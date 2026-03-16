Imposto de Renda 2026: lucro com apostas online precisa ser declarado

Imposto de Renda 2026: lucros com bets podem gerar imposto de 15% (Hirurg/Getty Images)
Repórter de finanças
Publicado em 16 de março de 2026 às 15h18.
A Receita Federal informou que os rendimentos obtidos com apostas online (bets) ao longo de 2025 precisam ser informados na declaração do Imposto de Renda 2026 — desde que o apostador se enquadre nos critérios de obrigatoriedade.
Quem precisa declarar e pagar imposto sobre bets?
A obrigação vale para quem teve lucro líquido anual superior a R$ 28.467,20 com apostas em bets e loterias de quota fixa. Esse cálculo leva em conta o total de prêmios recebidos menos o total apostado ao longo do ano, somando todas as plataformas utilizadas.
Quem ultrapassar esse limite terá de recolher uma alíquota de 15% sobre o valor excedente e incluir esses rendimentos na declaração. Para isso, a Receita criou um novo código específico que deve ser preenchido com ganhos e saldos dessa plataformas: 06.02.
"Na página da Receita, tem um formulário onde a pessoa preenche essas informações e, se for superior ao limite, tem um imposto a ser pago e deverá ser colocado na declaração", explicou José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda 2026.
Como comprovar os ganhos
Para fazer o cálculo e comprovar os resultados, o apostador deve usar o ComprovaBet, documento que as plataformas de apostas são obrigadas a fornecer com o resumo das operações do ano anterior.
Como parcelar o imposto
Se o cálculo resultar em imposto a pagar, a Receita Federal permite o parcelamento. O processo segue estas etapas:
As condições são: até 60 parcelas, com valor mínimo de R$ 200 por parcela. Na tela de negociação, selecione os débitos referentes ao código de receita 6313.
Quem é obrigado a declarar o IR em 2026
A Receita Federal também atualizou os limites de rendimentos que tornam a declaração obrigatória. Ficam obrigados a declarar quem, em 2025:
Calendário
A Receita Federal espera receber 44 milhões de declarações dentro do prazo.