Como declarar consórcio no Imposto de Renda 2026?

O consórcio não funciona como um investimento tradicional e isso muda completamente a forma de tratá-lo na declaração do Imposto de Renda 2026. Na prática, ele é um contrato de aquisição futura de um bem ou serviço — e não uma aplicação financeira que gera rendimento.

Daniela Poli Vlavianos, sócia do Poli Advogados e Associados, destaca que essa distinção é central. "O consórcio não gera rendimento tributável por si só, mas exige controle patrimonial rigoroso", afirma.

Enquanto a cota ainda não foi contemplada, o tratamento é relativamente simples. O contribuinte deve informar apenas o que efetivamente já foi pago. “O que se declara é o valor acumulado das parcelas pagas, pois esse montante representa um direito patrimonial já constituído”, diz a advogada.

Nesse estágio, o consórcio deve ser informado na ficha de Bens e Direitos, sempre com o valor desembolsado até 31 de dezembro do ano-base. A carta de crédito não entra na declaração. “Não se declara o valor total da carta de crédito, pois esse valor não integra o patrimônio ainda”, diz Daniela.

Também entram no cálculo os lances pagos com recursos próprios, já que eles aumentam o total investido no contrato. Já parcelas futuras não devem ser incluídas, porque ainda não representam obrigação quitada.

A forma de detalhar o bem também é parte importante do processo. Segundo a advogada, é essencial deixar claro o tipo de consórcio, a administradora, o número da cota e a situação do contrato. “Esse nível de detalhamento é essencial para garantir coerência com eventuais cruzamentos de dados realizados pela Receita Federal”, afirma.

Quando ocorre a contemplação, a lógica muda. O consórcio deixa de ser apenas um direito em formação e passa a ser incorporado ao bem adquirido. Nesse momento, o contribuinte precisa “dar baixa” no consórcio e abrir um novo registro referente ao bem — seja imóvel ou veículo.

Passo a passo para declarar consórcio

Márcio Teruel Tomazeli, vice-presidente financeiro do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Sescon-SP), destrincha o passo a passo para o contribuinte declarar o consórcio.

Cota não contemplada

Enquanto o contribuinte estiver pagando as parcelas e não tiver sido sorteado, o consórcio é considerado como um bem/direito.

A informação irá na Ficha de Bens e Direitos;

Grupo 99 (outros bens e direitos);

Código 05 (consórcio não contemplado);

Informe na discriminação o nome da administradora, o CNPJ, o tipo de bem (imóvel, veículo), o número do grupo e da cota;

Na situação em 31/12/202 informe a soma do valor que já estava declarado em 2024 (se houver) com todas as parcelas e lances pagos ao longo de 2025. Nunca informe o valor total da carta de crédito nesse campo, apenas o que saiu do seu bolso.

Cota contemplada com aquisição do bem

Quando o contribuinte é contemplado e utiliza o crédito para comprar o bem, você deve "dar baixa" no item de consórcio e abrir um novo item para o bem adquirido.

Baixa no consórcio

Vá ao item do consórcio na ficha de Bens e Direitos, no campo discriminação, informe que a cota foi contemplada, a data da contemplação e os dados do bem adquirido.

Situação em 31/12/2025: deixe o valor de 2025 zerado, isso indica que o consórcio "deixou de existir" como um direito isolado.

Registro do bem (carro ou imóvel)

O contribuinte deve criar um item na ficha de Bens e Direitos;

Use o código específico para o bem (ex: grupo 02 e código 01 para veículos ou grupo 01 código 11 para apartamento);

No campo discriminação, informe os detalhes do bem e que foi adquirido via consórcio. Mencione o CNPJ da administradora e o valor do lance (se houver);

Deixe em branco (R$ 0,00) na situação de 31/12/2024;

A situação em 31/12/2025 será a soma de tudo o que foi pago no consórcio até então: O valor acumulado das parcelas dos anos anteriores; As parcelas pagas em 2025 antes e depois da contemplação; O valor do lance pago (se tiver ocorrido).



Passo a passo para declarar

Com o início do prazo, os contribuintes podem optar por preencher manualmente a declaração ou escolher a pré-preenchida.

Para ambas as modalidades, é necessário ter todos os documentos em mãos, como informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras, comprovantes de despesas dedutíveis (saúde, educação, aluguéis, serviços de autônomos) e registros de bens, dívidas, investimentos e doações.

O passo a passo para fazer a declaração manual ou pelo programa da Receita é simples:

Baixe o programa pelo site da Receita Federal.

Faça login com CPF e senha gov.br (nível prata ou ouro).

Inicie a declaração, escolhendo “Nova” e preenchendo os dados solicitados (ou optando pela pré-preenchida).

Cheque todas as informações cuidadosamente, conferindo valores e documentos.

Valide a declaração com a ferramenta do programa para identificar possíveis erros.

Envie a declaração à Receita Federal e aguarde a confirmação.

Só posso entregar a declaração pelo programa?

Além do programa para computador, a declaração também poderá ser feita pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, acessível por celular, tablet ou navegador. A plataforma, no entanto, exige conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Por que optar pela pré-preenchida?

O modelo pré-preenchido carrega automaticamente rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas, oferecendo mais segurança e prioridade na restituição. No entanto, embora a declaração pré-preenchida reduza o risco de erros, ela não garante que todas as informações estejam completas ou corretas. Por isso, também é necessário revisão.

A Receita Federal estima que 44 milhões de declarações sejam entregues dentro do prazo. Dentre esse número, 60% devem vir na modalidade pré-preenchida.

Informes de rendimentos

Os informes funcionam como um “espelho” dos rendimentos obtidos pela pessoa física ao longo de um ano-calendário — no caso, 2025. E atenção: fontes pagadoras, como empregadoras ou instituições financeiras (bancos, corretoras, fintechs) precisavam enviar os documentos até 27 de fevereiro.

Caso o contribuinte não tenha recebido o informe dentro do prazo legal ou identifique erros nas informações prestadas, o primeiro passo é contatar a fonte pagadora para solicitar a entrega ou a retificação do documento.

A obrigação de enviar o informe de rendimentos decorre de Instrução Normativa da Receita Federal, e o seu descumprimento sujeita a fonte pagadora à aplicação de penalidades.

Até quando vai a declaração?

A declaração começou na segunda-feira, 23, às 8h, e vai até às 23h59 do dia 29 de maio.

Quem não entregar no prazo, o que acontece?

Quem não entregar a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo estará sujeito a multa, que varia de acordo com o valor do imposto devido. A penalidade mínima é de R$ 165,74, enquanto o teto pode chegar a 20% do imposto que deixaria de ser pago.

Mesmo que o contribuinte não tenha imposto a recolher, a multa mínima ainda se aplica. Além disso, o atraso aumenta o risco de acréscimos de juros e pode gerar problemas futuros junto à Receita Federal, como restrições no CPF ou dificuldades em declarações subsequentes.

Quem é obrigado a declarar?

Ficam obrigados a declarar quem:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (antes era R$ 33.888,00).

Recebeu outros rendimentos acima de R$ 200.000,00.

Teve ganho de capital sujeito à incidência do imposto.

Realizou operações em bolsas de valores superiores a R$ 40 mil ou com ganhos sujeitos ao imposto.

Tem atividade rural com receita bruta acima de R$ 177.920,00 (antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos.

Tem posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 800.000.

Passou à condição de residente no Brasil.

Optou pela isenção do GCAP na venda de imóvel residencial em até 180 dias.

Optou por declarar bens de entidade controlada no exterior pela pessoa física.

Tinha, em 31/12, titularidade de trust regido por lei estrangeira.

Recebeu rendimentos ou compensou perdas em aplicações no exterior.

Recebeu lucros ou dividendos no exterior.

O que tem que ser declarado no IR?

No Imposto de Renda, é necessário declarar basicamente tudo que impacta seus rendimentos, bens e obrigações financeiras. Entre os principais itens estão:

Rendimentos tributáveis – salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (como CDB, fundos e ações).

salários, pró-labore, aposentadoria, pensões, aluguéis recebidos, rendimentos de aplicações financeiras (como CDB, fundos e ações). Rendimentos isentos e não tributáveis – indenizações, algumas poupanças, lucros e dividendos de empresas.

indenizações, algumas poupanças, lucros e dividendos de empresas. Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva – juros sobre capital próprio, investimentos com recolhimento de IR na fonte, alguns ganhos de capital.

juros sobre capital próprio, investimentos com recolhimento de IR na fonte, alguns ganhos de capital. Bens e direitos – imóveis, veículos, terrenos, contas em bancos, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior).

imóveis, veículos, terrenos, contas em bancos, saldos de poupança e investimentos (inclusive no exterior). Dívidas e ônus – financiamentos, empréstimos, empréstimos pessoais que ainda não foram quitados.

financiamentos, empréstimos, empréstimos pessoais que ainda não foram quitados. Despesas dedutíveis – gastos com saúde, educação, pensão alimentícia, contribuições à previdência oficial e privada, despesas com dependentes.

gastos com saúde, educação, pensão alimentícia, contribuições à previdência oficial e privada, despesas com dependentes. Doações e contribuições – doações incentivadas a fundos de cultura, fundos de infância e adolescência, e outras previstas na lei.

Tudo que não for declarado pode gerar inconsistências e, dependendo do caso, levar a multa ou retenção da restituição.

Restituição

A Receita Federal definiu o calendário de restituição do Imposto de Renda 2026 com um formato mais enxuto e antecipado: serão quatro lotes, com início em 29 de maio — data limite para entrega da declaração.

A mudança reduz o intervalo entre a declaração e o pagamento e altera o ritmo tradicional de devolução do imposto.

O cronograma segue até agosto e substitui o modelo adotado em anos anteriores, quando a restituição era distribuída em cinco lotes ao longo de um período maior ao longo do ano.

Agora as datas oficiais de pagamento são:

29 de maio de 2026

30 de junho de 2026

31 de julho de 2026

28 de agosto de 2026

Confira, abaixo, as principais datas

13 de março de 2026 – publicação da Instrução Normativa nº 2.312 , com as regras do Imposto de Renda.

19 de março de 2026 – liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita. Também fica disponível a declaração pré-preenchida.

27 de março de 2026 – início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela, e entrar no primeiro lote de restituição .

29 de maio de 2026 (último minuto) – prazo final para envio da declaração .

29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição , vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto .



Restituições

Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).

Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.

Parcelamento do imposto