Quanto eu teria hoje se tivesse investido R$ 10 mil em ações do Mercado Livre há 5 anos

Um investimento de R$ 10 mil em ações do Mercado Livre há cinco anos teria se transformado em aproximadamente R$ 9,8 mil até agosto de 2026, considerando o retorno acumulado da ação ajustado por proventos no período, segundo dados da Economatica compilados para a EXAME. A companhia argentina está listada na bolsa americana Nasdaq com o código MELI, mas brasileiros podem investir por meio de BDRs cujo códito é MELI34.

O cálculo considera a valorização da ação entre 12 de agosto de 2021 e 12 de agosto de 2026, em moeda original e com ajustes por eventos corporativos e proventos, quando aplicáveis. No intervalo, o papel acumulou retorno negativo de 1,48%.

O desempenho recente contrasta com a trajetória de expansão da companhia, que se tornou uma das maiores plataformas de comércio eletrônico e serviços financeiros da América Latina.

Como a base histórica disponível para o Mercado Livre na bolsa brasileira começa em 2019, não há dados de retorno ajustado por proventos para janelas de 10, 15 ou 20 anos, como ocorre com empresas listadas há mais tempo na B3.

A trajetória mais recente, porém, mostra recuperação em períodos menores. Nos últimos três anos, a ação acumulou retorno de 45,13%, o equivalente a um investimento hipotético de R$ 10 mil transformado em cerca de R$ 14,5 mil.

O que explica a trajetória do Mercado Livre

O Mercado Livre passou, nos últimos anos, de uma plataforma de comércio eletrônico para um ecossistema mais amplo, combinando marketplace, logística, publicidade digital e serviços financeiros por meio do Mercado Pago.

A expansão dessas áreas ajudou a companhia a aumentar a participação em diferentes etapas da jornada de consumo digital na América Latina.

O crescimento também ocorreu em meio a uma mudança no comportamento dos consumidores, com maior adoção de compras online e pagamentos digitais na região.

Além do comércio eletrônico, o Mercado Pago se tornou uma das principais frentes estratégicas da companhia, ampliando a oferta de serviços financeiros para consumidores e empresas.

Apesar da volatilidade das ações no mercado, investidores acompanham a capacidade da empresa de manter crescimento de receita, ampliar margens e transformar escala em geração de caixa.

Itaú, Porto Seguro e outras ações também tiveram retornos relevantes

O desempenho do Mercado Livre faz parte de uma trajetória mais ampla de empresas acompanhadas pela Economatica. Entre as companhias listadas na base, algumas apresentaram retornos expressivos em diferentes períodos.

O Itaú Unibanco (ITUB4) acumulou retorno ajustado por proventos de 1.188% em 20 anos, transformando um investimento hipotético de R$ 10 mil em aproximadamente R$ 128,8 mil.

A Porto Seguro (PSSA3) teve valorização de 1.712% no mesmo período, levando o investimento inicial para cerca de R$ 181,2 mil.

A Localiza (RENT3) também apresentou forte desempenho histórico, com retorno de 1.314% em 20 anos, equivalente a aproximadamente R$ 141,4 mil para um investimento inicial de R$ 10 mil.

Já a WEG (WEGE3), uma das empresas brasileiras de maior valorização histórica, transformou R$ 10 mil em cerca de R$ 508,5 mil em 20 anos, segundo dados da Economatica.

Os retornos históricos mostram que, apesar da volatilidade de curto prazo, algumas companhias conseguiram gerar valor ao longo de ciclos mais longos por meio de crescimento operacional e expansão dos negócios.