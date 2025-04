Como criar uma conta do GOV.BR? Veja passo a passo

Para acessar diversos serviços digitais do governo federal, como o INSS, a carteira de trabalho digital e o seguro-desemprego, o cidadão deve criar uma conta no portal Gov.br. Com uma única senha, é possível acessar uma série de funcionalidades públicas de forma prática e segura. Ao realizar o cadastro, o governo consegue identificar o cidadão ao solicitar serviços públicos digitais, garantindo maior agilidade nas interações.

Cada serviço público exige um nível de segurança específico, e, por isso, a conta Gov.br oferece diferentes níveis de proteção. Para serviços mais simples, basta fornecer dados básicos. No entanto, para acessar serviços mais complexos, é necessário um nível mais alto de segurança, como as contas prata ou ouro.

O cidadão pode aumentar o nível da conta diretamente pelo aplicativo Gov.br ou acessando o portal e utilizando a opção "Selos de Confiabilidade", onde são fornecidas as orientações para esse processo.

Como criar a conta Gov.br?

Qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro com CPF pode fazer o cadastro dentro da plataforma Gov.br. Para criar a conta, é preciso baixar o aplicativo (App Store ou Google Play) e seguir os passo, começando pelo "criar conta".

Como desativar a verificação em duas etapas do Gov.br

O código da verificação em duas etapas não é enviado por SMS, é gerado via notificação push no aplicativo gov.br do titular da conta. Caso não esteja recebendo o código de acesso, siga as orientações do fabricante de seu dispositivo para liberar todas as notificações push. Digite o CPF na tela inicial do https://acesso.gov.br e clique no botão Continuar. Digite a senha e clica no botão Entrar. Clique no card Segurança da Conta. Clique no card Verificação em duas etapas. Clique no botão Desabilitar verificação em duas etapas.. Verificação em duas etapas estará retirada.

Como usar a Conta Gov.br para declaração do imposto de renda?

Os usuários da conta GOV.BR podem preencher a Declaração de Imposto de Renda 2024 de forma mais fácil. Quem tem o cadastro na plataforma pode optar pela declaração pré-preenchida, que possibilita o início do processo com os diversos campos já completados automaticamente pelo sistema.

Os níveis de conta do Gov.br

As contas do Gov.br são divididas por níveis, sendo eles o bronze, prata e ouro. Eles são determinados a partir do quão seguros são os dados compartilhados pelos usuários. Confira no detalhe cada um deles:

Bronze

A assinatura simples pode ser utilizada para transações dentro das plataformas do governo que não envolvam informações protegidas por grau de sigilo. Permite acesso à solicitação de agendamentos ou atendimentos; solicitação de acesso a portal do governo; envio de documentos digitais em geral; requerimento de benefícios assistenciais, trabalhistas ou previdenciários diretamente pelo interessado.

Prata

A assinatura prata utiliza o certificado digital, com o processo de emissão via Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e pode ser usada em todas as transações e documentos com o Poder público.

Ouro

O nível ouro é aceito nos processos e transações com entes públicos quando envolvem informações protegidas por grau de sigilo e registro de atos nas juntas comerciais, como registro ou transferência de propriedade de empresas, marcas ou patentes; celebração de contratos; envio de documentos digitais ou de pedidos de recurso em procedimentos administrativos, ou de fiscalização.

Como conseguir nível prata no Gov.br usando o aplicativo