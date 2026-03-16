Imposto de Renda 2026: lucro com apostas online precisa ser declarado

A Receita Federal informou que os rendimentos obtidos com apostas online (bets) ao longo de 2025 precisam ser informados na declaração do Imposto de Renda 2026 — desde que o apostador se enquadre nos critérios de obrigatoriedade.

Quem precisa declarar e pagar imposto sobre bets?

A obrigação vale para quem teve lucro líquido anual superior a R$ 28.467,20 com apostas em bets e loterias de quota fixa. Esse cálculo leva em conta o total de prêmios recebidos menos o total apostado ao longo do ano, somando todas as plataformas utilizadas.

Quem ultrapassar esse limite terá de recolher uma alíquota de 15% sobre o valor excedente e incluir esses rendimentos na declaração. Para isso, a Receita criou um novo código específico que deve ser preenchido com ganhos e saldos dessa plataformas: 06.02.

"Na página da Receita, tem um formulário onde a pessoa preenche essas informações e, se for superior ao limite, tem um imposto a ser pago e deverá ser colocado na declaração", explicou José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2026.

Como comprovar os ganhos

Para fazer o cálculo e comprovar os resultados, o apostador deve usar o ComprovaBet, documento que as plataformas de apostas são obrigadas a fornecer com o resumo das operações do ano anterior.

Como parcelar o imposto

Se o cálculo resultar em imposto a pagar, a Receita Federal permite o parcelamento. O processo segue estas etapas:

Apurar o imposto: acesse a página de serviços da Receita Federal e utilize a opção "Apurar Imposto Sobre Prêmios de Apostas na Loteria de Quota Fixa e em Fantasy Sport" Solicitar o parcelamento: acesse o Portal e-CAC, vá em "Legislação e Processo" e selecione "Requerimentos Web" para pedir o cadastramento manual do débito. O sistema leva até cinco dias úteis para registrar o valor Efetivar o acordo: o parcelamento só é confirmado após o pagamento do primeiro DARF, gerado no momento da solicitação

As condições são: até 60 parcelas, com valor mínimo de R$ 200 por parcela. Na tela de negociação, selecione os débitos referentes ao código de receita 6313.

Quem é obrigado a declarar o IR em 2026

A Receita Federal também atualizou os limites de rendimentos que tornam a declaração obrigatória. Ficam obrigados a declarar quem, em 2025:

Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (o limite anterior era R$ 33.888,00)

(o limite anterior era R$ 33.888,00) Recebeu outros rendimentos acima de R$ 200.000,00

Teve ganho de capital sujeito ao imposto

Realizou operações em bolsa acima de R$ 40.000,00 ou com ganhos sujeitos ao imposto

ou com ganhos sujeitos ao imposto Teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 177.920,00 (antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos

(antes era R$ 169.440,00) ou pretende compensar prejuízos Possuía bens e direitos acima de R$ 800.000,00

Passou à condição de residente no Brasil

Optou pela isenção do ganho de capital na venda de imóvel residencial em até 180 dias

Optou por declarar bens de entidade controlada no exterior

Tinha, em 31 de dezembro, titularidade de trust regido por lei estrangeira

Recebeu rendimentos ou compensou perdas em aplicações no exterior

Recebeu lucros ou dividendos no exterior

Calendário

20 de março, às 8h: liberação do download do Programa Gerador de Declaração (PGD) — ainda sem dados pré-preenchidos ou envio disponível

liberação do download do Programa Gerador de Declaração (PGD) — ainda sem dados pré-preenchidos ou envio disponível 23 de março: início do prazo para entrega das declarações

início do prazo para entrega das declarações 29 de maio: prazo final para entrega

prazo final para entrega A partir de 27 de março: divulgação dos primeiros resultados

A Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações dentro do prazo.