Imposto de Renda para CLT: desconto em folha não garante restituição

Repórter de finanças
Publicado em 25 de março de 2026 às 11h37.
Última atualização em 25 de março de 2026 às 11h44.
Muitas dúvidas surgem na época da declaração do Imposto de Renda (IR) – o prazo começou no último dia 23 de março e vai até 29 de maio. Uma delas é ‘como é possível eu ter pagado menos ou mais imposto ao longo do ano?’.
Caso o contribuinte tenha pagado menos, ele irá ter que ajustar as contas com o leão. Caso tenha pagado mais, ele irá receber restituição.
Para quem está sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por exemplo, há o desconto do IR direto da fonte. Ou seja, antes mesmo de receber o salário, o imposto já é recolhido – ela já recebe o ‘salário líquido’.
Mas, se os tributos já são descontados, por que existe a restituição? É que aqui entram também as deduções. Caso a pessoa tenha tido, por exemplo, despesas com educação ou saúde, ela pode deduzir esses valores da base de cálculo da renda. Sendo assim, essa base diminui e o imposto a ser pago também.
“Quando você pega esse salário e deduz as despesas dessa base de cálculo, aquele imposto que foi retido na fonte ficou maior, por isso que você pode receber de volta. Quando a pessoa não tem coisas a abater, ela tem a opção do regime simplificado de 20%, então também pode receber algum valor de volta”, explica Charles Gularte, sócio-diretor da Contabilizei.
O desconto simplificado é uma forma de calcular o Imposto de Renda em que a Receita Federal aplica automaticamente uma dedução padrão sobre os rendimentos tributáveis, sem exigir que o contribuinte comprove despesas.
Funciona assim: a Receita desconta 20% da renda tributável, limitado a um teto anual (definido a cada ano). Esse valor substitui todas as deduções legais, como gastos com saúde, educação, dependentes, entre outros. Na prática, é uma alternativa ao modelo completo.
O desconto simplificado costuma ser mais vantajoso para quem: tem poucas despesas dedutíveis; não quer reunir ou comprovar muitos documentos; busca mais praticidade na hora de declarar.
Já quem teve gastos elevados com saúde, educação ou dependentes geralmente se beneficia mais do modelo completo, porque pode abater valores maiores do que os 20% padrão.
Muita gente se surpreende ao perceber que poderia ter pagado menos Imposto de Renda ao longo do ano — ou até evitado um valor a pagar na declaração. Isso acontece, em grande parte, por causa da forma como o imposto é retido na fonte e consolidado apenas no ajuste anual.
No dia a dia, o desconto do IR é feito separadamente sobre cada fonte de renda. Ou seja, se uma pessoa tem mais de um emprego — algo comum entre professores, por exemplo — cada salário é tributado de forma isolada. Em muitos casos, esses rendimentos individuais ficam em faixas menores de tributação ou até isentos, o que reduz ou elimina o imposto retido mês a mês.
Gularte explica que o problema aparece na hora da declaração. A Receita Federal soma todas as rendas do contribuinte e aplica a tabela do imposto sobre o valor total. Com isso, a pessoa pode acabar enquadrada em uma faixa mais alta — e perceber que pagou menos imposto do que deveria ao longo do ano.
É daí que surge a cobrança adicional. Como não houve retenção suficiente durante os meses, o contribuinte precisa acertar a diferença no ajuste anual, podendo parcelar o pagamento dentro das regras estabelecidas.
Na prática, a sensação de que “paguei menos imposto” ao longo do ano pode ser enganosa. Em alguns casos, isso não representa economia, mas apenas um adiamento do pagamento — que aparece depois, de uma vez, na declaração.
Com o início do prazo, os contribuintes podem optar por preencher manualmente a declaração ou escolher a pré-preenchida.
Para ambas as modalidades, é necessário ter todos os documentos em mãos, como informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras, comprovantes de despesas dedutíveis (saúde, educação, aluguéis, serviços de autônomos) e registros de bens, dívidas, investimentos e doações.
O passo a passo para fazer a declaração manual ou pelo programa da Receita é simples:
Além do programa para computador, a declaração também poderá ser feita pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, acessível por celular, tablet ou navegador. A plataforma, no entanto, exige conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.
O modelo pré-preenchido carrega automaticamente rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas, oferecendo mais segurança e prioridade na restituição. No entanto, embora a declaração pré-preenchida reduza o risco de erros, ela não garante que todas as informações estejam completas ou corretas. Por isso, também é necessário revisão.
A Receita Federal estima que 44 milhões de declarações sejam entregues dentro do prazo. Dentre esse número, 60% devem vir na modalidade pré-preenchida.
Os informes funcionam como um “espelho” dos rendimentos obtidos pela pessoa física ao longo de um ano-calendário — no caso, 2025. E atenção: fontes pagadoras, como empregadoras ou instituições financeiras (bancos, corretoras, fintechs) precisavam enviar os documentos até 27 de fevereiro.
Caso o contribuinte não tenha recebido o informe dentro do prazo legal ou identifique erros nas informações prestadas, o primeiro passo é contatar a fonte pagadora para solicitar a entrega ou a retificação do documento.
A obrigação de enviar o informe de rendimentos decorre de Instrução Normativa da Receita Federal, e o seu descumprimento sujeita a fonte pagadora à aplicação de penalidades.
A declaração começou na segunda-feira, 23, às 8h, e vai até às 23h59 do dia 29 de maio.
Quem não entregar a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo estará sujeito a multa, que varia de acordo com o valor do imposto devido. A penalidade mínima é de R$ 165,74, enquanto o teto pode chegar a 20% do imposto que deixaria de ser pago.
Mesmo que o contribuinte não tenha imposto a recolher, a multa mínima ainda se aplica. Além disso, o atraso aumenta o risco de acréscimos de juros e pode gerar problemas futuros junto à Receita Federal, como restrições no CPF ou dificuldades em declarações subsequentes.
Ficam obrigados a declarar quem:
No Imposto de Renda, é necessário declarar basicamente tudo que impacta seus rendimentos, bens e obrigações financeiras. Entre os principais itens estão:
Tudo que não for declarado pode gerar inconsistências e, dependendo do caso, levar a multa ou retenção da restituição.
13 de março de 2026 – publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do Imposto de Renda.
19 de março de 2026 – liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.
23 de março de 2026 (8h) – início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita. Também fica disponível a declaração pré-preenchida.
27 de março de 2026 – início do processamento das declarações enviadas.
10 de maio de 2026 – prazo final para:
optar pelo débito automático da primeira parcela,
e entrar no primeiro lote de restituição.
29 de maio de 2026 (último minuto) – prazo final para envio da declaração.
29 de maio de 2026 –
pagamento do 1º lote de restituição,
vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.
Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).
Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.
O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas.
A primeira parcela vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês.