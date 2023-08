Como desbloquear o app Caixa Tem pela internet

O app CAIXA Tem foi desenvolvido para facilitar as transações bancárias entre a Caixa Econômica Federal e os beneficiados pelo auxílio emergencial durante a pandemia do COVID-19. No entanto, apesar de ser bastante intuitivo e feito para ser acessível, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como desbloquear o aplicativo para conseguir ter acesso à sua conta bancária.

O processo é simples, mas existem algumas informações extras que são fundamentais ter conhecimento para que você possa evitar alguns transtornos relacionados ao bloqueio do aplicativo em seu smartphone. Afinal de contas, o bloqueio não ocorre apenas antes do seu primeiro acesso à conta.

Descubra como desbloquear o CAIXA Tem

Os aplicativos bancários são bloqueados após a sua instalação com o objetivo de proteger os clientes e o próprio banco de atividades suspeitas ou fraudulentas. Com essa prática é possível garantir que o titular da conta esteja ciente de que os seus dados estão sendo acessados apenas em dispositivos conhecidos.

Desbloquear pelo aplicativo

Para desbloquear o aplicativo da CAIXA Tem em seu aparelho telefônico, basta seguir as instruções abaixo.

Abra o aplicativo “CAIXA Tem”. Clique em “Entrar no CAIXA Tem”. Informe o seu CPF e clique em “Próximo”. Digite sua senha e confirme o login no botão “Entrar”. Procure a opção “Liberar acesso” no menu. Selecione o botão indicado no chat de conversa que será aberto. Ao reconhecer o seu número de telefone, clique no botão “Enviar código”. Digite o código recebido por SMS e clique em “Verificar código”. Nomeie o dispositivo que está sendo cadastrado conforme sua preferência. Clique em “Confirmar”.

Desbloquear em uma agência ou casa lotérica

Se preferir, você também pode contar com a opção de desbloquear o app CAIXA Tem em uma agência da Caixa Econômica Federal ou qualquer uma casa lotérica próxima de você. Para isso, basta comparecer a qualquer um desses estabelecimentos portando um documento de identificação com foto (RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho, entre outros) e o seu celular com o app instalado.

Saiba quais são os telefones de atendimento da Caixa

Além dos canais digitais de atendimento Caixa — que podem ser conferidos aqui —, você também pode entrar em contato através do telefone pelos números abaixo.

Alô CAIXA (agência digital) : 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais regiões);

Atendimento CAIXA Cidadão : 0800 726 0207;

Atendimento Bolsa Família : 111;

Atendimento aos clientes no exterior : 55 (61) 3533 2000;

Atendimento aos clientes portadores de deficiência auditiva e de fala : 0800 726 2492;

SAC CAIXA : 0800 726 0101;

Ouvidoria CAIXA : 0800 725 7474;

Canal de denúncias : 0800 512 6677.

No entanto, se você deseja receber um atendimento mais rápido e facilitado, também é possível entrar em contato pelo WhatsApp CAIXA Tem no número 0800 104 0 104.

Conheça os motivos mais comuns de bloqueio do CAIXA Tem

Por ser um aplicativo largamente utilizado para o pagamento de benefícios sociais e para oferecer serviços bancários básicos aos brasileiros, o volume de usuários e transações é muito alto. Por esse motivo, existe uma variedade de relatos de bloqueios e problemas ao acessar suas contas. Confira quais são os principais deles abaixo.

Suspeita de fraude : como medida de segurança, o sistema pode bloquear contas que apresentam atividades suspeitas para prevenir fraudes;

tentativa de login incorreta : inserir a senha errada várias vezes seguidas pode resultar no bloqueio temporário da conta;

atualização cadastral : em alguns momentos, a Caixa pode solicitar que o usuário atualize seu cadastro e bloqueie o acesso até que as informações sejam atualizadas;

falhas técnicas : devido ao alto tráfego ou problemas técnicos, os usuários podem experimentar dificuldades para acessar o aplicativo ou ter suas contas temporariamente bloqueadas;

múltiplas contas : existem regras para a criação de contas no CAIXA Tem e a tentativa de criar múltiplas contas ou usar informações inconsistentes pode resultar em bloqueios;

documentação pendente ou inconsistente : se a documentação fornecida pelo usuário não for clara, estiver pendente ou apresentar inconsistência, a conta pode ser bloqueada até que a situação seja regularizada;

operações atípicas : se o sistema detectar operações que fogem do padrão normal do usuário, como transferências de grandes valores em um curto espaço de tempo, pode haver um bloqueio temporário por segurança;

conta bloqueada por limite de movimentação: sua conta pode ser bloqueada ao movimentar mais de R$ 5.000,00 por mês.

A recomendação, em qualquer caso de bloqueio, é que o usuário entre em contato com os canais oficiais da Caixa Econômica Federal para receber as orientações mais adequadas sobre como proceder para desbloquear e regularizar sua situação. Além disso, é importante evitar fornecer informações pessoais ou códigos de acesso para terceiros ou realizar procedimentos indicados por fontes não oficiais.

Saiba como evitar que o CAIXA Tem seja bloqueado

Para evitar o bloqueio do app CAIXA Tem — ou até mesmo de qualquer outro banco — em seu dispositivo, é muito importante seguir algumas práticas seguras e estar atento às orientações do banco. Abaixo, selecionamos alguns cuidados que devem ser tomados, confira.

Evite mais do que três tentativas de acesso com a senha incorreta;

mantenha os seus dados sempre atualizados;

atenda prontamente qualquer solicitação do banco para confirmar informações durante o uso do aplicativo;

nunca compartilhe suas credenciais de login com terceiros;

não tente criar várias contas ou fornecer informações inconsistentes.

A prevenção é a chave para evitar bloqueios e outros problemas com aplicativos bancários. Portanto, se você suspeitar de qualquer atividade em sua conta, é sempre importante entrar em contato diretamente com o banco.

Além disso, é importante ressaltar que o bloqueio de aplicativos bancários é uma medida de segurança que oferece aos usuários uma camada adicional de segurança e controle sobre suas informações e recursos financeiros. No entanto, é sempre válido lembrar de manter práticas seguras de uso, como não compartilhar senhas e usar autenticação de dois fatores para maximizar a segurança de suas contas online.