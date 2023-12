Extrato CNIS: saiba o que é como consultar

São tantas documentações e itens para se levar em consideração na hora de se aposentar, que é normal ficar confuso. Mas, mais do que isso, alguns documentos precisam ficar atualizados ao longo da vida do trabalhador para que ele não tenha dificuldades para realizar a solicitação da aposentadoria, e esse é o caso do CNIS.

É de suma importância que o CNIS esteja atualizado para que a aposentadoria seja alcançada. Te mostraremos aqui, com um passo a passo simples, todas as formas de acesso ao extrato CNIS e demais dúvidas sobre o documento.

O que é CNIS?

O CNIS, ou Cadastro Nacional de Informações Sociais, é um documento emitido pelo INSS que reúne todas as contribuições previdenciárias da vida do cidadão que é contribuinte e os centraliza em um único cadastro.

O serviço, que é do Ministério da Previdência Social, contém dados desde 1976 sobre vínculos empregatícios, e desde 1979 reúne dados de contribuintes individuais.

Para que serve o CNIS?

O CNIS é um dos mais importantes registros que devem estar atualizados na hora de dar entrada no pedido de aposentadoria.

Caso os dados do contribuinte não estejam por completo no registro CNIS, provavelmente a solicitação de aposentadoria seja indeferida pelo INSS.

Como consultar extrato CNIS pela internet?

Portanto, para não ter problemas na hora de se aposentar, é necessário que você atualize os dados pessoais no cadastro CNIS, sempre que possível.

Elaboramos um passo a passo para você consultar o extrato CNIS pela internet, confira:

Entre no site ou app do INSS;

Clique no link "Do que você precisa?" e depois digite "Extrato de contribuição";

Selecione "Baixar PDF";

Pronto, o documento será gerado automaticamente.

Caso o sistema esteja fora de área, você também pode ligar no número 135.

Consultar o CNIS na Caixa e no Banco do Brasil

Para consultar o Cadastro Nacional de Informações Sociais pelo site do Banco do Brasil é super simples, veja detalhadamente o passo a passo que separamos. Entre no app do Banco do Brasil ou site e siga as etapas a seguir.

Clique no menu completo;

Selecione "Conta corrente";

Peça o Extrato;

Especifique em "Extrato Diversos"

Clique em Previdência Social.

Já pelo site da Caixa, você deve:

Clique em "Entrar";

Selecione o botão "Login";

Preencha as informações pessoais;

Clique em “cadastre-se”;

Faça o login novamente;

Cadastre uma nova senha;

Selecione Internet Banking;

Clique em serviço cidadão;

Peça o extrato previdenciário.

Como consultar PIS no CNIS

Também é possível consultar o PIS pelo site do CNIS. Separamos um passo a passo para te ajudar a encontrar o campo de solicitação no site do Cadastro Nacional de Informações Sociais:

Clique no menu principal;

Selecione a opção "Cidadão”;

Clique em "Filiado";

Preencha os dados pessoais;

Avance clicando em "Continuar";

Aparecerá um aviso em vermelho informando a situação dos dados no CNIS.

Como fazer a retificação do CNIS?

Ainda não há a possibilidade de retificar o CNIS pelo app do INSS, mas após a solicitação dele, você poderá verificar o status pelo app da Previdência.

Basta telefonar para o número 135 da Previdência Social e verificar a agência da previdência social mais próxima à sua casa.

Após isso, você poderá verificar a "tarefa", assim chamada pelo INSS, dentro do app. Lá, você também poderá reunir os documentos necessários para a retificação.

Significado da sigla PEXT

Em caso de inconsistência de dados ou algum processo judicial pendente relacionando empresas e o tempo de trabalho/contribuição, o pedido de aposentadoria pode ser indeferido.

Neste caso, o contribuinte deve reunir mais documentos que comprovem o vínculo empregatício e, portanto, a possibilidade de se receber o benefício.

Se a sigla PEXT aparecer, referindo-se a eventuais problemas judiciais que envolvam as duas partes, é necessário que o problema seja resolvido na justiça, tendo o parecer do juiz anexado aos documentos necessários na hora de se solicitar a aposentadoria.

Consulta do extrato CNIS pelo CPF

O Extrato do CNIS também serve para que os beneficiários consigam acompanhar suas contribuições da previdência e seus recebimentos, como aposentadoria e pensão.

Para consultar o extrato do CNIS utilizando o seu CPF, basta seguir os passos a seguir:

Acesse o portal Meu INSS;

Clique no botão "Entrar com gov.br";

Faça login utilizando seu CPF;

Preencha seus dados pessoais;

Responda as questões sobre contribuições;

Cadastre sua nova senha;

Vá ao menu e clique em "Extrato de contribuição";

Em seguida, clique em "Baixar PDF".

Leia também: