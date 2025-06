O futuro da mobilidade autônoma está mais próximo. A Tesla deu um passo significativo no avanço da mobilidade autônoma ao lançar oficialmente seus robotáxis em Austin, Texas, para um seleto grupo de usuários. A notícia, que foi apurada pela Business Insider, mostra que o serviço, que oferece viagens por uma tarifa fixa de US$ 4,20, traz um marco importante na jornada da empresa em direção à transformação do transporte urbano.

O lançamento ocorreu neste domingo, 22, quando um pequeno grupo de fãs da Tesla teve a oportunidade de experimentar o futuro da mobilidade. Após um pequeno atraso, os primeiros usuários embarcaram nos robotáxis, que são versões totalmente autônomas do Tesla Model Y. Embora os carros sejam projetados para operar sem motoristas, funcionários da Tesla ainda estavam presentes nos bancos dianteiros, cumprindo normas de segurança.

O CEO da Tesla, Elon Musk, já havia provocado o lançamento dos robotáxis no início do mês, destacando a simplicidade do design e a capacidade de direção autônoma de seus veículos. "Estes são carros Tesla não modificados, saindo diretamente da fábrica, o que significa que todos os Teslas produzidos em nossas fábricas são capazes de condução autônoma sem supervisão", afirmou Musk em suas redes sociais.

A Tesla AI, responsável pelos robotáxis, comentou sobre as limitações atuais, como aplicativo que pediu gorjetas confusas e entrega do usuário após o local informado, e esclareceu que os veículos estarão disponíveis em locais onde sejam aprovados, com a promessa de uma operação escalável e simples. "Não exige equipamentos caros ou especializados, nem mapeamento extenso das áreas de serviço. Apenas funciona", afirmou a empresa.

A Tesla também criou um site dedicado ao serviço, permitindo que os usuários se inscrevam para acesso antecipado quando o serviço for expandido para suas regiões.

Tesla e a transformação do transporte: o desafio da autonomia total

"Se você não acredita que a Tesla vai resolver a autonomia veicular, então não deveria investir na empresa", disse Elon Musk no ano passado. E milhões de investidores parecem levar essa frase a sério — talvez até demais.

Em junho de 2025, a Tesla segue como uma das empresas mais valiosas do mundo, com um valor de mercado de cerca de US$ 1,04 trilhão. Mas analistas afirmam que apenas US$ 20 desse valor por ação refletem resultados reais; o restante é pura expectativa sobre o que Elon Musk ainda promete entregar.

"É como se todos estivessem avaliando a Amazon apenas como uma loja de livros ou a Apple como uma vendedora de retângulos brilhantes", disse Adam Jonas, analista do Morgan Stanley, à Bloomberg. Ele calcula que os futuros serviços de robotáxis da Tesla possam valer sozinhos até US$ 250 por ação.

O entusiasmo dos investidores está cada vez mais ligado à ideia de que a Tesla deixará de ser apenas uma montadora de veículos elétricos e se tornará uma empresa de tecnologia disruptiva — com carros autônomos, robôs humanoides e sistemas de inteligência artificial em larga escala.

Um dos principais marcos dessa transformação aconteceu neste domingo com o lançamento do tão esperado robotáxis, que não terá volante nem pedais, mas promete acelerar os negócios de Musk.