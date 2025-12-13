Do bolso ao coração: desempregados evitam namoro e até desistem de encontros

Perder o emprego vai além do impacto no bolso. A demissão também afeta a autoestima, a vida social e as escolhas amorosas. Uma pesquisa da empresa de encontros Tawkify com mais de 1.000 adultos nos Estados Unidos revela como a insegurança profissional e a perda de renda influenciam desde os primeiros encontros até relacionamentos de longo prazo, mostrando a conexão entre finanças pessoais e relacionamentos amorosos.

Apesar da percepção comum de que estar desempregado poderia ser um fator de rejeição, apenas 29% dos entrevistados veem o desemprego como um sinal de alerta no contexto amoroso, muito atrás de outros fatores decisivos, como mencionar um ex-parceiro (67%) ou ainda morar com os pais (42%).

A pesquisa mostra que quase três em cada quatro pessoas empregadas estão dispostas a namorar alguém desempregado, contanto que a pessoa esteja engajada em algum projeto paralelo ou atividade significativa.

Impacto na vida social

No entanto, o impacto financeiro se faz sentir diretamente na vida social. 65% dos desempregados apontam dificuldades econômicas como o maior desafio ao namorar, e 33% chegaram a deixar de sair em encontros por motivos financeiros.

Entre aqueles que continuam a se encontrar, muitos optam por alternativas mais econômicas: 25% reduziram a frequência de encontros e quase metade limita os gastos do primeiro encontro a US$ 21 a US$ 50, enquanto um terço não ultrapassa US$ 20. Atividades simples, como caminhadas, trilhas ou cinema em casa, se tornaram preferências claras para 55% dos entrevistados.

Homens mais estigmatizados?

A pesquisa também evidencia uma diferença de gênero na experiência do desemprego. Homens relataram terminar relacionamentos quase quatro vezes mais do que mulheres após perderem o emprego, e 68% acreditam que eles enfrentam mais estigma nesse período, contra apenas 5% que dizem que o mesmo ocorre com as mulheres.

Além disso, mulheres desempregadas sentem mais pressão para provar ambição, com 40% delas relatando essa expectativa, contra 29% dos homens.

Outro ponto relevante é o impacto no uso de aplicativos de namoro. O desemprego leva 1 em cada 3 pessoas a excluir completamente esses apps, e as mulheres são 23% mais propensas do que os homens a adotar essa medida.

A pesquisa da Tawkify mostra que, embora o desemprego tenha menos peso do que se imagina na percepção de potenciais parceiros, ele influencia significativamente o comportamento financeiro, a autoconfiança e a dinâmica de encontros.