality

Em ação inédita na história da companhia, a Electrolux, marca de eletrodomésticos e eletroportáteis, trará dinâmicas que destacam o portfólio da marca e produtos que são destaques de vendas entre os brasileiros.

Durante os meses de confinamento, os participantes poderão contar com produtos da marca para diversas atividades. A presença da Electrolux no BBB é parte de uma estratégia pensada junto com a agência DPZ, que tem como premissa levar cada vez mais experiências aos brasileiros.

“Estamos muito animados em dar esse passo na nossa estratégia de marketing. Queremos levar para o público essa experiência de 'casa bem vivida', reforçando a qualidade, tecnologia e o design que oferecemos aos nossos consumidores”, comenta Ana Peretti, vice-presidente de marketing do Electrolux Group América Latina.