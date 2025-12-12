PIS/Pasep: prazo limite para saque acaba dia 29

Os trabalhadores têm até o dia 29 de dezembro para consultar e sacar o abono salarial do PIS/Pasep 2025. Aproximadamente 154 mil pessoas ainda não retiraram o valor de direito referente ao ano-base 2023.

No total, R$ 161.050.663 seguem disponíveis nos cofres públicos para pagamento.

O benefício é concedido anualmente para empregados na iniciativa privada (Programa de Integração Social - PIS) e pública (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep).

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Via de regra, o abono está disponível para aqueles que trabalharam ao menos 30 dias no ano-base de referência (2023) e receberam remuneração de até dois salários mínimos por mês.

Confira abaixo o que é preciso para ter direito ao benefício:

Ter cadsatro no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) com a data do primeiro emprego há no mínimo cinco anos;

Ter trabalhado para empregadores que contribuem com um dos dois programas;

Ter recebido até dois salários mínimos no valor em vigor no ano-base durante o período trabalhado;

Ter permanecido empregado por ao menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2023;

Ser declarado corretamente pelo empregador — pessoa jurídica ou governo — na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base;

Alguns grupos ficam de fora dos critérios de pagamento do PIS/Pasep. São eles:

Empregados domésticos;

Trabalhadores rurais ou urbanos empregados por pessoa física;

Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica;

Onde consultar o valor disponível?

Para consultar o banco de recebimento do benefício, a data e os valores pagos, em 2025 e nos anos anteriores, os trabalhadores precisam acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho ou o portal Gov.Br.

Consulta por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho

Atualizar o aplicativo; Fazer login com CPF e senha cadastrada no site Gov.Br; Selecionar a opção "Benefícios"; Procurar pela aba "Abono Salarial"; Consultar se está apto e qual valor disponível para saque.

Consulta para trabalhadores do setor privado

Além do Gov.Br e aplicativo, os trabalhadores do setor privado podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Qual a base de valor paga em 2025?

O valor pago é proporcional ao tempo de serviço que o beneficiário cumpriu no ano de apuração. A remuneração pode variar entre R$ 126,50 e R$ 1.518,00, conforme os meses trabalhados.

Veja o cálculo:

Valor atual do salário mínimo / 12

Resultado obtido x número de meses trabalhados no ano-base

Por exemplo, considere um trabalhador que exerceu suas atividades por três meses em 2023:

R$ 1.518 / 12 = R$ 126,50

R$ 126,50 x 3 = R$ 379,50

Como sacar o benefício?

Os pagamentos do PIS são realizados pela Caixa Econômica federal e podem ser creditados de quatro formas: Na conta corrente ou poupança do beneficiário no banco;

Por meio da Poupança Social Digital movimentada pelo aplicativo Caixa Tem;

Saque presencial com cartão social e senha nas unidades lotéricas, terminais de autoatendimento e Caixa Aqui;

Sem o cartão social, o pagamento pode ser recebido em qualquer agência Caixa mediante apresentação de documento com foto. Os pagamentos do Pasep são administrados pelo Banco do Brasil e também podem ser recebidos de quatro formas: Crédito na conta bancária;

Transferência via TED;

Pagamento via PIX;

Saque presencial nas agências de atendimento. Segundo o Ministério do Trabalho, em 2025, serão liberados R$ 30,7 bilhões para pagamento de cerca de 26,5 milhões de trabalhadores. Do total, 26,3 mil trabalhadores já receberam, e o valor pago soma R$ 30,6 milhões.

O que acontece com o valor que não for pago?

Assim como ocorreu em 2024, os trabalhadores da iniciativa pública e privada seguem o mesmo calendário de pagamento e recebem os valores conforme os meses de nascimento.

Após o dia 29 de dezembro, as parcelas não pagas retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), conforme determinam as regras do programa.