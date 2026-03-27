Já declarou? Veja como consultar o extrato do Imposto de Renda 2026

Quem já enviou a declaração do Imposto de Renda 2026 passa a poder verificar, a partir desta sexta-feira (27), se há pendências, risco de malha fina ou previsão de restituição. A liberação do extrato de processamento é feita pela Receita Federal e permite acompanhar em tempo real a situação do documento enviado.

A entrega das declarações começou em 23 de março e segue até 29 de maio. A expectativa do Fisco é receber 44 milhões de declarações neste ano, sendo que 60% devem ser no modelo pré-preenchido.

Após o envio, a declaração passa por etapas de processamento. O extrato disponibilizado pela Receita permite:

verificar se a declaração foi processada;

identificar pendências ou inconsistências;

confirmar se há direito à restituição;

acompanhar a posição na fila de pagamento;

retificar informações, se necessário.

O acesso pode ser feito pelo sistema Meu Imposto de Renda dentro do portal e-CAC, com conta gov.br nível prata ou ouro.

Como consultar o extrato do Imposto de Renda

Veja o passo a passo:

Acesse o portal da Receita Federal

Entre no e-CAC

Faça login com sua conta gov.br

Clique em Meu Imposto de Renda

Selecione Extrato de processamento

No ambiente também é possível:

consultar recibos das declarações;

verificar rendimentos informados por fontes pagadoras;

emitir Darf para pagamento;

programar débito automático do imposto devido.

O que significa cada status da declaração

Ao consultar o extrato, o contribuinte pode encontrar diferentes situações:

Em processamento: declaração recebida, mas ainda em análise.

Processada: processamento concluído sem pendências.

Com pendências: foram identificadas inconsistências que podem levar à malha fina.

Em fila de restituição: há valores a receber, aguardando liberação.

Em análise: documentos adicionais podem ser solicitados pela Receita.

Retificada: declaração anterior substituída por nova versão.

Cancelada: declaração encerrada por solicitação do contribuinte ou da administração.

Tratamento manual: caso em análise detalhada pela Receita.

Por que acompanhar o extrato agora é importante

Consultar o extrato logo após a liberação ajuda a:

corrigir erros antes dos lotes de restituição;

evitar atrasos no pagamento;

reduzir risco de malha fina;

acelerar o recebimento de valores.

Quem entregou cedo e sem inconsistências tende a receber a restituição primeiro — especialmente se usar declaração pré-preenchida e Pix.

Calendário IR 2026

13 de março de 2026 – Publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do imposto de renda.

20 de março de 2026 – Liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.

23 de março de 2026 (8h) – Início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita.

27 de março de 2026 – Início do processamento das declarações enviadas.

10 de maio de 2026 – Prazo final para: optar pelo débito automático da primeira parcela e entrar no primeiro lote de restituição.

29 de maio de 2026 (último minuto) – Prazo final para envio da declaração.

29 de maio de 2026 – pagamento do 1º lote de restituição e vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.

Confira o calendário completo do IR aqui

Quando as restituições serão pagas?

Em 2026, haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).

Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição. Para entrar no primeiro lote de restituição, o contribuinte precisa enviar a declaração até 10 de maio.

1º lote: 29 de maio de 2026

2º lote: 30 de junho de 2026

3º lote: 31 de julho de 2026

4º lote: 28 de agosto de 2026

A restituição ocorre quando o contribuinte pagou mais imposto do que o devido ao longo do ano anterior e recebe a diferença de volta após o processamento da declaração.

Restituição automática de até R$ 1 mil

Contribuintes que não eram obrigados a declarar em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte, poderão receber valores de até R$ 1 mil automaticamente.

geração: a partir de 15/06

crédito: 15/07

pagamento: exclusivamente via Pix (chave CPF)

Dá para parcelar o Imposto de Renda?

O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas.

A primeira parcela vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês.