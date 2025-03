PIS/Pasep: mais de 10 milhões têm dinheiro esquecido; veja como sacar

Cerca de 10,5 milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido nas contas do PIS/Pasep e ainda não resgataram esses valores. O montante disponível é significativo, totalizando R$ 26 bilhões. A boa notícia é que existe uma maneira simples de verificar se você tem algum saldo a ser retirado e como proceder para garantir esse valor. Os pagamentos começam em 28 de março.

O que é o PIS/Pasep?

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são programas destinados a trabalhadores formais, com o objetivo de promover a integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento das empresas e do serviço público.

Assim como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os valores acumulados podiam ser retirados apenas em circunstâncias específicas, como aposentadoria ou doenças graves. Em 2020, o fundo foi extinto e suas verbas foram incorporadas ao FGTS.

Plataforma para acesso

Para facilitar o acesso a esses recursos, o Ministério da Fazenda lançou a plataforma Repis Cidadão (http://repiscidadao.fazenda.gov.br/), que permite a consulta e o saque desses valores de forma simplificada. Em valores atualizados, cada contribuinte tem, em média, direito a R$ 2,8 mil, de acordo com o Ministério da Fazenda.

Quem tem direito ao resgate?

Tem direito ao PIS/Pasep todo trabalhador que:

Trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 (no caso do PIS, pago pela Caixa Econômica Federal) ou foi servidor público entre 1971 e 1988 (no caso do Pasep, pago pelo Banco do Brasil).

(no caso do PIS, pago pela Caixa Econômica Federal) ou (no caso do Pasep, pago pelo Banco do Brasil). O trabalhador deveria ter recebido os benefícios do programa, mas, por diversos motivos, não fez o saque. Esse saldo devedor ficou esquecido nas contas e, agora, pode ser resgatado.

Como sacar o dinheiro do PIS/PASEP

Caso você tenha identificado que possui um saldo nas contas do PIS ou Pasep, o próximo passo é solicitar o saque. O procedimento varia conforme o tipo de conta e o banco responsável, além da plataforma Repis Cidadão.

1. PIS (Caixa Econômica Federal)

O saque do PIS pode ser feito de várias formas:

Pelo Caixa Tem , disponível para trabalhadores da iniciativa privada .

, disponível para . Se você já é cliente da Caixa, pode fazer o saque diretamente no caixa eletrônico, internet banking, lotéricas ou agências da instituição.

2. Pasep (Banco do Brasil)

O Pasep pode ser retirado por meio das seguintes opções:

Pelo site do Banco do Brasil , em sua conta corrente ou poupança, caso já seja correntista.

, em sua conta corrente ou poupança, caso já seja correntista. Caso você não tenha conta no banco, o saque pode ser feito nas agências.

Nesse caso, o pagamento será realizado como crédito em conta bancária, transferência via TED, via PIX ou presencial nas agências.

Prazo para recebimento

De acordo com o Ministério da Fazenda, os primeiros ressarcimentos serão pagos no próximo dia 28 de março.

Solicitações realizadas até: 28/02/2025 Recebe em: 28/03/2025

Solicitações realizadas até:31/03/2025 Recebe em:25/04/2025

Solicitações realizadas até:30/04/2025 Recebe em:26/05/2025

Solicitações realizadas até:31/05/2025 Recebe em:25/06/2025

Solicitações realizadas até:30/06/2025 Recebe em:25/07/2025

Solicitações realizadas até:31/07/2025 Recebe em:25/08/2025

Solicitações realizadas até:31/08/2025 Recebe em:25/09/2025

Solicitações realizadas até:30/09/2025 Recebe em:27/10/2025

Solicitações realizadas até:31/10/2025 Recebe em:25/11/2025

Solicitações realizadas até:30/11/2025 Recebe em:26/12/2025

Solicitações realizadas até:31/12/2025 Recebe em:26/01/2026

Valores do PIS/Pasep

Os valores disponíveis nas contas do PIS/Pasep variam conforme o tempo de serviço do trabalhador e as contribuições feitas para os programas. Quanto mais tempo de contribuição, maior o valor disponível para saque.