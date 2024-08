Como usar a Carteira de Trabalho Digital (guia)

Se você está acostumado com a caderneta azul da Carteira de Trabalho, com carimbos e registros das experiências profissionais, saiba que esse documento ficou bem mais acessível e dinâmico com a chegada da Carteira de Trabalho Digital.

O documento agora pode ser acessado por um aplicativo, que foi desenvolvido pelo próprio Governo Federal. Está com dúvidas sobre como funciona? A EXAME te mostra um passo a passo de como acessar a sua Carteira de Trabalho Digital, quais informações você pode consultar a partir dela e quais são os documentos necessários para obter a sua.

O que é a Carteira de Trabalho Digital?

A Carteira de Trabalho Digital é uma facilidade proposta pelo Governo Federal do Brasil que funciona da mesma forma que a clássica carteira de trabalho física: registra as informações profissionais do trabalhador, além de ser a garantia para acessar todos os benefícios previstos em lei pela CLT.

Quais informações constam na Carteira de Trabalho?

Existem várias informações que constam na Carteira de Trabalho Digital. Veja a lista:

Informações pessoais do trabalhador;

Histórico de trabalho;

Abono salarial;

Seguro-desemprego;

Benefício TAC-Taxista;

Benefício Emergencial;

Informe de rendimentos;

Vagas de emprego e processos seletivos;

Extrato CAGED.

Quem pode solicitar?

Qualquer pessoa com CPF ativo pode solicitar a Carteira de Trabalho Digital. Não é necessário estar em um emprego formal para ter o documento. Até mesmo para quem nunca firmou um contrato de trabalho no regime CLT pode se inscrever na Carteira Digital de Trabalho e ter acesso ao documento e suas informações.

Como acessar pelo celular? (Passo a passo)

Para acessar a Carteira Digital de Trabalho pelo celular, o primeiro passo é baixar o aplicativo oficial do Governo Federal, chamado ˜Carteira de Trabalho Digital˜. Após feito o download na loja de apps do seu celular, siga o passo a passo:

Entre no app ˜Carteira de Trabalho Digital˜; Insira o seu CPF e senha cadastrados no gov.br; Autorize o uso do login para a Carteira de Trabalho Digital.

E pronto! O aplicativo te direciona para a tela inicial, em que você pode consultar tanto os seus contratos de trabalho, informações pessoais, consulta de benefícios e demais serviços.

Documentos para solicitar a CTPS Digital

Para solicitar a CTPS Digital é bem simples. O único documento necessário é o número de CPF, além do seu login no site gov.br. A partir dele, é possível baixar o aplicativo Carteira Digital de Trabalho e fazer o seu registro.

Todo o processo é imediato, sem a necessidade de aprovações ou pagamento de taxas. Com o login e a senha gov.br, você tem a carteira na palma da mão em minutos.

Como consultar o número do PIS na CTPS?

Para consultar o número do PIS na sua Carteira de Trabalho, confira o tutorial a seguir:

Entre no app Carteira de Trabalho Digital e faça o seu login e senha utilizando as informações do gov.br; Na página inicial, clique na opção ˜Benefícios˜, disposta na barra inferior do app; Clique em "Consultar abono salarial" e selecione qualquer opção de "ano-base".

Você verá que algumas informações estarão registradas, incluindo o número do PIS, que fica onde está escrito "NIT".