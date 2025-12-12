PIS/Pasep: prazo limite para saque acaba dia 29

154 mil trabalhadores que têm direito ao abono ainda não sacaram o dinheiro (Getty Images)
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13h12.
Os trabalhadores têm até o dia 29 de dezembro para consultar e sacar o abono salarial do PIS/Pasep 2025. Aproximadamente 154 mil pessoas ainda não retiraram o valor de direito referente ao ano-base 2023.
No total, R$ 161.050.663 seguem disponíveis nos cofres públicos para pagamento.
O benefício é concedido anualmente para empregados na iniciativa privada (Programa de Integração Social - PIS) e pública (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep).
Via de regra, o abono está disponível para aqueles que trabalharam ao menos 30 dias no ano-base de referência (2023) e receberam remuneração de até dois salários mínimos por mês.
Confira abaixo o que é preciso para ter direito ao benefício:
Alguns grupos ficam de fora dos critérios de pagamento do PIS/Pasep. São eles:
Para consultar o banco de recebimento do benefício, a data e os valores pagos, em 2025 e nos anos anteriores, os trabalhadores precisam acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho ou o portal Gov.Br.
Além do Gov.Br e aplicativo, os trabalhadores do setor privado podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.
O valor pago é proporcional ao tempo de serviço que o beneficiário cumpriu no ano de apuração. A remuneração pode variar entre R$ 126,50 e R$ 1.518,00, conforme os meses trabalhados.
Veja o cálculo:
Por exemplo, considere um trabalhador que exerceu suas atividades por três meses em 2023:
Os pagamentos do PIS são realizados pela Caixa Econômica federal e podem ser creditados de quatro formas:
Os pagamentos do Pasep são administrados pelo Banco do Brasil e também podem ser recebidos de quatro formas:
Segundo o Ministério do Trabalho, em 2025, serão liberados R$ 30,7 bilhões para pagamento de cerca de 26,5 milhões de trabalhadores.
Do total, 26,3 mil trabalhadores já receberam, e o valor pago soma R$ 30,6 milhões.
Assim como ocorreu em 2024, os trabalhadores da iniciativa pública e privada seguem o mesmo calendário de pagamento e recebem os valores conforme os meses de nascimento.
Após o dia 29 de dezembro, as parcelas não pagas retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme determinam as regras do programa.
Os trabalhadores que desejarem recuperar os valores após esse prazo precisarão buscar atendimento nos canais do Ministério do Trabalho.