Ibovespa fecha no zero a zero e dólar fica estável em R$ 5

O Ibovespa fechou em leve alta nesta quinta-feira, 21, após uma sessão marcada por forte volatilidade e mudanças bruscas de humor dos investidores diante das notícias sobre o conflito no Oriente Médio.

Depois de operar no vermelho durante boa parte do pregão, o principal índice da bolsa brasileira virou para alta no meio da tarde e encerrou o dia com avanço de 0,17%, aos 177.649 pontos, mais próximo da máxima de 178.546 pontos do que da mínima de 175.805 pontos. O volume financeiro somou R$ 23,5 bilhões.

O dólar à vista também oscilou intensamente e fechou praticamente estável, em leve baixa de 0,06%, cotado a R$ 5,001, após variar entre R$ 4,984 e R$ 5,025 ao longo do dia.

Pela manhã, o Ibovespa recuou e a moeda americana ganhou força frente ao real diante da notícia de que o líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, teria determinado que o urânio enriquecido permanecesse no país, contrariando exigências dos Estados Unidos nas negociações nucleares.

A virada dos mercados ocorreu após a agência iraniana ILNA, citando a emissora Al-Arabiya TV, informar que Estados Unidos e Irã teriam chegado a um acordo preliminar mediado pelo Paquistão. Segundo a publicação, um anúncio oficial poderia ocorrer nas próximas horas.

Apesar disso, a Casa Branca ainda não comentou a informação, e o presidente Donald Trump também não se manifestou sobre o suposto acordo.

Blue chips avançam e petróleo cai

Com a notícia, ações de grande peso no Ibovespa passaram a subir e fecharam no campo positivo. Papéis como Itaú (ITUB4) e Vale (VALE3), que abriram o pregão em queda, inverteram o sinal e encerraram com altas de 1,13% e 0,77%, respectivamente.

Já Petrobras (PETR4), que sustentava ganhos desde o início da sessão, reforçou o movimento positivo do índice ao subir 0,78%.

O mercado de petróleo também refletiu as idas e vindas das negociações no Oriente Médio. Pela manhã, os contratos dispararam após reportagem da Reuters indicar que o Irã manteria o urânio enriquecido em Teerã. Ao longo da tarde, porém, os preços viraram para queda após a notícia do possível acordo preliminar entre americanos e iranianos.

No fechamento, o contrato do Brent para julho caiu 2,32%, a US$ 102,58 por barril, na ICE. Já o WTI para o mesmo mês recuou 1,94%, a US$ 96,35 por barril, na Nymex.

Bolsas de NY têm leve alta

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta semana que adiou ataques militares iminentes contra o Irã para dar mais tempo às negociações diplomáticas, mas voltou a ameaçar uma retomada da ofensiva caso Teerã não apresente “respostas 100% satisfatórias” sobre o programa nuclear iraniano.

Além disso, a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) alertou que o mercado global de petróleo pode entrar em uma “zona vermelha” durante o verão no hemisfério norte caso o Estreito de Ormuz permaneça fechado em um momento de aumento sazonal da demanda por combustíveis.

As bolsas americanas também reagiram positivamente ao noticiário geopolítico. O índice Dow Jones encerrou em alta de 0,55%, aos 50.285,66 pontos. O S&P 500 ganhou 0,17%, aos 7.445,72 pontos; e o Nasdaq subiu 0,09%, aos 26.293,10 pontos.