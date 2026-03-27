Já declarou? Veja como consultar o extrato do Imposto de Renda 2026

IR 2026: extrato disponível a partir desta sexta-feira (27) (Arte/Exame)
Colaboradora na Exame
Publicado em 27 de março de 2026 às 14h12.
Quem já enviou a declaração do Imposto de Renda 2026 passa a poder verificar, a partir desta sexta-feira (27), se há pendências, risco de malha fina ou previsão de restituição. A liberação do extrato de processamento é feita pela Receita Federal e permite acompanhar em tempo real a situação do documento enviado.
A entrega das declarações começou em 23 de março e segue até 29 de maio. A expectativa do Fisco é receber 44 milhões de declarações neste ano, sendo que 60% devem ser no modelo pré-preenchido.
Após o envio, a declaração passa por etapas de processamento. O extrato disponibilizado pela Receita permite:
O acesso pode ser feito pelo sistema Meu Imposto de Renda dentro do portal e-CAC, com conta gov.br nível prata ou ouro.
Veja o passo a passo:
No ambiente também é possível:
Ao consultar o extrato, o contribuinte pode encontrar diferentes situações:
Consultar o extrato logo após a liberação ajuda a:
Quem entregou cedo e sem inconsistências tende a receber a restituição primeiro — especialmente se usar declaração pré-preenchida e Pix.
13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.
20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.
23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.
27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.
10 de maio de 2026 – Prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela e entrar no primeiro lote de restituição.
29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração.
29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição e vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.
Confira o calendário completo do IR aqui
Em 2026, haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).
Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição. Para entrar no primeiro lote de restituição, o contribuinte precisa enviar a declaração até 10 de maio.
1º lote: 29 de maio de 2026
2º lote: 30 de junho de 2026
3º lote: 31 de julho de 2026
4º lote: 28 de agosto de 2026
A restituição ocorre quando o contribuinte pagou mais imposto do que o devido ao longo do ano anterior e recebe a diferença de volta após o processamento da declaração.
Contribuintes que não eram obrigados a declarar em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte, poderão receber valores de até R$ 1 mil automaticamente.
O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas.
A primeira parcela vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês.